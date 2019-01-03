Chăm sóc sức khỏe đúng cách giúp vui xuân trọn vẹn

Sức khỏe 03/01/2019 09:50

Năm hết, tết đến ai cũng mong muốn đón một mùa xuân tươi vui, trọn vẹn. Tuy nhiên, thời gian cuối năm thường eo hẹp, người người nhà nhà đều hối hả chạy đua để kịp hoàn thành công việc còn dang dở. 

Với người kinh doanh, đây là thời điểm bận rộn nhất, khối lượng công việc cần theo dõi và giải quyết rất lớn. Sức khỏe cũng vì thế mà ảnh hưởng trực tiếp, mà sức khỏe là vốn quý của con người, vì vậy cần phải chú ý chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, duy trì sự trẻ trung, năng động, khỏe mạnh để tận hưởng hạnh phúc bên người thân, gia đình.  

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Bên cạnh chế độ ăn uống khoa học, hợp lý như cung cấp nhiều chất béo lành mạnh, giúp giảm cholesterol gây hại và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Tăng cường thịt trắng trong các bữa ăn thì việc sử dụng đậu nành để cung cấp thêm nhiều amino axit, sắt, canxi, protein và nhiều vi chất khác rất tốt để phòng bệnh.

Đặc biệt, nên sử dụng natto được làm từ đậu nành lên men, món ăn truyền thống Nhật Bản rất tốt cho sức khỏe. Ăn sáng bằng natto là cách tốt nhất để dồi dào sinh lực cho cả ngày, ngăn chặn việc hình thành cục máu đông, nguyên nhân hàng đầu gây nên bệnh tai biến, đột quỵ.

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Hạn chế uống rượu bia và nên luyện tập thể dục đều đặn sẽ giúp tuần hoàn máu trong cơ thể thuận lợi hơn, nhịp tim ổn định, nhờ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch dẫn đến đột quỵ.

Trang bị kiến thức về bệnh lý để chăm sóc sức khỏe thật tốt, bởi càng có tuổi thì bệnh tật càng nhiều, bệnh không chừa ai, có những bệnh chỉ diễn ra trong tích tắc như đột quỵ chẳng hạn.

Thường xuyên khám sức khỏe định kỳ, trang bị kiến thức về bệnh lý cho người cao tuổi và con cháu trong nhà rất quan trọng, đặc biệt là kỹ thuật sơ cấp cứu. Đồng thời, nên tìm giải pháp an toàn cho sức khỏe bằng cách sử dụng các sản phẩm bổ sung và hỗ trợ với tiêu chí “phòng bệnh hơn chữa bệnh” để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe đúng cách giúp vui xuân trọn vẹn.

 

NATTOENZYM chứa enzym nattokinase giúp cải thiện tình trạng xây xẩm, chóng mặt, tê yếu chân tay do thiếu máu não; làm tan cục máu đông và tăng tuần hoàn máu; hỗ trợ phòng bệnh liên quan đến cục máu đông (tai biến nhồi máu não, nhồi máu cơ tim, biến chứng tim mạch do tiểu đường...).

NattoEnzym được chứng nhận về chất lượng bởi Hiệp Hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA). Sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang - thành viên Hiệp hội JNKA.

Liên hệ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0292.3891.433 Giấy phép quảng cáo số 00589/2018/ATTP-XNQC.

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

 

 

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