Bật mí 5 vị trí trên cơ thể bạn nên sử dụng chất khử mùi bên cạnh nách

Đây là 5 khu vực khác trên cơ thể chúng ta có thể được hưởng lợi bằng cách sử dụng chất khử mùi bất cứ khi nào cần thiết.

Những người dành cả ngày với đôi giày của họ đều biết sự vất vả của đôi chân ướt đẫm mồ hôi . Mồ hôi đó có thể chuyển thành mùi cực kỳ khó chịu và hậu quả của nó, chẳng hạn như vi trùng. Ngoài việc giữ vệ sinh tốt cho đôi chân, bạn cũng có thể xịt một ít chất khử mùi lên chúng. Nó sẽ giữ cho chúng tươi hơn và khô hơn, giữ mồ hôi trong một thời gian dài hơn.

2. Dưới bầu ngực của bạn

Phụ nữ có bộ ngực lớn thường phải đối mặt với vấn đề đổ mồ hôi dưới vùng ngực. Tiến sĩ Alexes Hazen nói rằng sử dụng chất khử mùi dưới bầu ngực sẽ giúp chúng khô ráo lâu hơn. Nếu bạn lo lắng rằng các hóa chất trong chất khử mùi sẽ gây viêm da, bạn có thể chọn chất chống mồ hôi không chứa nhôm. Than hoạt tính dường như làm rất tốt trong việc thu giữ độ ẩm mà cơ thể chúng ta tạo ra.

3. Trên đùi trong của bạn

Chân của chúng ta có thể bị đổ mồ hôi khi nhiệt độ quá nóng hoặc do các tình trạng khác nhau mà chúng ta có thể mắc phải như bệnh tiểu đường và lo lắng. Việc đổ mồ hôi quá nhiều này có thể gây ngứa, kích ứng và nứt nẻ. Do đó, việc mặc chiếc quần jean hàng ngày của chúng ta có thể chứng tỏ là một hành động phi thường.

Đó là lý do tại sao thoa một ít chất khử mùi vào bên trong đùi của chúng ta có thể cứu mạng chúng ta. Chất khử mùi bạn chọn phải bao gồm nhôm clorua. Phụ nữ cần hết sức cẩn thận để không chạm vào vùng kín, nhạy cảm của mình với chất khử mùi.

4. Trên gót chân của bạn

Đôi khi bàn chân và đặc biệt là gót chân của chúng ta cần thêm thời gian để làm quen với giày mới. Chúng thường bị phồng rộp do ma sát khiến chúng ta đau đớn khi mang giày dép mới mua. Đây là nơi chất khử mùi có thể có ích. Bằng cách thoa một lượng nhỏ lên gót chân, bạn có thể giảm thiểu ma sát, do đó giảm đau và phồng rộp.

5. Bất cứ nơi nào trên cơ thể bạn sau khi cạo bằng dao cạo

Mọi người thường bị mẩn đỏ hoặc kích ứng sau khi cạo lông chân, vùng bikini và nách. Nếu bạn không thể có được một ít lô hội làm dịu, bạn có thể lấy thanh khử mùi của mình. Bạn nên chọn một loại thanh không mùi sẽ làm dịu cơn ngứa và điều trị mẩn đỏ trong vòng 2 ngày. Cố gắng tránh các sản phẩm có chứa cồn và có thể tìm một chất khử mùi có đặc tính giữ ẩm.

Theo Brightside