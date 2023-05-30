Nhịn ăn để giảm cân nhưng vẫn béo "bền vững" - nguyên nhân do đâu?

Trong 8 tiếng tiếp theo khi nhịn ăn, cơ thể của bạn sẽ bắt đầu đốt cháy mỡ thừa tích tụ để chuyển hóa thành năng lượng sử dụng. Đây chính là điều sẽ xảy ra liên tục trong cơ thể bạn trong vòng 24 tiếng. Tuy nhiên, tránh nhịn ăn quá một ngày nhé bởi vì việc nhịn đói quá lâu sẽ khiến cho cơ thể của bạn bắt đầu chuyển hóa protein dự trữ thành năng lượng.

Bạn cần có những bữa ăn uống đầy đủ trong vòng 24 tiếng trước khi cơ thể “nhận ra” bạn đang nhịn ăn . Trong suốt 8 giờ đầu khi bước vào ngày nhịn ăn, dạ dày của bạn vẫn đang tiếp tục tiêu hóa lượng thức ăn mà trước đó bạn đã tiêu thụ. Nhờ đó, cơ thể bạn sẽ tích trữ glucose như một nguồn năng lượng dự trữ để duy trì các hoạt động cùng chức năng của cơ thể cho đến lần tiếp theo bạn ăn.

Nhờ đó, hệ chuyển hóa của bạn sẽ có sự thay đổi tích cực, đồng thời làm giảm nguy cơ phát triển các tình trạng bệnh như đái tháo đường hoặc bệnh tim mạch.

Giảm nguy cơ gây xơ vữa động mạch

Về lâu dài, chính việc nhịn ăn trong 24 giờ sẽ có hiệu quả làm giảm mức trimethylamine N-oxide. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng những người có mức trimethylamine N-oxide trong máu cao thường có nguy cơ dễ mắc bệnh xơ vữa động mạch.

Điều này có thể giải thích nguyên nhân tại sao chế độ nhịn ăn cách ngày như thế lại có lợi ích gián tiếp ngăn ngừa sự phát triển của bệnh xơ vữa động mạch.

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Nguy cơ tiềm ẩn của biện pháp nhịn ăn

Trong một số trường hợp, quá trình nhịn ăn trong suốt một ngày có thể dẫn đến một số tác dụng phụ nhất định, đồng thời làm tăng nguy cơ gây nên các biến chứng khác.

Vì lý do an toàn, bạn cần hỏi xin ý kiến của bác sĩ trước khi áp dụng biện pháp này nếu không muốn gặp phải rủi ro sức khỏe ngoài ý muốn. Điều này là vô cùng quan trọng nếu như bạn đang mắc một căn bệnh tiềm ẩn mà bạn không hề biết.

Đặc biệt, bạn không nên áp dụng phương pháp giảm cân này nếu như thuộc nhóm các đối tượng dưới đây:

Người dưới 18 tuổi

Phụ nữ đang có thai hoặc cho con bú

Người mắc chứng đái tháo đường tuýp 1

Người đã hoặc đang mắc chứng rối loạn ăn uống

Người đang trong giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật

Ngoài ra, việc thực hiện biện pháp nhịn ăn để giảm cân hơn 2 ngày mỗi tuần còn có thể làm tăng nguy cơ gây chứng rối loạn nhịp tim và hạ đường huyết. Vì thế, bạn cần có sự tư vấn của bác sĩ để cân nhắc giữa lợi và hại trước khi thử nhịn ăn để giảm cân.

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Nhịn ăn có thực sự giúp giảm cân không?

Nhịn ăn là một trong những cách hiệu quả giúp giảm cân. Tuy nhiên, đôi khi những người nhịn ăn cũng không giảm cân nổi và ngược lại là tăng cân. Dưới đây là các lý do khiến việc nhịn ăn nhưng lại mập.

Tiêu hóa kém khiến việc nhịn ăn nhưng vẫn béo

Khi bạn không ăn đủ lượng thực phẩm cần thiết cho nhu cầu năng lượng của cơ thể thì cơ thể sẽ bắt đầu tích trữ năng lượng bằng cách giảm tốc độ chuyển hóa. Điều này có nghĩa là cơ thể sẽ tích trữ nhiều chất béo thừa có thể dùng khi cần.

