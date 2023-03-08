Chuyên gia dinh dưỡng cho biết 6 hiệu quả đáng kinh ngạc của việc từ bỏ cà phê trong một tháng!

Sức khỏe 08/03/2023 15:20

Từ bỏ thói quen uống caffein có thể không quá khó khăn khi bạn nhận thức được những lợi ích này.

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Từ việc khởi động buổi sáng và nhâm nhi trong buổi chiều, uống cà phê là một cách nhanh chóng được nhiều người chọn lựa để tỉnh táo và nạp năng lượng. Mặc dù tiêu thụ cà phê gắn liền với một loạt lợi ích - bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, cải thiện tâm trạng và thậm chí có khả năng giúp bạn sống lâu hơn, nhưng cũng có một số tác dụng phụ mà chúng ta cần lưu ý.

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết 6 hiệu quả đáng kinh ngạc của việc từ bỏ cà phê trong một tháng! - Ảnh 1
Tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể dẫn đến lo lắng, mất ngủ và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta! 

Chẳng hạn, theo Thư viện Y khoa Quốc gia, quá nhiều caffeine có thể dẫn đến lo lắng, mất ngủ, bồn chồn, nhịp tim nhanh hơn, đau đầu và phụ thuộc vào caffeine. Họ cũng đề cập rằng cà phê có thể làm tăng axit dạ dày trong cơ thể bạn, điều này đối với một số người có thể dẫn đến chứng ợ nóng. 

Và tuy rằng việc từ bỏ việc uống cà phê mỗi ngày có thể hơi khó khăn, nhưng với những lợi ích tuyệt vời từ việc bỏ cà phê trong 1 tháng sắp được chia sẻ dưới đây, bạn có thể sẽ quyết tâm bỏ hẳn cà phê đấy. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

6 hiệu quả đáng kinh ngạc của việc bỏ cà phê trong một tháng

1. Ngủ ngon hơn

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết 6 hiệu quả đáng kinh ngạc của việc từ bỏ cà phê trong một tháng! - Ảnh 2
Uống cà phê chỉ khiến bạn tỉnh táo tạm thời, nhưng lại có thể lamfgians đoạn chu kỳ giấc ngủ của bạn! 

Caffeine là một chất kích thích, có nghĩa là nó làm tăng tốc độ hoạt động của não và hệ thần kinh của bạn. Mặc dù điều này có thể giúp bạn tỉnh táo vào ban ngày, nhưng cuối cùng nó có thể làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ của bạn vào ban đêm, cuối cùng gây buồn ngủ vào ngày hôm sau. Nhất là khi bạn uống cà phê ít nhất 6 tiếng trước khi đi ngủ.

Từ bỏ caffein có thể đảo ngược những tác động này, cho phép bạn không chỉ ngủ ngon hơn mà còn chìm vào giấc ngủ trong thời gian ngắn hơn.

2. Giảm nguy cơ sâu răng

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết 6 hiệu quả đáng kinh ngạc của việc từ bỏ cà phê trong một tháng! - Ảnh 3
 Uống cà phê có thể làm răng ố màu và làm mòn, sâu men răng!

Ngoài việc nổi tiếng là làm răng ố màu, cà phê còn được biết đến là nguyên nhân làm răng yếu đi. Cụ thể, chất caffein trong cà phê có thể gây khô miệng và nước bọt sẽ chống lại vi khuẩn. Vì vậy, miệng của bạn càng khô thì nguy cơ sâu răng càng cao.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng đồ uống có tính axit cao có thể dẫn đến mòn và sâu men răng. Do tính axit cao của cà phê, việc bỏ qua cà phê hàng ngày của bạn có thể giúp răng trắng hơn, khỏe mạnh hơn.

3. Làn da tươi trẻ hơn

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết 6 hiệu quả đáng kinh ngạc của việc từ bỏ cà phê trong một tháng! - Ảnh 4
Caffeine trong cà phê có thể làm chậm tốc độ sản xuất collagen của cơ thể!

Mặc dù hạt cà phê chứa nhiều chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do, nhưng lợi ích thúc đẩy làn da chủ yếu thu được thông qua các sản phẩm bôi ngoài da. Trên thực tế, uống cà phê thực sự đã được cho là có thể gây ra các tác động lão hóa da.

Đặc biệt, Caffeine còn làm chậm tốc độ cơ thể sản xuất collagen - loại protein giữ độ đàn hồi cho da của bạn. Khi lượng collagen bị suy giảm, da sẽ bắt đầu chảy xệ và hình thành các nếp nhăn.

4. Giảm huyết áp

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết 6 hiệu quả đáng kinh ngạc của việc từ bỏ cà phê trong một tháng! - Ảnh 5
 Việc bỏ cà phê có thể giúp bạn kiểm soát mức huyết áp hiệu quả hơn!

Huyết áp tăng lên sau khi uống caffein và điều này có thể đặc biệt đúng với dân số trẻ.

Theo Mayo Clinic, một số nhà nghiên cứu cho rằng caffeine có thể ngăn chặn một loại hormone giúp động mạch của bạn mở rộng, trong khi những người khác tin rằng caffeine kích hoạt giải phóng adrenaline - hợp chất khiến huyết áp tăng đột biến. Bất chấp điều đó, caffein vẫn chưa được biết là có ảnh hưởng lâu dài đến huyết áp của bạn hay không. Tuy nhiên, việc cắt giảm caffein có thể giúp chống lại sự tăng đột biến về chỉ số huyết áp của bạn.

5. Hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết 6 hiệu quả đáng kinh ngạc của việc từ bỏ cà phê trong một tháng! - Ảnh 6
Từ bỏ cà phê có thể giúp cơ thể bạn hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn!

Theo Nutrition Twins, từ bỏ cà phê có nghĩa là "bạn có thể hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn."

Cụ thể, một đánh giá được công bố trên Khoa học Thực phẩm và Quản lý Chất lượng cho thấy rằng lượng caffein cao có thể cản trở sự hấp thụ các chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin B và khoáng chất như canxi, sắt và magiê, đồng thời nó cũng có thể dẫn đến sự cạn kiệt chất dinh dưỡng của các vitamin như B6.

6. Giảm cân

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết 6 hiệu quả đáng kinh ngạc của việc từ bỏ cà phê trong một tháng! - Ảnh 7
Bạn có thể giảm khoảng một pound mỗi tuần sau khi từ bỏ cà phê!

Mặc dù cà phê đen hầu như không chứa calo, nhưng đây không phải là lựa chọn phổ biến nhất. Đường, xi-rô và kem có hàm lượng calo cao có thể khiến ly cà phê của bạn ngon hơn nhưng chúng cũng có thể làm tăng khả năng tăng cân.

Đối với nhiều người, một đến hai tách cà phê hàng ngày của họ có thể bổ sung hơn 500 calo mỗi ngày, điều này có nghĩa là bạn có thể giảm khoảng một pound mỗi tuần sau khi từ bỏ cà phê. Ngoài ra, bằng cách giảm tiêu thụ đường và kem, bạn sẽ ăn ít thực phẩm gây viêm nhiễm hơn, chẳng hạn như đường bổ sung.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 6 hiệu quả đáng kinh ngạc của việc từ bỏ cà phê trong một tháng. Thật vậy, tuy việc từ bỏ thói quen uống cà phê mỗi ngày có đôi chút khó khăn, nhưng nhìn vào 6 lợi ích hữu hiệu mà chúng ta có thể thu được ở trên, các chị em còn chần chừ gì mà không thử bỏ ngay thôi nào?! Chúc các chị em thành công nhé!

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