Thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam cho hay quả hồng châu khá hiếm gặp, chủ yếu xuất hiện ở vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, ... là loại thực vật thân leo, vỏ cây có gai nhọn và cứng, lá hồng châu là dạng lá dài, khoảng 11 – 12 cm, và có chiều ngang tương đương với 2 ngón tay người lớn. Quả hồng châu tròn to bằng khoảng nắm đấm tay của trẻ em, vỏ nhẵn mượt không có lông, loại quả này khá hút mắt vì khi quả non vỏ có màu xanh nhạt, đến khi chín chuyển thành màu tím, hơi mềm. Bên trong quả có lớp vỏ màu hồng, có từ 4 - 6 hạt, các hạt có một lớp cùi màu trắng đục, nhiều nước và mềm, bên trong cùi có một hạt to bằng hạt ngô có màu tím và hơi dẹp.

Trong quả hồng châu, cụ thể là hạt của chúng có chứa một độc tố có tên là Alcaloid. Loại độc tố này không chỉ có ở quả hồng châu mà còn chứa trong nhiều loại thực vật khác, điển hình như lá ngón, cà độc dược, ...