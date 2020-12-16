Cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa cho trẻ bằng men vi sinh LiveSpo Preg-Mom

Rối loạn tiêu hóa ở trẻ em là một trong những chứng bệnh phổ biến ở trẻ nhỏ biểu hiện bằng các triệu chứng nôn trớ, táo bón, đi ngoài sống phân…., gây ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển của trẻ nhỏ.

Khi trẻ bị rối loạn tiêu hóa, lượng dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể trẻ bị thiếu hụt đáng kể do hấp thu các chất dinh dưỡng kém; tình trạng đau bụng, khó tiêu, đầy hơi, táo bón hoặc tiêu chảy nếu kéo dài có thể khiến trẻ ăn không ngon miệng. Hậu quả khiến trẻ bị suy dinh dưỡng, suy giảm hệ miễn dịch dẫn tới chậm phát triển cả về thể chất và trí não.

Nguyên nhân gây rối loạn tiêu hóa ở trẻ

Theo TS.BS Phan Bích Nga, Giám đốc Trung tâm khám và Tư vấn Dinh dưỡng trẻ em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia nhấn mạnh: nguyên nhân chính dẫn đến rối loạn tiêu hóa là loạn khuẩn đường ruột, hệ lợi khuẩn không đủ để ức chế và tiêu diệt những vi khuẩn có hại trong đường ruột. Tình trạng thiếu hụt lợi khuẩn đường ruột còn gây mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Điều này thường xảy ra trong các trường hợp: chế độ ăn thiếu hoặc thừa chất, sử dụng kháng sinh nhiều hoặc do các thói quen sai lầm của cha mẹ…

Do đó, để bảo vệ và cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa, cần tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột. Bởi lợi khuẩn đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa. Các vi sinh vật đường ruột chiếm đóng toàn bộ bề mặt đường ruột. Chúng tiết ra các chất ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh. Lợi khuẩn đường tiêu hóa còn giúp cơ thể chuyển hóa dinh dưỡng và phân giải một số chất như chất xơ, tinh bột, đường trong sữa… Chúng giúp cơ thể tổng hợp một số vitamin như biotin và folate, giúp cơ thể dễ hấp thụ các khoáng chất như ion Mg, Ca và sắt tốt hơn.

Một số lợi khuẩn thuộc chi vi khuẩn Bacillus còn có khả năng tự tổng hợp các loại kháng sinh tự nhiên để ức chế hại khuẩn, tự tổng hợp enzyme giúp quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi. Hơn nữa, các lợi khuẩn Bacillus còn kích thích cơ thể tăng miễn dịch, đề kháng. Do đó, khi thiếu hụt lợi khuẩn, các hoạt động thể chất, chuyển hóa, hấp thụ và đào thải của cơ thể suy giảm dẫn đến biểu hiện đau, rát, khó chịu, khó tiêu…

Cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa bằng men vi sinh LiveSpo Preg-Mom

Men vi sinh Preg-Mom hay còn gọi là Bào tử lợi khuẩn Preg-Mom hoặc LiveSpo Preg-Mom là men vi sinh dạng nước chứa bào tử lợi khuẩn ứng dụng công nghệ “Bào tử lợi khuẩn Dr. ANH” (Dạng nước, đa chủng, nồng độ cao) đã được chứng nhận bền nhiệt, bền acid, bền thời gian (theo kết quả được phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein chứng nhận). Những kết quả này chứng tỏ các bào tử lợi khuẩn trong Preg-Mom có khả năng an toàn đi qua các điều kiện khắc nghiệt trong đường tiêu hóa để phát huy tác dụng của lợi khuẩn, đây là điều mà không nhiều nhà sản xuất chứng minh được bằng các giấy chứng nhận rõ ràng của cơ quan đủ uy tín và thẩm quyền.

Men vi sinh Preg-Mom cung cấp cho đường ruột hơn 3 tỷ bào tử lợi khuẩn Bacillus subtilis, Bacillus clausii và Bacillus Coagulans. Các bào tử lợi khuẩn Bacillus sau khi vào ruột sẽ hình thành màng nhầy biofilm làm tăng độ nhớt của phân giúp việc đi ngoài của trẻ trở nên dễ dàng hơn; đồng thời tiết ra nhiều loại enzyme tiêu hóa và vitamin; tổng hợp chất kháng khuẩn; kích thích cơ thể trẻ tăng sản sinh kháng thể miễn dịch giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể để chống lại các tác nhân gây hại.

Đặc biệt, các bào tử lợi khuẩn Bacillus coagulans trong men vi sinh LiveSpo Preg-Mom là vi khuẩn Bacillus duy nhất vừa có khả năng hình thành bào tử vừa có khả năng sản sinh acid lactic có tác dụng làm giảm độ pH, đưa môi trường về trạng thái acid nhẹ. Đây là điều kiện môi trường rất tốt cho lợi khuẩn đường ruột phát triển và ngăn ngừa sự phát triển của các vi khuẩn có hại. Bên cạnh đó, Bacillus coagulans là vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa nhờ khả năng tổng hợp các enzyme tiêu hóa và các vitamin thiết yếu giúp tăng cường khả năng hấp thu được nhiều dưỡng chất hơn từ thức ăn, cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ.