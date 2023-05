Cách nữ Idol Hàn giảm 4 kg trong vòng một ngày gây ngỡ ngàng

Việc kiểm soát cân nặng, duy trì hình ảnh xinh đẹp, cuốn hút vô cùng quan trọng, Theo đó, những kế hoạch ăn kiêng và bí quyết giảm cân trở thành chủ đề “nóng” được công chúng vô cùng quan tâm. Vừa qua, tại chương trình My Alcohol Diary/ No Prepare do Lee Young Ji "chủ trì" đã chào đón sự góp mặt của Karina (AESPA) với tư cách khách mời trong tập 19.

Karina (AESPA) sở hữu ngoại hình ấn tượng.

Karina cho biết cô có thể một mình ăn hết ống khoai tây Pringles hay cả một chiếc pizza.

Trong chương trình, AESPA tiết lộ cách thức mà cô thường dùng để nhắc nhở bản thân trong việc kiểm soát cân nặng của mình. “Tôi đã đặt chỉ tiêu cho mức cân nặng phù hợp với cơ thể. Tôi đo trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Nếu vượt quá con số nhất định, tôi sẽ giảm cân.”. - Karina chia sẻ