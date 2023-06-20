Cô giáo 60 tuổi có 22 năm trong phòng tập tiết lộ điều bất ngờ về vóc dáng như thiếu nữ: Thể dục giống như phẫu thuật thẩm mỹ!

Trong một phòng tập thể dục , nữ giáo viên buộc tóc đuôi ngựa, thân hình có đường cong, cơ bắp rõ ràng đang hướng dẫn một số học viên nhảy aerobic. Nếu không quen biết từ trước, ít người có thể tin rằng nữ giáo viên này đã 60 tuổi.

Theo đó, cô Bảo Tiểu Linh (TQ), gây bất ngờ sở hữu vóc dáng chuẩn, trẻ trung như thiếu nữ nhờ tập luyện không ngừng nghỉ suốt 22 năm.

Chia sẻ về "đam mê thể thao và tập thể dục" của mình, Bảo Tiểu Linh cho biết, cô thường tập luyện ít nhất 5 lần/tuần. Tập thể dục không chỉ làm cho mọi người trẻ hơn, mà còn giải phóng dopamine - một chất dẫn truyền thần kinh còn được gọi là hormone hạnh phúc, luôn làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Sau khi tập thể dục, mọi người sẽ ít lo lắng về thể chất và cũng trở nên tự tin hơn. Đó là lý do tại sao một số người nói rằng thể dục giống như phẫu thuật thẩm mỹ!

Cô đã gắn bó với thể dục trong 22 năm. Sau khi nghỉ hưu, cô trở thành một giáo viên thể dục nhịp điệu trong phòng tập thể dục. Theo đài Phát thanh truyền hình Giang Tô đưa tin thì Tiểu Linh là huấn luyện viên tim mạch bán thời gian tại 5 phòng tập thể dục.Và quả thực, với vóc dáng có được thông qua nhiều năm tập luyện thể hình có kỉ luật, Bảo Tiểu Linh đã khiến không ít người ngưỡng mộ xen lẫn chút ghen tị.

Nữ giáo viên yêu thích bộ môn tập tạ và dạy thể dục nhịp điệu mỗi tuần. Ảnh: Internet

Lợi ích của thể dục không chỉ là cải thiện vóc dáng, mà còn cải thiện sức đề kháng để bạn không bị bệnh. Đặc biệt là trong môi trường hiện đại, có một cơ thể khỏe mạnh là điều vô cùng quan trọng.

Chia sẻ về thói quen của mình, cô tiết lộ mỗi ngày, từ 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều là thời gian tập nâng tạ - bài tập ưa thích của cô. Chăm chỉ tập thể dục chính là cách giúp cô giữ được vóc dáng khỏe mạnh. Hiệ giờ, vòng eo của cô chỉ khoảng 63,5cm. Thể dục đã mang lại sự tự tin, sức khỏe và tâm lý trẻ trung cho cô giáo.

Ngoài ra, người phụ nữ này cũng để lại điều tự hào khi cho hay, việc tập luyện để giữ gìn vóc dáng không giới hạn độ tuổi và mọi người không nhất thiết phải đến phòng tập.

Những người phụ nữ được biết đến là 'hội bà ngoại không tuổi'. Ảnh: Internet

Ngoài Bao Tiểu Linh, Masako Mizutani, một người phụ nữ U60 Nhật Bản cũng từng tiết lộ, để có một vóc dáng khỏe khoắn, cân đối, ăn kiêng là chưa đủ, mà cần tập thể dục hằng ngày để bù đắp phần thiếu hụt này. Cô thường dành ít nhất 30 phút để đi bộ mỗi ngày giúp lưu thông khí huyết, săn chắc cơ, tiết mồ hôi đào thải độc tố, da dẻ hồng hào.

Hay Puspa Dewi, người đẹp U60 được mệnh danh là người đẹp không tuổi của đất nước Indonesia. Puspa đã lên chức bà nội nhưng trông vẫn như một cô gái hơn 20 tuổi.

Cô cho rằng bí quyết chống lão hóa của mình là tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn uống lành mạnh và tư duy vui vẻ. Bà nội U60 là một fan cuồng nhiệt của môn zumba. Cô cho biết mình giữ được vóc dáng cân đối nhờ tập luyện thường xuyên, chăm bơi lội và chơi cầu lông.

Người lớn tuổi nên tập thể thao như thế nào?

Theo những chia sẻ trên, việc tập luyện là không giới hạn. Qua đó, người lớn tuổi có thể chọn cho mình những bộ môn phù hợp: Nên chọn môn nhẹ nhàng như đi bộ, khiêu vũ, chạy chậm, đạp xe khoảng 30 phút mỗi ngày và không quá 5 buổi một tuần.

Theo bác sĩ Nguyễn Thụy Song Hà, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chia sẻ trên VnExpress, lúc trẻ, khi tập luyện mệt mỏi hoặc gặp chấn thương nhẹ, cơ thể con người sẽ tự phục hồi trong thời gian ngắn. Tuy nhiên đến khi lớn tuổi, hệ cơ và xương khớp dần bị lão hóa, các khớp không còn độ dẻo dai nên dễ dẫn đến viêm cứng khớp, các vết đau chậm thuyên giảm, nhức mỏi dai dẳng, thậm chí khởi động cũng có thể gây đau.

Người trên 50 tuổi nên chú trọng các bài tập cân bằng, tăng sức mạnh chân, sự nhanh nhẹn linh hoạt và khả năng thăng bằng. Các môn thể dục thể thao như đi bộ, khiêu vũ, chạy chậm khoảng 30 phút mỗi ngày và không quá 5 ngày một tuần. Với phương pháp đi bộ kết hợp chạy bộ hay đạp xe nên hoạt động với thời lượng ngắn, khoảng 20 phút mỗi ngày và 3 ngày một tuần.

"Người mắc một số bệnh mãn tính cần có chế độ tập luyện và môn thể thao phù hợp. Nên lựa chọn môn thể thao nhẹ nhàng và không gây ra quá nhiều áp lực lên đầu gối như tập dưỡng sinh, đạp xe, yoga, bơi lội, tập đi bộ trong nước, đi bộ từ 10 đến 15 phút một lượt", bác sĩ Đổng chia sẻ trên Báo VnExpress.

Bác sĩ cũng khuyến cáo thêm, người lớn tuổi nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi lựa chọn để được tư vấn về cường độ tập luyện phù hợp với sức khỏe nhằm đạt hiệu quả tốt nhất. Ví dụ nếu người tập bị bệnh tim mạch nên chọn môn đi bộ là phù hợp. Nhưng nếu người đó mắc thêm các chứng bệnh về xương khớp thì việc đi bộ chỉ gây hại thêm cho sức khỏe.

Ngoài ra, trong quá trình tập luyện thường xảy ra những chấn thương ngoài ý muốn như trật khớp vai, lật cổ chân, bong gân... Vì vậy, khởi động cần được thực hiện đầy đủ và kết hợp cân bằng giữa nội dung khởi động và nội dung huấn luyện. Nếu người cao tuổi khởi động với cường độ lớn sẽ gây cảm giác mệt mỏi, chức năng cơ thể bắt đầu giảm xuống khi tập luyện.