Các triệu chứng đau tim có thể bị nhầm với nhiễm trùng cúm mà bạn cần hết sức cẩn trọng

Nhiều trường hợp khác như vậy đã nổi lên trong quá khứ. Điều đó nói rằng, các chuyên gia cảnh báo không nên xem nhẹ các triệu chứng giống như cúm, đặc biệt nếu chúng kéo dài hoặc phát sinh cùng với các triệu chứng khác dẫn đến cơn đau tim.

Trong một trong những câu chuyện sống sót của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), Liz Johnson, một giáo viên dạy toán lớp bảy, người chưa bao giờ bị huyết áp cao hoặc cholesterol cao và không có tiền sử gia đình mắc bệnh tim, đột nhiên trải qua các triệu chứng mà cô ấy nghĩ là bị cúm. Tuy nhiên, sau khi trải qua một số cuộc kiểm tra, người ta phát hiện ra rằng cô ấy đang bị đau tim .

Buồn nôn và các vấn đề về đường tiêu hóa khác là phổ biến khi bị cúm. Nó có thể đi kèm với các triệu chứng khác bao gồm sốt cao, nhức đầu và đau cơ, ho, đau họng và mệt mỏi.

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Tương tự như vậy, với một cơn đau tim, buồn nôn lại là một triệu chứng phổ biến, đặc biệt là ở phụ nữ. Theo các chuyên gia, điều này là do các tế bào cơ tim bị hoại tử, thiếu máu cục bộ và bị tổn thương từ vùng nhồi máu giải phóng axit lactic, axit pyruvic và các chất chuyển hóa khác. Các chất chuyển hóa và axit này ảnh hưởng đến các thụ thể ngoại biên của dây thần kinh tự trị ở vùng nhồi máu, dẫn đến buồn nôn và nôn do tim.

2. Choáng váng hoặc chóng mặt

Choáng váng hoặc chóng mặt có thể là dấu hiệu của cơn đau tim hoặc đột quỵ. Nó cũng có thể là dấu hiệu của bệnh nhiễm vi-rút như cúm. Một người có thể không cảm thấy và có thể bị đau đầu dai dẳng. Tuy nhiên, mặc dù bệnh cúm có thể được kiểm soát tại nhà, nhưng nếu bạn cảm thấy đó là dấu hiệu của cơn đau tim, hãy tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức. Cách tốt nhất để nhận biết sự khác biệt là để ý các dấu hiệu nhận biết khác của cơn đau tim như khó thở, tứ chi sưng tấy, mệt mỏi thường xuyên hoặc đau ngực.

3. Ớn lạnh hoặc đổ mồ hôi nhiều

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Đổ mồ hôi lạnh hoặc ớn lạnh có thể là một trong những dấu hiệu đầu tiên của cơn đau tim. Nếu những điều này xảy ra gần như ngay lập tức sau khi bị đau ngực dữ dội, khó thở và tim đập nhanh, thì tốt nhất bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp y tế khẩn cấp ngay lập tức. Tuy nhiên, đổ mồ hôi lạnh cũng có thể là bệnh cúm. Bạn rất có thể bị đau cơ, ớn lạnh và đổ mồ hôi khi sốt đến rồi đi.

4. Khó thở

Trong hầu hết các trường hợp nhiễm cúm nghiêm trọng, có thể xảy ra thở gấp hoặc khó thở, kèm theo đau ngực, chóng mặt và co giật. Tuy nhiên, đây là những điều hiếm gặp trong phần lớn các trường hợp. Khi bị đau tim, khó thở là một dấu hiệu cổ điển. Người ta có thể bị đau ngực, cảm thấy chóng mặt và cũng có thể ngất xỉu.

5. Mệt mỏi hoặc thờ ơ

Có thể có một số lý do đằng sau sự mệt mỏi hoặc cảm giác mệt mỏi chung. Tuy nhiên, lý do đáng lo ngại nhất đằng sau sự mệt mỏi là một cơn đau tim. Một cơn đau tim có thể gây ra tình trạng kiệt sức do tim bạn phải chịu thêm áp lực, đặc biệt là khi nó phải cố gắng rất nhiều để bơm máu.

Mặt khác, mệt mỏi đột ngột, quá mức là một trong những triệu chứng sớm nhất của bệnh cúm, có thể xuất hiện trước các triệu chứng khác. Các chuyên gia khuyên bạn nên đến bác sĩ nếu bạn có các triệu chứng liên quan khác của cơn đau tim.

Kiểm tra sức khỏe tim mạch thường xuyên

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AHA cho biết, "một khía cạnh quan trọng của việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, còn được gọi là bệnh động mạch vành (CAD) là quản lý hành vi sức khỏe và các yếu tố nguy cơ, chẳng hạn như chất lượng chế độ ăn uống, hoạt động thể chất, hút thuốc, chỉ số khối cơ thể (BMI), máu huyết áp, cholesterol toàn phần hoặc đường huyết."

Nhưng cùng với việc kiểm tra lối sống của bạn, việc kiểm tra thường xuyên là rất quan trọng. Một số trong số này bao gồm: điện tâm đồ (ECG hoặc EKG), kiểm tra sức tim, siêu âm tim hoặc siêu âm tim gắng sức, chụp CT mạch vành (CTA) và các loại khác.

Hơn nữa, AHA khuyên bạn nên kiểm tra huyết áp, cholesterol và lượng đường trong máu thường xuyên.

Làm thế nào để ngăn ngừa nhiễm trùng cúm?

Cũng giống như COVID-19, nhiễm trùng cúm dễ lây lan và có thể lây lan khi nói chuyện, hắt hơi, ho hoặc bất kỳ hoạt động nào khác cho phép giải phóng các giọt khí dung bị ô nhiễm.

Điều đó nói rằng, việc đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách xã hội đóng một vai trò quan trọng trong việc hạn chế sự lây lan của vi-rút. Ngoài ra, tuân thủ vệ sinh tay đúng cách có thể ngăn chặn sự lây truyền vi trùng và vi rút. Bạn cũng có thể tiêm phòng cúm hàng năm để giảm nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng.

Theo Times of India