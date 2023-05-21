Tập plank như Phạm Băng Băng để có vòng eo con kiến và lợi ích sức khỏe đáng ngờ

Cùng điểm qua một số lợi ích của bộ môn plank đối với sức khỏe :

Plank là bài tập tác động tới toàn bộ vùng bụng của bạn nên nó sẽ nhanh mang đến hiệu quả cao trong việc giảm mỡ, từ đó làm sản sinh thêm nhiều múi cơ bụng hiện rõ. Tuy nhiên, việc tập plank cũng đòi hỏi kỹ thuật tập phải chuẩn xác thì mới mang đến hiệu quả như mong đợi.

Tập Plank tác động lên các cơ vùng bụng, giúp làm săn và hình thành các cơ quanh da dày, hỗ trợ đốt calo, làm giảm mỡ thừa, từ đó đẩy lùi nguy cơ bệnh tật cho cơ thể bạn.

Plank giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp. Khi thực hiện động tác này, bạn sẽ cảm nhận áp lực từ trọng lượng cơ thể tương quan với lực hút trái đất, khiến cơ thể phải gồng lên để duy trì thế cân bằng. Các nhóm cơ vai, lưng, bụng, đùi, mông đều được kích thích phát triển khi tập luyện.

Tập plank giúp tăng cường sức mạnh vùng cơ lõi, làm tiêu hao mỡ thừa vùng bụng hiệu quả. Kiên trì tập luyện động tác này giúp bạn có được vòng eo thon thả.

Plank không chỉ giúp Phạm Băng Băng duy trì vóc dáng mà còn giúp cô có một sức khỏe và da dẻ khỏe mạnh.

Tăng khả năng giữ thăng bằng

Khi thực hiện động tác plank, các ngón chân và cánh tay phải giữ toàn bộ trọng lượng của bạn. Điều này giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát tư thế. Giữ thăng bằng tốt sẽ giúp bạn vận động ít bị thương hơn. Nếu mới tập và bạn giữ thăng bằng chưa tốt, hãy đặt tay lên giường hoặc ghế để nâng phần trên cơ thể lên, như vậy plank sẽ dễ hơn.

Plank là một trong những phương pháp đốt cháy cơ bụng một cách hiệu quả.

Giảm đau thắt lưng

Nếu phần cốt lõi (phần giữa cơ thể) của bạn yếu, trọng tải sẽ được chuyển sang các cơ xung quanh. Tư thế không đúng gây áp lực lên các cơ ở lưng, gây đau lưng, đặc biệt là lưng dưới. Tập plank đúng cách giúp bạn lưu tâm hơn đến việc giữ cột sống thẳng hàng, góp phần giúp giảm đau lưng.



Plank góp phần cải thiện sức khỏe.

Thúc đẩy trao đổi chất

Plank kích thích trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa toàn thân. Tập plank có cường độ vận động ít hơn so với chạy bộ hay thể dục nhịp điệu nhưng mang đến hiệu quả đốt mỡ bền vững.

Tăng sự dẻo dai

Theo trang Real Simple, mặc dù tập plank không cần di chuyển nhưng nó vẫn có thể tăng cường sự linh hoạt, dẻo dai của bạn. Động tác plank giúp kéo dài và kéo căng cơ gân kheo. Nó cũng kéo căng vòm bàn chân và giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng.

Ảnh minh họa: Internet

Giải tỏa căng thẳng

Động tác Plank được ví như liều thuốc điều trị tâm trạng vì có tác dụng tích cực lên các dây thần kinh, giúp giải phóng các cơ bắp bị cứng khi ngồi lâu. Bạn sẽ cảm thấy giảm áp lực và có tinh thần phấn chấn hơn.

Ngăn ngừa chấn thương

Planks khác với các bài tập cường độ cao và cường độ trung bình ở chỗ chúng không gây quá nhiều áp lực lên các khớp của bạn. Cụ thể, các bài tập Plank làm chắc xương bằng cách thúc đẩy quá trình hình thành các mô xương khớp. Nhờ đó nên cơ thể hoạt động dẻo dai và hiệu quả hơn.

Cải thiện tư thế

Plank giúp tư thế đẹp hơn, nhất là với người lười tập luyện, người ngồi ở bàn làm việc cả ngày... Theo tạp chí Journal of Physical Therapy Science, các cơ giữa cơ thể như cơ hoành, cơ sàn chậu, cơ xiên bên trong và cơ bụng chịu trách nhiệm hỗ trợ cột sống và giữ tư thế thẳng đứng. Tập plank giúp các cơ này chắc khỏe, giúp căn chỉnh và nắn cột sống của bạn về tư thế chuẩn.