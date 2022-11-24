Bí quyết thoát khỏi căng thẳng, giảm đau trong tích tắc mà bạn nên bỏ túi ngay

Sức khỏe 24/11/2022 12:17

Mặc dù y học hiện đại rất hữu ích nhưng đôi khi tất cả chúng ta chỉ cần giảm căng thẳng và đau đớn ngay lập tức. Giải pháp cho các vấn đề hàng ngày của chúng ta thường ở ngay trước mặt chúng ta và chúng ta có thể làm gì đó trong vòng chưa đầy 5 phút để chữa khỏi mọi cơn đau hoặc giảm căng thẳng.

Những cách chăm sóc sức khỏe sau đây rất dễ dàng cũng như hiệu quả ngay lập tức.

1. Chườm đá lên vùng bị đau

Bí quyết thoát khỏi căng thẳng, giảm đau trong tích tắc mà bạn nên bỏ túi ngay - Ảnh 1

Chườm đá là một trong những thủ thuật lâu đời và hiệu quả nhất giúp điều trị cơn đau ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể bạn. Nó có thể hữu ích trong việc xử lý các vết thương cấp tính cũng như bất kỳ chứng viêm và sưng nào có thể xảy ra. Bạn có thể chườm đá cho người bị ảnh hưởng dưới dạng túi nước đá hoặc tắm nước đá.

2. Massage giữa lông mày để giảm căng thẳng

Bí quyết thoát khỏi căng thẳng, giảm đau trong tích tắc mà bạn nên bỏ túi ngay - Ảnh 2

 

Điểm ấn là một cách nổi tiếng để giảm đau tạm thời khỏi mọi loại đau đớn và căng thẳng, và một trong số chúng nằm giữa lông mày của chúng ta được gọi là sảnh ấn. Áp lực hoặc xoa bóp khu vực này là một cách tuyệt vời để loại bỏ căng thẳng và lo lắng khỏi cơ thể bạn.

3. Xoa bóp tai của bạn

Bí quyết thoát khỏi căng thẳng, giảm đau trong tích tắc mà bạn nên bỏ túi ngay - Ảnh 3

Một điểm áp lực khác có thể được kích thích để giảm bớt căng thẳng và lo lắng cho cơ thể nằm ở tai của bạn. Được biết đến như điểm cổng trời, xoa bóp tai và ấn nhẹ vào điểm này sẽ giúp bạn giải quyết căng thẳng.

4. Ăn bột yến mạch

Yến mạch là một loại thực phẩm cực kỳ tốt cho sức khỏe mà chúng ta nên kết hợp vào chế độ ăn uống của mình, nhưng một trong những lợi ích chưa được biết đến của bột yến mạch là tác dụng thư giãn của nó.

Bí quyết thoát khỏi căng thẳng, giảm đau trong tích tắc mà bạn nên bỏ túi ngay - Ảnh 4

Bột yến mạch có nhiều magie và kali giúp giảm huyết áp, đồng thời, nó cũng giúp tăng nồng độ serotonin nếu ăn thường xuyên. Điều này không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn khiến bạn hạnh phúc hơn về lâu dài.

5. Thoa nước gừng để giảm đau tai

Bí quyết thoát khỏi căng thẳng, giảm đau trong tích tắc mà bạn nên bỏ túi ngay - Ảnh 5

Đau tai khó chịu và cần một giải pháp ngay lập tức đúng không nào? Dùng nước gừng hoặc dầu gừng làm ấm có thể làm dịu cơn đau. Hãy chắc chắn rằng chỉ sử dụng nó xung quanh phần bên ngoài của tai. Gừng có đặc tính chống viêm có thể giúp giảm đau tai.

 

6. Uống nước cam

Bí quyết thoát khỏi căng thẳng, giảm đau trong tích tắc mà bạn nên bỏ túi ngay - Ảnh 6

Vitamin C có rất nhiều lợi ích cho cơ thể, một trong số đó là giảm căng thẳng. Mức độ căng thẳng cao có liên quan đến sự thiếu hụt vitamin C, vì vậy việc tăng lượng vitamin C hàng ngày của bạn có thể giúp ích. Một trong những cách dễ nhất để làm điều này là uống nước cam có thể làm giảm mức độ lo lắng của bạn.

7. Nhai kẹo cao su

Bí quyết thoát khỏi căng thẳng, giảm đau trong tích tắc mà bạn nên bỏ túi ngay - Ảnh 7

Nhai kẹo cao su có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giảm căng thẳng và lo lắng. Theo một nghiên cứu, hành động nhai kẹo cao su được cho là làm giảm căng thẳng ở những người tham gia và tăng mức độ tỉnh táo của họ.

8. Cho muối vào lưỡi

Bí quyết thoát khỏi căng thẳng, giảm đau trong tích tắc mà bạn nên bỏ túi ngay - Ảnh 8

Nếu bạn muốn có một cách nhanh chóng và dễ dàng để giảm lo âu, hãy cho muối vào lưỡi. Thủ thuật nhỏ này có thể giúp bạn phân tâm khỏi sự lo lắng và giúp bạn ổn định bằng cách thu hút các giác quan của bạn. Nó cũng có thể khiến bạn khát nước và buộc bạn phải uống nước.

Theo Brightside

Các triệu chứng đau tim có thể bị nhầm với nhiễm trùng cúm mà bạn cần hết sức cẩn trọng

Các triệu chứng đau tim có thể bị nhầm với nhiễm trùng cúm mà bạn cần hết sức cẩn trọng

Hầu như không có mối liên hệ nào giữa nhiễm cúm và đau tim. Hoặc có vẻ như vậy. Trong khi bệnh đầu tiên là một bệnh nhiễm vi-rút tấn công hệ hô hấp của bạn bao gồm mũi, cổ họng và phổi, thì bệnh thứ hai là bệnh tim, xảy ra khi một phần cơ tim không nhận đủ máu. Tuy nhiên, giới y khoa đã liệt kê các triệu chứng ban đầu bị nhầm với bệnh cúm, sau đó hóa ra là một cơn đau tim.

Xem thêm
Từ khóa:   giảm căng thẳng bí quyết giảm đau cách trị vết sưng

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 7 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm