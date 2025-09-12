Đà Nẵng: Triệt phá đường dây sản xuất yến hũ chưng giả quy mô lớn, thu giữ gần 38.000 lọ

Khi trinh sát phát hiện đường dây sản xuất "yến hũ chưng" có nhiều dấu hiệu bất thường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Nguyễn Hữu Hợp đã chỉ đạo lập chuyên án.

Theo thông tin VNExpress , ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Thanh Trường (36 tuổi, trú Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (38 tuổi, trú Đà Nẵng) để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo thông tin báo Người Lao Động , từ năm 2023, Trường liên tiếp thành lập 2 công ty tại TP Đà Nẵng, đứng tên pháp lý nhờ Nguyễn Ngọc Châu và chị gái của Châu. Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh đều do Trường trực tiếp điều hành.

Bên trong cơ sở sản xuất yến giả tại Đà Nẵng. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Đầu năm 2024, Trường đầu tư máy móc, lập xưởng sản xuất tại phường Điện Bàn Đông, chỉ đạo Châu nghiên cứu và sản xuất “sợi yến” giả. Toàn bộ quy trình pha chế, chiết vào lọ, dán nhãn, đóng gói đều do hai đối tượng trực tiếp thực hiện. Các sản phẩm “yến giả” được làm ra và phân phối rộng rãi trên địa bàn Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng…, đánh lừa hàng nghìn người tiêu dùng.

Kết quả giám định cho thấy nhiều sản phẩm không chứa hoặc chỉ đạt 1% so với tiêu chuẩn thông thường. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Kết quả giám định cho thấy, 5 loại không hề có Acid Sialic (thành phần dinh dưỡng chính của tổ yến), 10 loại còn lại có hàm lượng chỉ bằng 1% so với tiêu chuẩn thông thường.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Thanh Trường (36 tuổi, trú Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (38 tuổi, trú Đà Nẵng). Ảnh: Báo Người Lao Động.

Khám xét xưởng sản xuất của Công ty TNHH Vannest (Khu dân cư và chợ Điện Dương, phường Điện Bàn Đông), công an thành phố thu giữ gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm của 15 loại khác nhau.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.