"Chế ngự" bệnh viêm khớp: Loại dầu phổ biến này là "chiến binh" tuyệt vời giảm viêm mà bạn có thể chưa biết

Sức khỏe 23/11/2022 15:45

Viêm khớp là tình trạng sưng tấy ở các vùng khớp. Tình trạng này dẫn đến đau dữ dội và viêm xung quanh các khu vực khớp. Điều làm tình trạng này trở nên tồi tệ hơn là thực tế là hầu như không thể chữa khỏi và theo tuổi tác, khả năng không thể chữa khỏi càng tăng lên.

Cách duy nhất có thể mang lại sự nhẹ nhõm cho bệnh nhân là quản lý nó. Có một số món ăn, bài thuốc có tác dụng xoa dịu cơn đau cho người bệnh.

Một loại thực phẩm kỳ diệu như vậy là một loại dầu ăn. Nó được biết là có tác dụng giảm viêm và do đó giúp giảm đau quanh các vùng khớp của những người bị viêm khớp.

'Chế ngự' bệnh viêm khớp: Loại dầu phổ biến này là 'chiến binh' tuyệt vời giảm viêm mà bạn có thể chưa biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Loại thực phẩm kỳ diệu mà chúng ta đang nói đến là dầu ô liu, đặc biệt là dầu ô liu nguyên chất, loại dầu ít được chế biến nhất.

Trong tất cả các dạng, dầu ô liu nguyên chất được coi là dạng dầu ô liu tốt cho sức khỏe nhất và cũng có hương vị vượt trội. Nó được chiết xuất bằng các phương pháp lành mạnh.

​Dầu ô liu nguyên chất có đặc tính chống viêm

Ngoài việc là dạng dầu ô liu lành mạnh nhất, dầu ô liu nguyên chất còn có đặc tính chống viêm. Nó rất giàu chất chống oxy hóa.

'Chế ngự' bệnh viêm khớp: Loại dầu phổ biến này là 'chiến binh' tuyệt vời giảm viêm mà bạn có thể chưa biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một trong những chất chống oxy hóa chính được tìm thấy trong dầu ô liu nguyên chất là oleocanthal. Theo một nghiên cứu, "sau khi phát hiện và xác định, oleocanthal đã được báo cáo thể hiện nhiều phương thức hoạt động khác nhau trong việc giảm các bệnh liên quan đến viêm nhiễm, bao gồm bệnh thoái hóa khớp, bệnh thoái hóa thần kinh và các bệnh ung thư cụ thể."

Một số nghiên cứu đã thảo luận về tầm quan trọng của oleocanthal như một hợp chất trị liệu để điều trị bệnh thoái hóa khớp.

Nghiên cứu nói gì?

Các nghiên cứu đã làm việc về việc sử dụng dầu ô liu tại chỗ và đường uống ở những bệnh nhân bị viêm khớp.

Một nghiên cứu năm 2020 dựa trên một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên được thực hiện ở Arak, Iran đã phát hiện ra rằng bôi dầu ô liu nguyên chất ngoài da có hiệu quả trong việc kiểm soát các biểu hiện viêm khớp dạng thấp.

'Chế ngự' bệnh viêm khớp: Loại dầu phổ biến này là 'chiến binh' tuyệt vời giảm viêm mà bạn có thể chưa biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu khác cho rằng các chất chống oxy hóa trong dầu ô liu hoạt động tương tự như thuốc ibuprofen, một loại thuốc giảm đau chống viêm. Axit oleic cũng được biết là làm giảm lượng protein phản ứng C trong máu, Protein phản ứng C là một dấu hiệu viêm trong điều kiện viêm khớp.

Một người nên tiêu thụ bao nhiêu dầu ô liu nguyên chất?

Chúng ta thường có xu hướng bắt tay vào điều trị ngay cả khi không biết đầy đủ chi tiết.

Mặc dù dầu ôliu nguyên chất rất tốt cho cơ thể nhưng nếu dùng quá nhiều có thể gây ra vấn đề.

'Chế ngự' bệnh viêm khớp: Loại dầu phổ biến này là 'chiến binh' tuyệt vời giảm viêm mà bạn có thể chưa biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù không có báo cáo cụ thể về điều này, nhưng xem xét các báo cáo sức khỏe khác nhau, có thể nói rằng ăn 1-4 thìa dầu ô liu mỗi ngày là rất tốt. Mặc dù lượng dầu mà một người tiêu thụ phụ thuộc rất nhiều vào loại thực phẩm và bản chất của chế độ ăn kiêng, tuy nhiên, nên tiêu thụ dầu ở mức độ vừa phải, bất kể nó tốt cho sức khỏe như thế nào.

​Thời điểm nào thích hợp để dùng dầu ô liu?

Theo các chuyên gia sức khỏe, dầu ô liu nguyên chất có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu khi được tiêu thụ vào một thời điểm cụ thể trong ngày. Cách tốt nhất để tiêu thụ dầu ô liu vì lợi ích chống viêm là tiêu thụ nó vào buổi sáng.

Lợi ích của việc dùng dầu ô liu vào buổi sáng đã được một số chuyên gia sức khỏe ủng hộ. Ngoài việc thúc đẩy một làn da khỏe mạnh và hỗ trợ giảm cân, việc uống dầu ô liu vào buổi sáng còn giúp ngăn ngừa ung thư ruột kết và giải độc cơ thể.

Những điều khác mà bệnh nhân viêm khớp nên quan tâm là gì?

Bệnh nhân viêm khớp nên luôn cố gắng kiểm soát cân nặng và nên từ bỏ các thói quen sinh hoạt không lành mạnh như hút thuốc. Sử dụng tư thế tốt, giữ cho các khớp vận động cũng không kém phần quan trọng.

'Chế ngự' bệnh viêm khớp: Loại dầu phổ biến này là 'chiến binh' tuyệt vời giảm viêm mà bạn có thể chưa biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng nên tham gia vào các bài tập tác động thấp và tránh các bài tập tác động cao.

Sự phụ thuộc vào thuốc giảm đau không kê đơn nên được giảm thiểu đáng kể.

Theo Times of India

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