Thực hiện theo các mẹo sau để tăng cường khả năng miễn dịch chống lại các bệnh mùa đông phổ biến:

Hệ thống miễn dịch có thể bị suy yếu vào mùa đông do không khí lạnh, khô và nhiễm trùng theo mùa. Vì vậy, bây giờ là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu hình thành một số thói quen giúp tăng cường khả năng miễn dịch và giữ cho bạn khỏe mạnh trong mùa đông tới.

Điều quan trọng là phải duy trì vắc-xin hiện tại trong mùa đông. Trong suốt mùa đông, các chủng và vi-rút cúm mới có khả năng xuất hiện và lây lan nhanh chóng. Bạn đang bảo vệ không chỉ bản thân bằng cách tiêm phòng mà còn bảo vệ những người dễ bị tổn thương khác bao gồm cả người già và trẻ nhỏ.

2. Tập thể dục đầy đủ

Tập thể dục khuyến khích cơ thể bạn tạo ra các hormone kích thích miễn dịch và là một cách tuyệt vời để tăng khả năng miễn dịch. Khi bạn tập thể dục, cơ thể bạn bắt đầu đổ mồ hôi. Điều này hỗ trợ trong việc loại bỏ bất kỳ độc tố nào có thể có trong cơ thể bạn. Tập thể dục cũng giúp bạn cảm thấy tốt hơn về tổng thể, giúp cơ thể bạn chống lại nhiễm trùng dễ dàng hơn.

3. Ăn uống đúng cách

Ảnh minh họa: Internet

Không khó để duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh trong mùa đông vì vẫn có rất nhiều loại trái cây và rau quả theo mùa để chế biến những bữa ăn lành mạnh. Mặc dù có thể hấp dẫn để áp dụng một thói quen ít dinh dưỡng hơn trong suốt mùa đông, nhưng hãy nhớ rằng chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch và mức năng lượng của chúng ta.

Đảm bảo rằng bạn chỉ thỉnh thoảng thưởng thức các món khoái khẩu trong khi tiếp tục đưa các món tốt cho sức khỏe vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình.

4. Đeo khẩu trang

Ngay bây giờ, biện pháp phòng ngừa tốt nhất của chúng ta chống lại hầu hết các bệnh truyền nhiễm mùa đông là đeo khẩu trang và tuân theo các quy tắc giãn cách xã hội khi cần thiết. Cùng với việc siêng năng rửa tay, những hành động này có thể giúp ngăn ngừa cảm lạnh thông thường và cúm theo mùa.

Mặt nạ và khẩu trang có thể làm giảm khả năng tiếp xúc của bạn với các loại vi khuẩn và vi rút khác nhau thường là nguyên nhân gây ra hầu hết các bệnh mùa đông.

5. Ngủ đủ giấc

Ảnh minh họa: Internet

Khi cơ thể bạn bổ sung năng lượng trong khi bạn ngủ, ngủ đủ giấc là điều cần thiết để duy trì một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ và khỏe mạnh. Đặt mục tiêu ngủ tối thiểu 7 đến 8 tiếng mỗi đêm và thực hành vệ sinh giấc ngủ tuyệt vời bằng cách tránh các thiết bị phát ra ánh sáng xanh trong phòng ngủ.

6. Rửa tay

Tạo thói quen rửa tay sau khi đi vệ sinh hoặc trở về nhà, cũng như trước và sau mỗi bữa ăn. Rửa tay trong ít nhất hai mươi giây bằng xà phòng và nước ấm. Khi bạn ở bên ngoài, cố gắng tránh chạm vào mặt bạn.

7. Giảm căng thẳng

Ảnh minh họa: Internet

Khả năng miễn dịch có thể bị tác động bất lợi của căng thẳng. Cơ thể bạn giải phóng cortisol và các hormone gây căng thẳng khác khi bạn lo lắng, điều này có thể làm giảm khả năng miễn dịch của bạn. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là dành thời gian mỗi ngày cho bản thân và tham gia vào các hoạt động thư giãn như thiền hoặc yoga.

Theo NDTV