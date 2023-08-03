Dù các chuyên gia không biết chính xác tại sao điều này lại xảy ra nhưng nó có thể là dấu hiệu của việc cơ thể đang cố gắng chống lại bệnh ung thư, cũng như sự thay đổi nội tiết tố. Ngoài ra, ung thư có thể gây sốt trong một số trường hợp, khiến cơ thể đổ mồ hôi quá nhiều để tự hạ nhiệt.

Theo thông tin đăng tải trên báo Phụ nữ Thủ đô, đổ mồ hôi trộm là hiện tượng bất thường xảy ra, có thể là do bệnh ung thư. Mặc dù thông thường việc đổ mồ hôi đêm không có gì đáng lo nhưng chúng có thể là triệu chứng ban đầu của một số bệnh ung thư khác nhau, bao gồm bệnh bạch cầu, ung thư hạch, ung thư xương, ung thư gan, ung thư trung biểu mô và khối u carcinoid.

Trường hợp đổ mồ hôi đêm do ung thư có xu hướng dai dẳng hơn và kèm theo sốt, trong khi đổ mồ hôi do mãn kinh hoặc các nguyên nhân phổ biến hơn chỉ thỉnh thoảng xảy ra. Ở bệnh nhân ung thư, điều này thường xảy ra cùng với các triệu chứng như mệt mỏi và sụt cân không rõ nguyên nhân.

Điều này cũng có thể xảy ra nếu bạn đang được điều trị ung thư. Theo Hiệp hội Ung thư của Mỹ (ACS), bệnh nhân ung thư có thể bị bốc hỏa và đổ mồ hôi ban đêm do phẫu thuật, xạ trị, hóa trị và dùng một số loại thuốc. Theo ACS, các dấu hiệu khác cần chú ý bao gồm cảm thấy nóng bất thường ở một hoặc nhiều vùng trên cơ thể, khi thức dậy thấy khăn trải giường ẩm ướt, có cảm giác ớn lạnh và đổ mồ hôi ướt đẫm ngay cả khi bạn không ở trong một khu vực nóng.

Làm cách naào để tránh đổ mồ hôi đêm?

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, để giảm đổ mồ hôi vào ban đêm, điều đầu tiên là hãy thử giảm nhiệt độ phòng ngủ, mặc quần áo rộng và nhẹ, đồng thời tránh các chất kích thích đổ mồ hôi như thức ăn cay hoặc rượu trước khi đi ngủ, cụ thể:

- Giữ cho phòng ngủ của bạn mát mẻ. Học viện Y học về Giấc ngủ Hoa Kỳ khuyến nghị nhiệt độ phòng là 68 độ F (20 độ C) để ngủ, nhưng một số người có thể cảm thấy thoải mái hơn với nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn.

- Dùng quạt hoặc mở cửa sổ. Sử dụng quạt hoặc mở cửa sổ có thể giúp lưu thông không khí, giữ cho phòng ngủ và cơ thể bạn mát mẻ trong khi bạn ngủ.

- Mặc quần áo làm từ vải thoáng khí và thấm ẩm. Quần áo rộng, nhẹ được làm từ chất liệu thoáng khí như cotton có thể giúp bạn mát mẻ và khô ráo vào ban đêm.

- Sử dụng bộ đồ giường hút ẩm. Ga trải giường, vỏ gối và vỏ nệm làm từ vật liệu hút ẩm như tre hoặc vải lanh có thể hút ẩm và ngăn giữ nhiệt.

- Giữ nước. Uống nhiều nước trong suốt cả ngày để giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và giảm nguy cơ mất nước, vốn có thể làm đổ mồ hôi ban đêm trầm trọng hơn.

Nếu tình trạng đổ mồ hôi ban đêm khởi phát cấp tính (bắt đầu đột ngột), tiến triển nhanh chóng và có liên quan đến các triệu chứng khác thì bạn nên gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Ảnh: Internet

- Hạn chế caffein, rượu và thức ăn cay trước khi đi ngủ. Tránh thức ăn và đồ uống có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể và khiến bạn đổ mồ hôi, đặc biệt là vào cuối ngày hoặc gần giờ đi ngủ.

- Thực hành các kỹ thuật thư giãn. Căng thẳng và lo lắng có thể gây đổ mồ hôi ban đêm. Thực hành các kỹ thuật thư giãn như thiền, hít thở sâu hoặc yoga có thể giúp giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

- Nếu bạn chỉ thỉnh thoảng đổ mồ hôi đêm và nó không làm gián đoạn giấc ngủ hoặc chất lượng cuộc sống của bạn, thì đó có thể không phải là lý do để lo lắng. Nhưng nếu những điều chỉnh trên không giúp ích gì và tình trạng đổ mồ hôi ban đêm của bạn dường như trở nên tồi tệ hơn hoặc thường xuyên hơn, thì đã đến lúc bạn nên gặp bác sĩ, đặc biệt nếu nó ảnh hưởng đến khả năng ngủ của bạn.