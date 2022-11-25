5 dấu hiệu trên cơ thể đang cố gắng báo hiệu vấn đề sức khỏe tiềm ẩn mà bạn không được bỏ qua

Sức khỏe 25/11/2022 07:48

Mặc dù không phải tất cả vấn đề đều đáng lo ngại, nhưng một số dấu hiệu phổ biến mà cơ thể chúng ta đưa ra như những cảnh báo về những vấn đề lớn hơn thường bị bỏ qua. Khi sức khỏe của chúng ta bị đe dọa, an toàn luôn tốt hơn là chữa trị. Vì vậy, nên hẹn gặp bác sĩ khi chúng ta nhận thấy những triệu chứng này.

Đó là lý do tại sao bạn nên chuẩn bị cho những dấu hiệu quan trọng mà cơ thể đưa ra. Hãy nhớ luôn kiểm tra với bác sĩ nếu bạn lo lắng về sức khỏe của mình.

1. Gàu và rụng tóc

5 dấu hiệu trên cơ thể đang cố gắng báo hiệu vấn đề sức khỏe tiềm ẩn mà bạn không được bỏ qua - Ảnh 1

Da đầu bong tróc có thể là một vấn đề phổ biến và kết hợp với rụng tóc, đây có thể là dấu hiệu của việc thiếu các vitamin và chất dinh dưỡng quan trọng. Hàm lượng kẽm, vitamin B2, B3, B6 và B7 thấp cũng như sắt có thể là nguyên nhân của vấn đề hàng ngày này.

2. Bàn tay và ngón tay nhăn nheo

Nếp nhăn hình thành trên cơ thể chúng ta là một dấu hiệu lão hóa bình thường và lành mạnh, và chúng ta thường bị nhăn ngón tay khi ở trong nước trong một thời gian dài. Nhưng khi bàn tay của chúng ta bắt đầu nhăn nheo hơn và mất độ đàn hồi nhanh hơn so với các bộ phận khác trên cơ thể, đó có thể là cơ thể đang gửi đến bạn một cảnh báo.

5 dấu hiệu trên cơ thể đang cố gắng báo hiệu vấn đề sức khỏe tiềm ẩn mà bạn không được bỏ qua - Ảnh 2

Nếp nhăn trên ngón tay khi không tiếp xúc với nước có thể là dấu hiệu của tình trạng mất nước, tuần hoàn máu kém hoặc tuyến giáp của bạn có vấn đề.

3. Mảng trắng trên lưỡi

5 dấu hiệu trên cơ thể đang cố gắng báo hiệu vấn đề sức khỏe tiềm ẩn mà bạn không được bỏ qua - Ảnh 3

Lưỡi khỏe mạnh thường có màu hơi hồng. Nếu bạn nhận thấy các mảng trắng xuất hiện trên lưỡi, đó có thể là dấu hiệu của bệnh tưa miệng, rất phổ biến ở những người mắc bệnh tiểu đường. Lưỡi bị trắng cũng có thể là một dấu hiệu của việc chăm sóc răng miệng không đầy đủ, vì vậy việc nâng cao thói quen vệ sinh răng miệng của bạn có thể giúp giải quyết vấn đề.

4. Phát ban da

5 dấu hiệu trên cơ thể đang cố gắng báo hiệu vấn đề sức khỏe tiềm ẩn mà bạn không được bỏ qua - Ảnh 4

Thông thường, da đỏ và ngứa là dấu hiệu của bệnh chàm, nhưng đôi khi phát ban kèm theo sốt, cũng có thể do nhiễm trùng hoặc chạm vào một số loại cây. Ngay cả khi chúng trông không quá nghiêm trọng, các đốm này vẫn có thể bị nhiễm trùng, vì vậy bạn nên nhờ chuyên gia y tế kiểm tra.

5. Sưng mắt cá chân

5 dấu hiệu trên cơ thể đang cố gắng báo hiệu vấn đề sức khỏe tiềm ẩn mà bạn không được bỏ qua - Ảnh 5

Sưng mắt cá chân là một dấu hiệu phổ biến của việc mang thai, nhưng nếu bạn không mong đợi có con, thì đó có thể là dấu hiệu của tuần hoàn máu kém, các vấn đề về tim hoặc tuyến giáp hoạt động kém. Một nguyên nhân ít nghiêm trọng hơn của triệu chứng này là ăn quá nhiều muối có thể dẫn đến giữ nước.

Theo Brightside

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