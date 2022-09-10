Cải thiện sức khỏe tim mạch cùng 5 tư thế yoga cực đơn giản theo lời khuyên của các chuyên gia sức khỏe

Sức khỏe 10/09/2022 09:03

Tập yoga được cho là có nguồn gốc từ Ấn Độ sẽ giúp giải quyết một số vấn đề liên quan đến sức khỏe cả về thể chất và tinh thần. Cho dù bạn đang đối mặt với căng thẳng và lo lắng, hoặc đối mặt với các vấn đề liên quan đến khả năng vận động hoặc sức khỏe tim mạch, yoga đều có thể giúp ích cho bạn.

Cải thiện sức khỏe tim mạch cùng 5 tư thế yoga cực đơn giản theo lời khuyên của các chuyên gia sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói đến sức khỏe tim mạch, chắc chắn nó đáng được bạn quan tâm đặc biệt. Trong bối cảnh các bệnh tim mạch ngày càng gia tăng, việc cải thiện lối sống và tạo dựng các thói quen lành mạnh để giữ cho sức khỏe tim mạch luôn được kiểm soát là điều cấp thiết. Bạn phải tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và tập thể dục thường xuyên để giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh.

Thêm một vài tư thế yoga vào thói quen hàng ngày của bạn cũng có thể rất hữu ích. Đây sẽ là  5 tư thế yoga giúp cải thiện sức khỏe tim mạch đơn giản mà bạn nên biết.

1. Tư thế Bhujangasana (Tư thế rắn hổ mang) 

Cải thiện sức khỏe tim mạch cùng 5 tư thế yoga cực đơn giản theo lời khuyên của các chuyên gia sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Còn được gọi là bài Cobra, Bhujangasana là một tư thế uốn cong lưng, chủ yếu tập trung vào vùng bụng. Nó được biết đến để cải thiện lưu thông máu và giữ cho tim khỏe mạnh. Tư thế yoga này bao gồm việc kéo căng ngực, vai và bụng, do đó giúp giải phóng căng thẳng và mệt mỏi. Nó tăng cường sức mạnh cho lưng và cũng giúp giảm mỡ bụng.

2. Tư thế Tadasana (Tư thế trái núi)

Cải thiện sức khỏe tim mạch cùng 5 tư thế yoga cực đơn giản theo lời khuyên của các chuyên gia sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Căng thẳng là một trong nhiều vấn đề dẫn đến các vấn đề liên quan đến tim. Thực hành tư thế Tadasana thường xuyên giúp đối phó với căng thẳng và thúc đẩy sức khỏe tim mạch. Tư thế yoga này cũng giúp giữ tư thế chuẩn, tăng lưu thông máu và tăng cường sức mạnh cho lưng, hông và chân.

3. Tư thế Makarasana (Tư thế châu chấu)

Cải thiện sức khỏe tim mạch cùng 5 tư thế yoga cực đơn giản theo lời khuyên của các chuyên gia sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Makarasana, còn được gọi là tư thế châu chấu hoặc cá sấu biển, là một tư thế yoga nằm nghiêng giúp thư giãn tinh thần và cơ thể. Nó được biết đến để điều trị một số vấn đề liên quan đến sức khỏe, bao gồm tăng huyết áp, bệnh tim và bệnh tâm thần. Thực hành tư thế yoga này cũng giúp điều hòa kiểu thở của bạn.

4. Tư thế Gomukhasana (Tư thế mặt bò)

Cải thiện sức khỏe tim mạch cùng 5 tư thế yoga cực đơn giản theo lời khuyên của các chuyên gia sức khỏe - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Gomukhasana là một tư thế yoga ngồi trong đó bạn phải ngồi khoanh chân và hai tay chắp lại ở phía sau. Tư thế này giúp điều trị huyết áp cao, giảm căng thẳng và tăng cường cột sống. Tuy nhiên, những người đã từng bị ​​bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hông trong quá khứ nên tránh thực hiện tư thế yoga này.

5. Tư thế Malasana (Tư thế ngồi xổm)

Cải thiện sức khỏe tim mạch cùng 5 tư thế yoga cực đơn giản theo lời khuyên của các chuyên gia sức khỏe - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Malasana, còn được gọi là tư thế vòng hoa hay ngồi xổm, có thể là một tư thế dễ nhưng đòi hỏi rất nhiều sự ổn định và bình tĩnh. Bạn cần ngồi ở tư thế ngồi xổm, đặt hai bàn chân xuống sàn. Đùi phải ở vị trí rộng. Bạn có thể ấn khuỷu tay vào đầu gối và kết hợp với lòng bàn tay. Giữ nguyên tư thế trong một phút trước khi từ từ nới ra và cuối cùng là đứng lên.

Đây là một tư thế yoga tuyệt vời cho sức khỏe tim mạch của bạn vì nó tăng cường lưu thông máu và hỗ trợ giảm cân.

Theo Indiatoday

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