Điều nguy hiểm gì xảy ra mà chuyên gia khuyên không nên đi tiểu khi tắm?

Đối với nhiều người, đi tiểu dưới vòi hoa sen có vẻ là một ý tưởng thông minh và vì lý do chính đáng

Hãy cùng xem xét suy nghĩ của một số bác sĩ về một thói quen có thể phổ biến đối với tất cả chúng ta và chia sẻ suy nghĩ của riêng bạn về nó.

Có lẽ tất cả chúng ta thỉnh thoảng làm điều đó mà không chú ý nhiều đến quy trình, nhưng tự hỏi liệu nó có thực sự ổn không. Đối với những người quan tâm đến môi trường, điều đó không chỉ tốt mà còn hoàn toàn tốt cho hành tinh của chúng ta vì nó tiết kiệm nước có thể dùng để xả bồn cầu.

Tuy nhiên, bên cạnh việc tiết kiệm nước, mọi người thắc mắc liệu nó có an toàn hay hợp vệ sinh không, vì vòi hoa sen là nơi mà bạn muốn bước ra sẽ sạch sẽ hơn so với khi bước vào. Bất chấp niềm tin phổ biến, nước tiểu không vô trùng, và đây là một trong những lo ngại mà các bác sĩ bày tỏ về việc đi tiểu khi tắm.

Bàng quang của bạn có thể được "huấn luyện" sai cách

Alicia Jeffrey-Thomas, một nhà trị liệu vật lý sàn chậu được chứng nhận, cảnh báo rằng khi chúng ta đi tiểu dưới vòi hoa sen khi nghe thấy tiếng nước chảy, chúng ta có thể vô tình dạy mình đi tiểu khi có lệnh xuất hiện, đó là âm thanh của vòi phun. "Nếu bạn đi tiểu khi đang tắm hoặc vặn vòi hoặc vặn vòi hoa sen rồi ngồi lên bồn cầu để đi tiểu trong khi vòi hoa sen đang chảy, bạn đang tạo ra mối liên hệ trong não giữa tiếng nước chảy và việc phải đi tiểu", cô ấy chia sẻ.

Hiệu ứng này được gọi là hiệu ứng Pavlovian, là một phản ứng phản xạ đối với một số âm thanh hoặc kích thích bên ngoài. Một nhà trị liệu giải thích rằng đây có thể không phải là vấn đề lớn đối với tất cả mọi người, nhưng đối với những người mắc bất kỳ loại rối loạn chức năng sàn chậu nào, điều này có thể góp phần làm rò rỉ nước tiểu khi bạn muốn sử dụng nhà vệ sinh.

Bàng quang của bạn có thể không được chuẩn bị về mặt giải phẫu

Đi tiểu dưới vòi hoa sen hóa ra lại có khả năng gây hại cho phụ nữ. Chi tiết quan trọng là bạn có thể không làm rỗng bàng quang của mình một cách hiệu quả. Tiến sĩ Jeffrey-Thomas giải thích tại sao. Theo bà, phụ nữ không thể thư giãn hoàn toàn các cơ vùng chậu khi cố gắng đi tiểu ở tư thế đứng. Đàn ông có tuyến tiền liệt để hỗ trợ bàng quang, điều đó có nghĩa là đối với họ, tư thế đứng khi đi tiểu là được.

Nhưng phụ nữ không có sự hỗ trợ bổ sung này, vì vậy đối với phụ nữ, việc đi tiểu ở tư thế đứng hoặc lơ lửng là không tự nhiên và khiến bàng quang rỗng ở mức thấp hơn nhiều so với mức cần thiết. Lơ lửng trên bồn cầu, tương tự như đứng dưới vòi hoa sen, có nghĩa là các cơ sẽ không được thư giãn và cơ chế kiểm soát sự kiểm soát lại một lần nữa phải bị đẩy và làm rối tung.

Phải làm gì nếu sự cám dỗ quá cao

Nếu bạn không thể cưỡng lại sự cám dỗ của việc đi tiểu khi tắm, tốt nhất bạn nên làm điều đó trong phòng tắm của riêng mình, không phải nơi công cộng. Và đây không phải là vấn đề vi sinh, mà là vấn đề xã hội.

Tiến sĩ Brahmbhatt, Bác sĩ Tiết niệu Phòng khám và Trợ lý Giáo sư tại Đại học Y khoa UCF ở Florida, cho biết: "Ai đó có thể bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Nước tiểu có thể bắt một số con bọ từ cuối niệu đạo khi nó thoát ra ngoài. Vì vậy, thực hiện hành động này trong phòng tắm của riêng bạn không phải nơi công cộng sẽ giúp bạn tránh được một số bất ngờ khó chịu".

Thái độ của bạn đối với vấn đề tế nhị này là gì? Bạn có tin vào việc tiết kiệm rất nhiều nước khi đi tiểu dưới vòi hoa sen không?

Theo Brightside