Nhịn ăn nhưng vẫn béo do thiếu dinh dưỡng

Khi bạn nhịn ăn, nghĩa là bạn sẽ bỏ qua một số dinh dưỡng cần thiết. Điều này sẽ làm giảm lượng calo hấp thụ và giảm tốc độ chuyển hoá chất và làm chậm quá trình giảm cân.

Việc tăng cân dù đã nhịn ăn khiến bạn dễ bị Stress

Khi bạn căng thẳng, cơ thể sẽ tiết ra hormon stress cortisol. Hormon cortisol sẽ làm tăng mức đường huyết làm giảm khả năng đốt cháy calo. Việc sản sinh ra càng nhiều cortisol cũng sẽ dẫn đến tăng cân.

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Chế độ ăn không hợp lý khiến cho việc nhịn ăn nhưng vẫn béo

Khi bạn không ăn đủ lượng calo, thì bạn sẽ tiêu thụ quá nhiều ở các lần ăn tiếp theo và đưa đến tăng cân.

Nhịn ăn bữa chính nhưng ăn vặt nhiều

Ăn ít bữa chính, nhưng ăn nhiều đồ ăn vặt có thể dẫn đến tăng cân hoặc không giảm cân được. Việc ăn vặt sẽ làm tăng lượng calo và đường trong cơ thể, gây ra cảm giác đói và khiến bạn tiếp tục ăn. Điều này sẽ làm giảm khả năng giảm cân và dẫn đến tăng cân

Nhịn ăn nhưng vẫn béo do uống ít nước

Uống ít nước có thể tạo ra nhiều vấn đề về sức khỏe, như đau đầu, chóng mặt, táo bón và khô da. Đặc biệt, việc uống thiếu nước cũng sẽ gây ra tình trạng giảm cân chậm, bởi vì cơ thể sử dụng nước nhằm chuyển đổi chất béo thành năng lượng. Do đó, cần phải uống đầy đủ nước hằng ngày nhằm bảo vệ sức khoẻ và thúc đẩy quá trình giảm cân

Nhịn ăn thường xuyên sẽ dẫn đến Bị ét tắc cơ axit gây nên vai u thịt bắp

Et tắc cơ và axit có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe, bao gồm đau nhức, khó khăn trong việc vận động và gây mất thịt bắp ở vai. Để giảm thiểu tình trạng này, hãy tập trung vào việc tăng cường dinh dưỡng và tập luyện thể thao thường xuyên để tăng cường sức khỏe và giảm thiểu rủi ro của các vấn đề này.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi nhịn ăn để giảm cân

Nhịn ăn nhằm giảm cân là một phương pháp giảm cân hiệu quả, tuy vậy nó không phải bao giờ cũng tốt và hiệu quả. Đây là những điều nên chú ý khi quyết định nhịn ăn nhằm giảm cân.

Đầu tiên là nhịn ăn hoàn toàn không làm tổn hại đến sức khoẻ. Việc giảm lượng calo có sẵn trong thức ăn sẽ gây giảm năng lượng và khả năng vận động của cơ thể. Nếu cơ thể không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng thì cũng sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng và có hại đến các bộ phận của cơ thể.

Thứ hai, nhịn ăn cũng không phải là phương pháp giảm cân tốt nhất. Khi cơ thể cảm thấy đói, bạn sẽ giảm tỷ lệ trao đổi chất và dự trữ chất béo để dành dùng trong tương lai. Khi bạn ăn kém và không cung cấp đầy đủ dinh dưỡng đến cơ thể, bạn sẽ dẫn đến sự giảm trao đổi chất và giảm tốc độ giảm cân.

Thứ ba, ngủ đủ giấc giúp cơ thể đủ năng lượng để làm việc trong ngày và giúp cân bằng hormone làm giảm stress. Những điều này giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn và giảm lượng thức ăn bạn hấp thụ.

Cuối cùng, nếu bạn muốn nhịn ăn hoặc giảm cân thì phải chắc chắn rằng bạn đã cung cấp đầy đủ dinh dưỡng đến cơ thể của mình. Hãy ăn các loại thực phẩm lành mạnh và nhiều dinh dưỡng để chắc chắn rằng cơ thể của bạn đang làm việc bình thường và thực hiện tốt mục tiêu giảm cân.