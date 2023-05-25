Cách nữ Idol Hàn giảm 4 kg trong vòng một ngày gây ngỡ ngàng

Phương pháp giảm cân hiệu quả khó tin của nữ idol khiến cộng đồng mạng sửng sốt.
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Việc kiểm soát cân nặng, duy trì hình ảnh xinh đẹp, cuốn hút vô cùng quan trọng, Theo đó, những kế hoạch ăn kiêng và bí quyết giảm cân trở thành chủ đề “nóng” được công chúng vô cùng quan tâm. Vừa qua, tại chương trình My Alcohol Diary/ No Prepare do Lee Young Ji "chủ trì" đã chào đón sự góp mặt của Karina (AESPA) với tư cách khách mời trong tập 19.
Trong chương trình, AESPA tiết lộ cách thức mà cô thường dùng để nhắc nhở bản thân trong việc kiểm soát cân nặng của mình. “Tôi đã đặt chỉ tiêu cho mức cân nặng phù hợp với cơ thể. Tôi đo trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Nếu vượt quá con số nhất định, tôi sẽ giảm cân.”. - Karina chia sẻ
Khi thấy Karina tiết lộ thói quen ăn uống không kiêng khem, Lee Young Ji đoán rằng nữ ca sĩ có cơ địa không dễ tăng cân nên mới có thể thoải mới như vậy. "Không hề, tôi rất dễ tăng cân. Tôi đã tăng 4 kg và giảm 4 kg trong một ngày", nữ ca sĩ nói.
Nữ thần tượng sinh năm 2000 đã miêu tả chi tiết quá trình giảm cân đầy ấn tượng khiến mọi người nghe xong không khỏi ngỡ ngàng. Cụ thể, cô nàng đã chọn mặc một chiếc áo phao siêu dày bên ngoài bộ trang phục thể thao bó sát, bắt đầu quá trình tập luyện trong giai điệu của những bản nhạc K-pop
Khán giả hầu hết đều cho rằng cách giảm cân của Karina quá khắc nghiệt đồng thời 4 kg cân nặng mà cô giảm được thực tế chỉ là nước. Việc giảm cân, ép cân hà khắc như vậy hoàn toàn không được khuyến khích, có thể kéo theo nhiều hệ lụy sức khỏe.