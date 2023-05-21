Tập plank như Phạm Băng Băng để có vòng eo con kiến và lợi ích sức khỏe đáng ngờ

Giảm cân 21/05/2023 07:22

Để có được vóc dáng cân đối và cân được các bộ trang phục khó nhằn, Phạm Băng Băng đã chăm chỉ áp dụng phương pháp luyện tập này.

Plank là bài tập tác động tới toàn bộ vùng bụng của bạn nên nó sẽ nhanh mang đến hiệu quả cao trong việc giảm mỡ, từ đó làm sản sinh thêm nhiều múi cơ bụng hiện rõ. Tuy nhiên, việc tập plank cũng đòi hỏi kỹ thuật tập phải chuẩn xác thì mới mang đến hiệu quả như mong đợi.

Tập plank như Phạm Băng Băng để có vòng eo con kiến và lợi ích sức khỏe đáng ngờ - Ảnh 1
Phạm Băng Băng khoe vòng eo con kiến khi tham dự sự kiện tại Cannes 2023.

Cùng điểm qua một số lợi ích của bộ môn plank đối với sức khỏe:

  • Tăng cường sức mạnh cho toàn bộ cơ thể

Plank giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp. Khi thực hiện động tác này, bạn sẽ cảm nhận áp lực từ trọng lượng cơ thể tương quan với lực hút trái đất, khiến cơ thể phải gồng lên để duy trì thế cân bằng. Các nhóm cơ vai, lưng, bụng, đùi, mông đều được kích thích phát triển khi tập luyện.

Tập plank như Phạm Băng Băng để có vòng eo con kiến và lợi ích sức khỏe đáng ngờ - Ảnh 2
Phạm Băng Băng thường tập plank tại nhà.

  • Giảm mỡ bụng

Tập Plank tác động lên các cơ vùng bụng, giúp làm săn và hình thành các cơ quanh da dày, hỗ trợ đốt calo, làm giảm mỡ thừa, từ đó đẩy lùi nguy cơ bệnh tật cho cơ thể bạn.

Tập plank giúp tăng cường sức mạnh vùng cơ lõi, làm tiêu hao mỡ thừa vùng bụng hiệu quả. Kiên trì tập luyện động tác này giúp bạn có được vòng eo thon thả.

Tập plank như Phạm Băng Băng để có vòng eo con kiến và lợi ích sức khỏe đáng ngờ - Ảnh 3
Plank không chỉ giúp Phạm Băng Băng duy trì vóc dáng mà còn giúp cô có một sức khỏe và da dẻ khỏe mạnh.

  •  Tăng khả năng giữ thăng bằng

Khi thực hiện động tác plank, các ngón chân và cánh tay phải giữ toàn bộ trọng lượng của bạn. Điều này giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát tư thế. Giữ thăng bằng tốt sẽ giúp bạn vận động ít bị thương hơn. Nếu mới tập và bạn giữ thăng bằng chưa tốt, hãy đặt tay lên giường hoặc ghế để nâng phần trên cơ thể lên, như vậy plank sẽ dễ hơn.

Tập plank như Phạm Băng Băng để có vòng eo con kiến và lợi ích sức khỏe đáng ngờ - Ảnh 4
Plank là một trong những phương pháp đốt cháy cơ bụng một cách hiệu quả.

  • Giảm đau thắt lưng

Nếu phần cốt lõi (phần giữa cơ thể) của bạn yếu, trọng tải sẽ được chuyển sang các cơ xung quanh. Tư thế không đúng gây áp lực lên các cơ ở lưng, gây đau lưng, đặc biệt là lưng dưới. Tập plank đúng cách giúp bạn lưu tâm hơn đến việc giữ cột sống thẳng hàng, góp phần giúp giảm đau lưng.

Tập plank như Phạm Băng Băng để có vòng eo con kiến và lợi ích sức khỏe đáng ngờ - Ảnh 5
Plank góp phần cải thiện sức khỏe.

  •  Thúc đẩy trao đổi chất

Plank kích thích trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa toàn thân. Tập plank có cường độ vận động ít hơn so với chạy bộ hay thể dục nhịp điệu nhưng mang đến hiệu quả đốt mỡ bền vững.

  • Tăng sự dẻo dai

Theo trang Real Simple, mặc dù tập plank không cần di chuyển nhưng nó vẫn có thể tăng cường sự linh hoạt, dẻo dai của bạn. Động tác plank giúp kéo dài và kéo căng cơ gân kheo. Nó cũng kéo căng vòm bàn chân và giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng.

Tập plank như Phạm Băng Băng để có vòng eo con kiến và lợi ích sức khỏe đáng ngờ - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

  • Giải tỏa căng thẳng

Động tác Plank được ví như liều thuốc điều trị tâm trạng vì có tác dụng tích cực lên các dây thần kinh, giúp giải phóng các cơ bắp bị cứng khi ngồi lâu. Bạn sẽ cảm thấy giảm áp lực và có tinh thần phấn chấn hơn.

  • Ngăn ngừa chấn thương

Planks khác với các bài tập cường độ cao và cường độ trung bình ở chỗ chúng không gây quá nhiều áp lực lên các khớp của bạn. Cụ thể, các bài tập Plank làm chắc xương bằng cách thúc đẩy quá trình hình thành các mô xương khớp. Nhờ đó nên cơ thể hoạt động dẻo dai và hiệu quả hơn.

  •  Cải thiện tư thế

Plank giúp tư thế đẹp hơn, nhất là với người lười tập luyện, người ngồi ở bàn làm việc cả ngày... Theo tạp chí Journal of Physical Therapy Science, các cơ giữa cơ thể như cơ hoành, cơ sàn chậu, cơ xiên bên trong và cơ bụng chịu trách nhiệm hỗ trợ cột sống và giữ tư thế thẳng đứng. Tập plank giúp các cơ này chắc khỏe, giúp căn chỉnh và nắn cột sống của bạn về tư thế chuẩn.

Plank và những lưu ý về động tác mà bạn cần lưu ý để đạt được hiệu quả tốt nhất!

Plank và những lưu ý về động tác mà bạn cần lưu ý để đạt được hiệu quả tốt nhất!

Plank vốn là bài tập vô cùng quen thuộc với công hiệu đốt mỡ, săn chắc cơ tuyệt vời mà không đòi hỏi quá nhiều thời gian!

Xem thêm
Từ khóa:   plank lợi ích của plank giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 53 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 8 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng