Nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng một số loại thực phẩm có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh lên khoảng 20%.

Bên cạnh di truyền hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư, tuổi tác, béo phì và các yếu tố rủi ro không thể thay đổi khác, lối sống của bạn cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng hoặc giảm nguy cơ ung thư vú.

Theo tờ Medicals của Pháp, những phụ nữ ăn chế độ ăn dựa trên thực vật 'không lành mạnh' có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn.

Nghiên cứu được trình bày tại Nutrition 2022 Live Online, liên quan đến phân tích so sánh các loại thực phẩm lành mạnh có nguồn gốc thực vật, chẳng hạn như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau, quả hạch và các loại đậu và carbs 'không lành mạnh', thực phẩm như ngũ cốc tinh chế, bao gồm gạo trắng, bột mì và bánh mì.

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Sau khi theo dõi hơn 65.000 phụ nữ sau mãn kinh trong hơn hai thập kỷ, các chuyên gia nhận thấy những người ăn các lựa chọn lành mạnh hơn có nguy cơ mắc ung thư vú thấp hơn 14%, trong khi những người ăn các lựa chọn dựa trên thực vật 'không lành mạnh' có nguy cơ mắc bệnh tăng 20%.

Sanam Shah thuộc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Sức khỏe Dân số tại Đại học Paris-Saclay, cho biết: "Những phát hiện này nhấn mạnh rằng việc tăng tiêu thụ thực phẩm thực vật lành mạnh và giảm tiêu thụ thực phẩm động vật và thực vật kém lành mạnh có thể giúp ngăn ngừa tất cả các loại ung thư như ung thư vú".

Vai trò của carbohydrate đối với cơ thể

Nghiên cứu khuyến nghị rằng việc cắt bỏ một số loại carbohydrate phổ biến có thể giúp ngăn ngừa ung thư vú.

Nó bao gồm các loại thực phẩm như khoai tây cũng như đồ uống có đường và nước ép trái cây.

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Nhưng trong thế giới dinh dưỡng, carbohydrate có vai trò lớn hơn! Trong khi một số người tin rằng tiêu thụ ít carbs sẽ giúp ích cho sức khỏe tổng thể, thì vẫn có những người chọn chế độ ăn nhiều carb.

Điều đó nói rằng, carbohydrate đóng một vai trò quan trọng trong cơ thể con người.

Nó là một trong những nguồn năng lượng hàng đầu, giúp duy trì cơ bắp, tăng cường sức khỏe tiêu hóa và một số dạng carbohydrate cũng giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và bệnh tiểu đường.

Vậy tại sao carbs nghe có vẻ không lành mạnh?

Carbs 'không lành mạnh' so với 'lành mạnh'

Khi nói đến carbohydrate, bạn phải lưu ý rằng có ba loại carbs chính: Đường, tinh bột và chất xơ.

Đường còn được gọi là carbohydrate đơn giản, được tìm thấy trong các loại thực phẩm phổ biến 'không tốt cho sức khỏe' như kẹo, món tráng miệng, thực phẩm chế biến sẵn và soda thông thường.

Tinh bột là carbohydrate phức tạp, được tạo thành từ nhiều loại đường đơn giản kết hợp với nhau. Cơ thể bạn cần tinh bột để phá vỡ đường và tạo thành năng lượng.

Cuối cùng, chất xơ cũng là một loại carbohydrate phức hợp mà cơ thể bạn không thể phá vỡ và đó là lý do tại sao ăn thực phẩm có chất xơ giúp bạn no lâu hơn.

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Điều đó nói rằng, bạn có thể chỉ cần chia carbs thành carbs 'tốt', là carbs phức tạp và carbs 'xấu', là carbs đơn giản.

Carbohydrate đơn giản có trong soda, kẹo, món tráng miệng và thực phẩm chế biến nên được loại bỏ khỏi chế độ ăn uống của bạn vì chúng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh khác nhau.

Ngược lại, thực phẩm có carbohydrate phức hợp có nhiều chất dinh dưỡng quan trọng hơn, bao gồm chất xơ và vitamin B.

Các yếu tố nguy cơ khác của ung thư vú

Theo WHO, một số yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư vú bao gồm tuổi cao, béo phì, sử dụng rượu có hại, tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư vú, tiền sử phơi nhiễm phóng xạ, tiền sử sinh sản (chẳng hạn như tuổi bắt đầu có kinh nguyệt và tuổi mang thai lần đầu), sử dụng thuốc lá và liệu pháp hormone sau mãn kinh.

Ngoài ra, các lựa chọn hành vi và các biện pháp can thiệp liên quan có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh, theo cơ quan y tế toàn cầu. Bao gồm:

- Cho con bú kéo dài

- Hoạt động thể chất thường xuyên

- Kiểm soát cân nặng

- Tránh sử dụng rượu có hại

- Tránh tiếp xúc với khói thuốc lá

- Tránh sử dụng hormone kéo dài

- Tránh tiếp xúc với bức xạ quá mức

Nhận biết các triệu chứng ung thư vú kịp thời

Theo WHO, một số triệu chứng ung thư vú phổ biến nhất bao gồm:

- Vú có khối u hoặc dày lên

- Thay đổi kích thước, hình dạng hoặc bề ngoài của vú

- Lúm đồng tiền, đỏ, rỗ hoặc thay đổi khác trên da

- Thay đổi hình dạng núm vú hoặc thay đổi vùng da xung quanh núm vú

- Tiết dịch núm vú bất thường

Làm thế nào để biết chắc chắn bạn có bị ung thư vú hay không

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Theo Mayo Clinic, bạn có thể khám vú, trong đó bác sĩ sẽ kiểm tra vú của bạn xem có khối u hoặc bất thường nào không, hoặc bạn có thể chụp quang tuyến vú, tức là chụp X-quang vú.

Các cách khác để xác nhận xem bạn có bị ung thư vú hay không là đi siêu âm vú hoặc làm sinh thiết, đây là một trong những cách tốt nhất để xác nhận tình trạng của bạn.

Lựa chọn lối sống lành mạnh có thể làm giảm nguy cơ của bạn

Theo Mayo Clinic, hạn chế uống rượu, duy trì cân nặng hợp lý, tăng cường hoạt động thể chất, cho con bú và hạn chế liệu pháp hormone sau mãn kinh có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú.

Ngoài ra, những phụ nữ ăn chế độ ăn Địa Trung Hải bổ sung dầu ô liu nguyên chất và các loại hạt hỗn hợp có thể giảm nguy cơ ung thư vú.

Theo Times of Inida