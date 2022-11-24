Trị ngứa và viêm tai đơn giản hơn với bí quyết vệ sinh tai sạch sẽ mà ít ai để ý

Sức khỏe 24/11/2022 12:15

Mặc dù có ráy tai là điều hoàn toàn bình thường và thậm chí còn giúp bạn bảo vệ ống tai khỏi nhiễm trùng, nhưng tất cả chúng ta đều muốn tai mình sạch sẽ. Nhưng nếu bạn đang sử dụng tăm bông để làm sạch bên trong tai, bạn có thể đang thực sự gây hại cho sức khỏe của mình. Hóa ra, có nhiều cách đơn giản và lành mạnh khác để đảm bảo đôi tai của bạn luôn sạch sẽ.

1. Cắt giảm caffein

Trị ngứa và viêm tai đơn giản hơn với bí quyết vệ sinh tai sạch sẽ mà ít ai để ý - Ảnh 1

Mặc dù không gì có thể giúp bạn thức dậy vào buổi sáng tốt hơn một tách cà phê nóng, nhưng uống nó quá thường xuyên có thể kích hoạt ráy tai bị ảnh hưởng. Nếu bạn không thể tưởng tượng nổi một ngày không có cốc Java, hãy cân nhắc việc nhờ bác sĩ chuyên khoa thực hiện quy trình loại bỏ ráy tai bằng thao tác hút. Nếu bạn muốn giảm nguy cơ tích tụ ráy tai, hãy thử giảm dần lượng tiêu thụ caffein.

2. Bỏ tăm bông

Trị ngứa và viêm tai đơn giản hơn với bí quyết vệ sinh tai sạch sẽ mà ít ai để ý - Ảnh 2

Làm sạch tai bằng tăm bông nghe có vẻ là cách dễ nhất và nhanh nhất để loại bỏ ráy tai, nhưng thực tế nó có thể gây ra tác dụng hoàn toàn ngược lại. Tăm bông có thể gây kích ứng ống tai và đẩy ráy tai vào bên trong, khiến việc lấy ráy tai trở nên khó khăn hơn nhiều. Thay vì dùng bông ngoáy tai, hãy rửa tai bằng một ít xà phòng và lau khô bằng khăn mỏng.

 

3. Hãy thử dầu ô liu

Trị ngứa và viêm tai đơn giản hơn với bí quyết vệ sinh tai sạch sẽ mà ít ai để ý - Ảnh 3

Dầu ô liu có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, ngoài việc dưỡng ẩm cho da và bảo vệ bạn khỏi bệnh tim, nó còn có thể giúp bạn giữ tai sạch lâu hơn. Nhỏ một chút dầu ô liu vào tai mỗi tuần một lần có thể làm mềm ráy tai và thậm chí khuyến khích ráy tai di chuyển ra ngoài một cách tự nhiên.

 

4. Giữ nước

Trị ngứa và viêm tai đơn giản hơn với bí quyết vệ sinh tai sạch sẽ mà ít ai để ý - Ảnh 4

Uống đủ nước là vô cùng quan trọng đối với sức khỏe và phúc lợi tổng thể của bạn, đồng thời nó cũng có thể giúp bạn giữ cho đôi tai luôn sạch sẽ. Giữ nước kích thích các ống tai, giúp làm sạch chúng. Và bởi vì uống đủ nước giúp bạn duy trì sự cân bằng chất lỏng, nên nó có thể giúp giảm tích tụ ráy tai một cách tự nhiên.

5. Không làm sạch bên trong tai

Trị ngứa và viêm tai đơn giản hơn với bí quyết vệ sinh tai sạch sẽ mà ít ai để ý - Ảnh 5

Mặc dù việc làm sạch bên trong tai nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng làm như vậy thực sự có hại nhiều hơn lợi. Bạn chỉ nên làm sạch phần bên ngoài và trừ khi bạn đang làm việc trong môi trường bẩn hoặc nhiều bụi, việc tắm vòi sen hàng ngày và lau xung quanh bên ngoài và sau tai bằng khăn ẩm là đủ để giữ cho tai bạn luôn sạch sẽ.

Theo Brightside

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