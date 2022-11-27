Càng làm 5 hành động này, bạn đang vô tình gây hại thính giác, dừng ngay trước khi tai kêu cứu

Hãy cùng tìm hiểu xem những thói quen nào đáng bỏ đi để đảm bảo rằng bạn tiếp tục nghe tốt nhất trong một thời gian dài.

Mặc dù rất thuận tiện để làm sạch tai bằng tăm bông sau khi tắm, nhưng các chuyên gia y tế cho rằng nó không an toàn cho sức khỏe thính giác của bạn. Sử dụng tăm bông quá thường xuyên có thể gây thủng màng nhĩ và trong trường hợp nghiêm trọng thậm chí có thể dẫn đến mất thính lực. Để tránh làm hỏng màng nhĩ, hãy dùng khăn mềm để lau và lau khô tai.

2. Nghe nhạc to

Khi bạn đi làm vào sáng sớm, không có gì hấp dẫn hơn là nghe bản nhạc yêu thích của bạn trên đường đi. Nhưng nếu bạn đeo tai nghe quá thường xuyên và nghe chúng quá to, theo thời gian, điều đó có thể làm hỏng thính giác của bạn.

Nếu âm nhạc giúp bạn tạo không gian của riêng mình và bạn không thể tưởng tượng được một ngày không có âm nhạc, hãy thử nghe chúng ở mức decibel khuyến nghị bằng hoặc thấp hơn.

3. Xỏ lỗ tai sai cách

Mặc dù xỏ khuyên ở dái tai nói chung là an toàn, nhưng việc xỏ khuyên ở các phần khác của tai, chẳng hạn như đỉnh tai hoặc khu vực gần ống tai, có thể gây hại cho sức khỏe thính giác của bạn. Lỗ xỏ khuyên ở phần trên của tai có thể dễ bị nhiễm trùng hơn, sưng tấy và tiết dịch từ vùng bị nhiễm trùng có thể tạm thời ảnh hưởng đến thính giác của bạn.

4. Không giữ tai khô ráo

Mặc dù bơi lội là một cách tuyệt vời để giữ dáng và giảm căng thẳng, nhưng độ ẩm dư thừa không tốt cho thính giác của bạn. Khi nước vào ống tai trong, nó sẽ làm cho ráy tai tự nhiên của bạn mềm ra. Vì ráy tai bảo vệ tai bạn khỏi nấm và nhiễm trùng nên vi trùng sẽ dễ dàng xâm nhập vào tai bạn hơn, điều này cuối cùng có thể làm hỏng thính giác của bạn.

5. Chọn sai loại bài tập

Nếu bạn từng nhận thấy tai mình bị ù sau khi tập luyện, thì đây có thể là dấu hiệu cho thấy loại bài tập này quá cường độ đối với bạn. Ví dụ, nâng tạ nặng có thể gây ra áp lực trong não, từ đó tạo áp lực lên tai trong của bạn. Để tránh cảm giác khó chịu này, hãy cố gắng làm sạch tai trước khi tập luyện và tránh nín thở.

Theo Brightside