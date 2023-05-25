Cách nữ Idol Hàn giảm 4 kg trong vòng một ngày gây ngỡ ngàng

Giảm cân 25/05/2023 00:40

Phương pháp giảm cân hiệu quả khó tin của nữ idol khiến cộng đồng mạng sửng sốt.

Việc kiểm soát cân nặng, duy trì hình ảnh xinh đẹp, cuốn hút vô cùng quan trọng, Theo đó, những kế hoạch ăn kiêng và bí quyết giảm cân trở thành chủ đề “nóng” được công chúng vô cùng quan tâm. Vừa qua, tại chương trình My Alcohol Diary/ No Prepare do Lee Young Ji "chủ trì" đã chào đón sự góp mặt của Karina (AESPA) với tư cách khách mời trong tập 19.

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Karina (AESPA) sở hữu ngoại hình ấn tượng.
Cách nữ Idol Hàn giảm 4 kg trong vòng một ngày gây ngỡ ngàng - Ảnh 2
Karina cho biết cô có thể một mình ăn hết ống khoai tây Pringles hay cả một chiếc pizza.

Trong chương trình, AESPA tiết lộ cách thức mà cô thường dùng để nhắc nhở bản thân trong việc kiểm soát cân nặng của mình. “Tôi đã đặt chỉ tiêu cho mức cân nặng phù hợp với cơ thể. Tôi đo trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Nếu vượt quá con số nhất định, tôi sẽ giảm cân.”. - Karina chia sẻ  

Cách nữ Idol Hàn giảm 4 kg trong vòng một ngày gây ngỡ ngàng - Ảnh 3
Một số fan hâm mộ cho rằng cô sở hữu thân hình quá mức gầy gò thiếu sức sống. 

Khi thấy Karina tiết lộ thói quen ăn uống không kiêng khem, Lee Young Ji đoán rằng nữ ca sĩ có cơ địa không dễ tăng cân nên mới có thể thoải mới như vậy. "Không hề, tôi rất dễ tăng cân. Tôi đã tăng 4 kg và giảm 4 kg trong một ngày", nữ ca sĩ nói.

Cách nữ Idol Hàn giảm 4 kg trong vòng một ngày gây ngỡ ngàng - Ảnh 4
Trong quá trình luyện tập, người đẹp còn liên tục đọc "thần chú" Yoo Ji Min à! Bạn ngầu lắm! trong suốt thời gian chạy bộ và nhảy.  

 Nữ thần tượng sinh năm 2000 đã miêu tả chi tiết quá trình giảm cân đầy ấn tượng khiến mọi người nghe xong không khỏi ngỡ ngàng. Cụ thể, cô nàng đã chọn mặc một chiếc áo phao siêu dày bên ngoài bộ trang phục thể thao bó sát, bắt đầu quá trình tập luyện trong giai điệu của những bản nhạc K-pop

Cách nữ Idol Hàn giảm 4 kg trong vòng một ngày gây ngỡ ngàng - Ảnh 5
Không thể phủ nhận sắc vóc mảnh mai của nữ ca sĩ nhad SM rất cuốn hút, tuy nhiên việc ép cân khắc nghiệt của cô gây không ít tranh cãi.

Khán giả hầu hết đều cho rằng cách giảm cân của Karina quá khắc nghiệt đồng thời 4 kg cân nặng mà cô giảm được thực tế chỉ là nước. Việc giảm cân, ép cân hà khắc như vậy hoàn toàn không được khuyến khích, có thể kéo theo nhiều hệ lụy sức khỏe.

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