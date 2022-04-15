Chuyên gia nói gì về tác hại của rượu đến chức năng gan

Sức khỏe 15/04/2022 17:47

Sự lây lan của Covid 19 đã làm thay đổi đáng kể thói quen uống rượu của người dân. Không ngoa khi nói rằng các bữa nhậu hay tiệc tùng tại quán giờ đây con người có thể uống nó hàng ngày tại nhà. Đặc biệt với những người làm việc tại nhà, khi tắt máy tính lúc 6 giờ tối và nhâm nhi vài ly rượu đã trở thành thói quen của một số người.

Tại Anh trong tuần đầu tiên ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch Covid 19 doanh số bán đồ uống có cồn đã tăng 22% ở nước này. Còn ở Nhật Bản nhiều người có thể tận hưởng rượu trong thời gian ở nhà chẳng hạn như mua dự trữ rượu, bia. Vậy bạn có muốn biết uống rượu liên tục có hại như thế nào không? Hãy thử nghe lời giải đáp từ chuyên gia sức khỏe nhé!

Theo một cuộc khảo sát của Alcohol Change UK là tổ chức từ thiện của Anh về vấn đề rượu bia thì có khoảng 1/5 (21%) người uống rượu nói rằng họ đã tăng uống rượu kể từ khi ban bố tình trạng khẩn cấp. Nếu dựa theo con số này thì ở Anh có khoảng 8,6 triệu người trưởng thành đang hình thành thói quen uống rượu mỗi ngày.

Uống rượu liên tục có hại như thế nào đến cơ thể? Một là uống rượu vào những ngày cuối tuần hai là uống với một lượng ít nhưng ngày nào cũng uống thì cách uống nào gây hại cho cơ thể nhiều hơn?

Chuyên gia nói gì về tác hại của rượu đến chức năng gan - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Elle.com.jp

Khi hỏi những câu hỏi này bác sĩ đương nhiên sẽ khuyên bạn là không nên uống rượu.

Theo bác sĩ William Alazawi – bác sĩ chuyên khoa về gan làm tại Trung tâm Y tế Luân Đôn về mảng tiêu hóa thuộc nhóm chăm sóc y tế HCA Healthcare UK giải đáp: “Lượng rượu được khuyến nghị mỗi tuần nên uống là 14 đơn vị cồn (khoảng 112g rượu nguyên chất) hoặc ít hơn. Bạn nên chia nhỏ lượng rượu này uống trong nhiều ngày. Ngoài ra, chúng ta nên dành khoảng ba ngày ngưng uống rượu hoặc nhiều hơn mỗi tuần để gan có thể nghỉ ngơi”.

Ông cũng cho hay: “Khi bạn uống rượu với một lượng nhỏ, gan sẽ xử lý rượu và phân hủy thành các chất vô hại nhưng khi bạn uống một lượng lớn khi đó gan sẽ làm việc quá sức và chất béo sẽ tích tụ gây tổn thương gan. Đồng thời còn ngăn cản gan thực hiện các chức năng quan trọng trong cơ thể”.

Ngay cả khi bạn uống không quá 14 đơn vị cồn trong một tuần nhưng nếu ngày nào cũng uống sẽ gây hại cho cơ thể. Điều này là do nếu gan thường xuyên tiếp xúc với độc tính của rượu buộc nó phải xử lý rượu hàng ngày trong khi nó còn thực hiện các chức năng khác trong cơ thể.

Bác sĩ Alazawi cho biết: “Lượng calo có trong đồ uống có cồn (thường chứa đường) có thể gây thêm tổn thương gan ngoài ra còn làm tăng cân”.

Uống bao nhiêu được cho là “nhiều”?

Uống nhiều rượu bia trong thời gian dài có thể gây tổn thương gan. “Gan được biết đến là cơ quan có khả năng tự tái tạo, nhiều người cho rằng nó hoạt động tương đối mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu gan thường xuyên bị tổn trong một thời gian dài một lúc nào đó sẽ chạm đến giới hạn của sự tái tạo” - Tiến sĩ Alazawi nói.

Nguy cơ tổn thương gan ở mỗi người là khác nhau vì mức độ gây hại của rượu đối với cơ thể và sự phục hồi của gan như thế nào phụ thuộc vào gen, chế độ ăn uống, thói quen hàng hay môi trường sống.

Chuyên gia nói gì về tác hại của rượu đến chức năng gan - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Elle.com.jp

Theo lời bác sĩ Alazawi, một đơn vị cồn ở bia có nồng độ cồn thấp là nửa Panh (khoảng 284ml) còn ở rượu bia có nồng độ cồn cao thì tầm một cốc rượu nhỏ (khoảng 30ml). Nồng độ cồn càng cao như rượu, bia, rượu táo, rượu vang nguyên chất thì sẽ chứa nhiều đơn vị cồn hơn.

Dịch bệnh không phải uống ở nhà sẽ tốt hơn là uống ở ngoài sao?

Chuyên gia nói gì về tác hại của rượu đến chức năng gan - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Elle.com.jp

Theo Tiến sĩ Alazawi không nên uống nhiều rượu trong những bữa nhậu, tiệc tùng hoặc ở nhà uống mỗi ngày. Nguyên nhân là do cả hai đều gây căng thẳng cho cơ thể.

Uống rượu dù ở quán rượu hay ở nhà đều ảnh hưởng đến gan. Điều đó nói lên rằng nguy cơ gây hại cho gan đang dần hiện hữu trong thói quen uống rượu hàng ngày, thói quen dần hình thành ở những người trưởng thành trong giai đoạn dịch bệnh. Thói quen uống rượu có thể ảnh hưởng xấu đến thói quen ăn uống của bạn. Sau khi uống rượu, cơ thể sẽ cảm thấy mệt mỏi do buồn ngủ, uống ít nước hoặc không muốn vận động.

Tiến sĩ Arazawi cho biết: “Hậu quả là bạn dễ tăng cân và tích tụ chất béo bên trong gan khiến gan bị tổn thương thêm”. Điều này về lâu dài có thể tạo ra cơ chế hoạt động không lành mạnh.

Những dấu hiệu cho thấy gan bị tổn thương như da và mắt chuyển sang màu vàng, phân có màu nhạt, buồn nôn, đau bụng, nổi mẫn ngứa,…

Những tác động tiêu cực khác của việc uống rượu đối với cơ thể là gì?

Bạn nên biết rằng hấp thụ một lượng lớn rượu sẽ không tốt cho gan. Nếu uống quá nhiều rượu sẽ gây tổn thương gan nên bạn nên giảm hoặc ngưng việc uống rượu kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên.

Chuyên gia nói gì về tác hại của rượu đến chức năng gan - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Elle.com.jp

Uống rượu quá mức còn ảnh hưởng đến hành vi, cảm xúc và khả năng phán đoán của con người. Một số người cảm thấy chán nản khi uống rượu và nó còn tồi tệ hơn nếu một người như vậy uống rượu một mình.

Theo Elle

Từ khóa:   Tác hại của rượu đến hoạt động của gan uống rượu như thế nào ít mắc bệnh chuyên gia nói gì về tác hại của rượu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 4 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 5 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 37 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm