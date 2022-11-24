Bằng cách kiểm tra lượng đường trong máu, bạn có thể hiểu được các yếu tố kích hoạt bệnh như thức ăn, đồ uống, thói quen nào khiến insulin của bạn tăng vọt. Tuy nhiên, đôi khi, lượng đường trong máu của bạn có thể tăng cao do những hoạt động không đáng kể nhất hàng ngày, những điều mà bạn không ngờ lại có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến vậy. Hãy xem xét một số nguyên nhân đáng ngạc nhiên này.

Bữa sáng thực sự là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày! Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), không ăn sáng có thể làm tăng lượng đường trong máu sau cả bữa trưa và bữa tối. Điều đó nói rằng, hãy đảm bảo tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chế độ ăn uống hàng ngày của bạn.

Đáng ngạc nhiên là phơi nắng quá nhiều cũng có thể khiến lượng đường trong máu của bạn tăng lên. Theo CDC, vết cháy nắng mà bạn phát triển có thể dẫn đến đau đớn và có thể gây căng thẳng hơn nữa, làm tăng lượng đường trong máu.

3. Cà phê

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Cà phê là một trong những thức uống buổi sáng yêu thích nhất của nhiều người. Một số người thậm chí có nó trong suốt cả ngày bận rộn của họ. Tuy nhiên, nó có tốt cho người mắc bệnh tiểu đường không? CDC nói không, ngay cả khi không có chất làm ngọt. Cơ quan y tế Hoa Kỳ giải thích: "Lượng đường trong máu của một số người cực kỳ nhạy cảm với caffein. Đây là lý do tại sao phải tránh sử dụng caffein khi bạn có nguy cơ cao bị lượng đường trong máu cao."

4. Ngủ không đủ giấc

Ảnh minh họa: Internet

Để có một cơ thể và tâm trí khỏe mạnh, ngủ đủ giấc là điều cần thiết. CDC cho biết, thiếu ngủ dù chỉ một đêm có thể khiến cơ thể bạn sử dụng insulin không hiệu quả.

5. Hiện tượng bình minh

Hiện tượng bình minh được dùng để chỉ sự gia tăng bất thường của lượng đường trong máu (glucose) vào sáng sớm, thường là từ 2 giờ sáng đến 8 giờ sáng, ở những người mắc bệnh tiểu đường, trang Mayo Clinic giải thích. Hiện tượng này, còn được gọi là hiệu ứng bình minh, là khi mọi người có sự gia tăng hormone vào sáng sớm cho dù họ có bị tiểu đường hay không. Điều đó nói rằng, những người mắc bệnh tiểu đường có thể bị tăng lượng đường trong máu đột ngột trong thời gian này.

Theo Times of India