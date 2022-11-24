Bí quyết thoát khỏi căng thẳng, giảm đau trong tích tắc mà bạn nên bỏ túi ngay

Những cách chăm sóc sức khỏe sau đây rất dễ dàng cũng như hiệu quả ngay lập tức.

Chườm đá là một trong những thủ thuật lâu đời và hiệu quả nhất giúp điều trị cơn đau ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể bạn. Nó có thể hữu ích trong việc xử lý các vết thương cấp tính cũng như bất kỳ chứng viêm và sưng nào có thể xảy ra. Bạn có thể chườm đá cho người bị ảnh hưởng dưới dạng túi nước đá hoặc tắm nước đá.

2. Massage giữa lông mày để giảm căng thẳng

Điểm ấn là một cách nổi tiếng để giảm đau tạm thời khỏi mọi loại đau đớn và căng thẳng, và một trong số chúng nằm giữa lông mày của chúng ta được gọi là sảnh ấn. Áp lực hoặc xoa bóp khu vực này là một cách tuyệt vời để loại bỏ căng thẳng và lo lắng khỏi cơ thể bạn.

3. Xoa bóp tai của bạn

Một điểm áp lực khác có thể được kích thích để giảm bớt căng thẳng và lo lắng cho cơ thể nằm ở tai của bạn. Được biết đến như điểm cổng trời, xoa bóp tai và ấn nhẹ vào điểm này sẽ giúp bạn giải quyết căng thẳng.

4. Ăn bột yến mạch

Yến mạch là một loại thực phẩm cực kỳ tốt cho sức khỏe mà chúng ta nên kết hợp vào chế độ ăn uống của mình, nhưng một trong những lợi ích chưa được biết đến của bột yến mạch là tác dụng thư giãn của nó.

Bột yến mạch có nhiều magie và kali giúp giảm huyết áp, đồng thời, nó cũng giúp tăng nồng độ serotonin nếu ăn thường xuyên. Điều này không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn khiến bạn hạnh phúc hơn về lâu dài.

5. Thoa nước gừng để giảm đau tai

Đau tai khó chịu và cần một giải pháp ngay lập tức đúng không nào? Dùng nước gừng hoặc dầu gừng làm ấm có thể làm dịu cơn đau. Hãy chắc chắn rằng chỉ sử dụng nó xung quanh phần bên ngoài của tai. Gừng có đặc tính chống viêm có thể giúp giảm đau tai.

6. Uống nước cam

Vitamin C có rất nhiều lợi ích cho cơ thể, một trong số đó là giảm căng thẳng. Mức độ căng thẳng cao có liên quan đến sự thiếu hụt vitamin C, vì vậy việc tăng lượng vitamin C hàng ngày của bạn có thể giúp ích. Một trong những cách dễ nhất để làm điều này là uống nước cam có thể làm giảm mức độ lo lắng của bạn.

7. Nhai kẹo cao su

Nhai kẹo cao su có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giảm căng thẳng và lo lắng. Theo một nghiên cứu, hành động nhai kẹo cao su được cho là làm giảm căng thẳng ở những người tham gia và tăng mức độ tỉnh táo của họ.

8. Cho muối vào lưỡi

Nếu bạn muốn có một cách nhanh chóng và dễ dàng để giảm lo âu, hãy cho muối vào lưỡi. Thủ thuật nhỏ này có thể giúp bạn phân tâm khỏi sự lo lắng và giúp bạn ổn định bằng cách thu hút các giác quan của bạn. Nó cũng có thể khiến bạn khát nước và buộc bạn phải uống nước.

Theo Brightside