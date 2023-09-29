Sau hai tuần đau đầu và ốm yếu, Warner đến Bệnh viện Darent Valley để chụp CT. Các bác sĩ nói với anh rằng anh bị viêm ruột thừa - mặc dù không bị đau dạ dày - và cho anh phẫu thuật để cắt bỏ ruột thừa.

Joshua Warner (25 tuổi), đến từ phía đông nam London (Anh), đã qua đời vì khối u não sau khi các bác sĩ chẩn đoán nhầm là viêm ruột thừa .

Lần này, kết quả CT cho thấy não của anh có điểm bất thường nhưng các bác sĩ cho rằng đó là lỗi máy tính và cho anh xuất viện lần nữa.

Vài giờ sau khi về nhà sau ca phẫu thuật, anh vẫn cảm thấy khó chịu và được tái nhập viện để các bác sĩ chụp CT lần nữa.

Joshua Warner cùng mẹ, Eve Pateman - Ảnh: SWNS

Warner tiếp tục nhiều chuyến đi tới bệnh viện và bị từ chối hết lần này đến lần khác. Nhưng khi anh ngã gục trong phòng tắm của nhà ông bà, anh được đưa đến Bệnh viện Queen Elizabeth ở Woolwich để thực hiện một lần chụp CT khác - cho kết quả tương tự như lần chụp CT trước đó từ Bệnh viện Darent Valley.

Chưa đầy 24 giờ sau, các bác sĩ tại Bệnh viện Queen Elizabeth cho biết anh có một khối u não lớn di căn từ não phải ra phía sau và thân não, anh được chuyển đến khoa ung thư.

Sau đó, Warner đã làm sinh thiết vào ngày 5/9 và được chẩn đoán mắc bệnh u thần kinh đệm đường giữa, một loại ung thư não cực kỳ nguy hiểm với thời gian sống sót trung bình dưới một năm.

Joshua Warner cùng bố mẹ là David Warner và Eve Pateman - Ảnh: SWNS

Các bác sĩ cho rằng Warner có thể sống được 3 tháng, nhưng anh đã chết chỉ 12 ngày sau khi được chẩn đoán tại Greenwich & Bexley Community Hospice.

“Warner rất vui tính, thằng bé rất thích làm mọi người cười. Nó còn có một tâm hồn đẹp và một trái tim nhân hậu và tôi nghĩ đó là lý do tại sao hầu hết mọi người đều yêu mến Warner”, mẹ của Warner, Eve Pateman, nói với SWNS và cho biết rằng Warner là một người con và là một người cha tuyệt vời.

Joshua Warner và con trai - Ảnh: SWNS

Một trang gây quỹ cộng đồng đã quyên góp được khoảng 24.500 đô la (khoảng 596 triệu đồng) để trả chi phí điều trị cho Warner, nhưng số tiền này hiện sẽ được đưa vào quỹ dành cho cậu con trai 4 tuổi của anh.

Một người thân của Warner cho biết: "Số tiền quyên góp được sẽ được chuyển vào quỹ ủy thác cho con trai Warner. Đó là một điều thực sự đẹp đẽ mà Warner chỉ có thể để lại cho con mình. Warner rất yêu con trai mình và thật đau lòng khi thấy Andrew - con trai của Warner- luôn hỏi bố con ở đâu rồi".

Các bác sĩ cho rằng Warner chỉ có thể sống được 3 tháng, nhưng anh đã qua đời chỉ 12 ngày sau khi được chẩn đoán - Ảnh: SWNS

Gia đình Warner đang làm đơn khiếu nại Bệnh viện Darent Valley, và người phát ngôn của bệnh viện cho biết vụ việc đang được xem xét.

Gia đình của Warner cho biết rằng họ muốn chia sẻ câu chuyện này vì không muốn bất kỳ ai khác rơi vào trường hợp tương tự và muốn mọi người quan tâm đến các triệu chứng của khối u não.