Bé trai 13 tuổi tại Bạc Liêu đã được xác định bị đột quỵ nhồi máu não không rõ nguyên nhân, dẫn đến di chứng nặng nề, liệt nửa người.

Theo thông tin từ Gia đình và Xã hội, khoảng 2 tháng trước, bé T.N.M.C. (13 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) hoàn toàn khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường.

Vào một buổi chiều, trong lúc đi tắm, bất ngờ bé C. thấy chóng mặt dữ dội. Ngay sau đó, gia đình đưa bé đến bệnh viện ở Cần Thơ để thăm khám.

Bác sĩ chẩn đoán bé C. bị đột quỵ nhồi máu não cấp không rõ nguyên nhân. Sau điều trị, bé vượt qua nguy hiểm tính mạng.

Sau đó, bé C. được gia đình đưa về một bệnh viện ở Bạc Liêu để điều trị phục hồi chức năng. Thời điểm này, tình trạng của bé yếu nửa người trái, đặc biệt bàn tay trái gần như mất hoàn toàn chức năng.

Bác sĩ chỉ định dùng laser châm, xoa bóp bấm huyệt kết hợp điện kích thích và siêu âm trị liệu nhằm tác động lên các huyệt vị, kích thích các nhóm cơ nhằm phục hồi cơ lực cho bệnh nhi.

Dẫn theo thông tin từ Báo Công Luận, hiện tại, các bác sĩ tại đây cho biết trải qua 6 tuần điều trị, bé trai hiện đã hồi phục được gần 80% chức năng vận động, có thể nhẹ nhàng cầm nắm và đi lại.

Theo các bác sĩ, đột quỵ có hai loại là nhồi máu não và xuất huyết não, trong đó chiếm đa số là trường hợp nhồi máu não. Trước đây, đột quỵ được cho là bệnh của người cao tuổi.

Bác sĩ đang thăm khám và điều trị cho bé trai bị đột quỵ - Ảnh: Báo Công Luận

Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa, đặc biệt có trẻ em ở độ tuổi 12-13. Có tới 80% bệnh nhân bị đột quỵ không có các triệu chứng cảnh báo trước. Người đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời sẽ để lại những di chứng khó hồi phục, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống sinh hoạt và làm việc, thậm chí tử vong.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần thường xuyên quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Khi thấy trẻ xuất hiện những dấu hiệu bất thường như chóng mặt, đau đầu dữ dội, nôn ói, lơ mơ, không linh hoạt như thường ngày, co giật, yếu tay chân một bên... cần đưa đi thăm khám kịp thời.

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