Đang ân ái, người chồng phải nhập viện gấp chỉ vì nhờ vợ mang giúp bao cao su

Sống khỏe 15/12/2020 17:42

Không hiếm những cặp vợ chồng gặp phải tai nạn phòng the khi đang quan hệ khiến họ rơi vào hoàn cảnh “dở khóc dở cười”.

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình, bác sĩ Jia Wei đã tiết lộ một số tai nạn phòng the mà các cặp vợ chồng có thể gặp phải khi đang ân ái. Theo chia sẻ của vị bác sĩ này, ông từng gặp trường hợp một cặp vợ chồng cấp cứu giữa đêm khuya vì “cậu nhỏ” sưng to, có dấu hiệu ứa máu.

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Bác sĩ Jia Wei tiết lộ trường hợp của một bệnh nhân ông từng điều trị - Ảnh: Internet

Ban đầu, bác sĩ Jia Wei cho rằng cặp đôi quan hệ quá mạnh gây gãy dương vật. Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự lại đến từ người vợ. Theo chia sẻ của bệnh nhân, do vợ chồng anh chưa muốn có con nên quyết định dùng bao cao su để phòng tránh. Trong lúc “lâm trận”, đang trong cơn hưng phấn nên người vợ quá vội vàng khi giúp chồng mang bao cao su và không may tuột tay khiến bao cao su bắn thẳng vào đầu “cậu nhỏ”. Ngay lập tức “cậu nhỏ” sưng đỏ khiến người chồng vô cùng đau đớn.

Sau khi biết được nguyên nhân chính xác, bác sĩ Jia Wei khuyên bệnh nhân trở về nhà chườm đá và uống thuốc giảm đau, “cậu nhỏ” sẽ dần hồi phục mà không cần tiến hành phẫu thuật. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng nhắc nhở hai vợ chồng nên cẩn thận hơn khi quan hệ bởi những tai nạn xảy ra khi “yêu” không hề hiếm.

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Khi quan hệ, 'cậu nhỏ' có thể gặp chấn thương không mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Một số chấn thương có thể xảy ra với “cậu nhỏ” khi quan hệ

Gãy dương vật

Dương vật có thể bị gãy nếu bạn quan hệ quá mạnh mẽ hoặc thô bạo. “Cậu nhỏ” có thể bị sưng, biến dạng vĩnh viễn hoặc mất chức năng nếu không điều trị kịp thời và đúng cách.

Trong trường hợp này, nam giới cần sơ cứu bằng cách túm chặt “cậu nhỏ”, giữ cho tới khi tìm được một miếng băng hoặc mảnh vải để quấn chặt cầm máu.

Sau đó, dùng đá chườm nhẹ qua lớp gạc hoặc khăn mỏng, tuyệt đối không chườm đá trực tiếp lên “cậu nhỏ” rồi nhanh chóng đến bệnh viện cấp cứu.

Đứt dây thắng dương vật

Dây thắng dương vật có thể bị rách hoặc đứt do bị căng quá mức (khi dương vật đang cương cứng). Trong trường hợp nếu niêm mạc chỉ rách nhẹ, “cậu nhỏ” có thể chảy ít máu và để lại sẹo.

Chấn thương tinh hoàn

Chấn thương tinh hoàn thường gặp nhất khi nam giới hoạt động thể thao nhưng vẫn có trường hợp xảy ra do quan hệ tình dục. Triệu chứng chấn thương tinh hoàn là bệnh nhân thấy đau dữ dội ở vùng bìu, xuất huyết trên da bìu, sau đó chuyển sang bầm tím tụ máu, sưng to dần. Tốt nhất khi thấy hiện tượng này, bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra càng sớm càng tốt.

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Từ khóa:   chuyện chăn gối tai nạn khi quan hệ chuyện yêu

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