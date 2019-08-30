Có một số vết bầm nặng do tai nạn xe làm thúi thịt, có một số máu bầm tích tụ bên trong lục phủ ngũ tạng hoặc trong não làm chóng mặt nhức đầu, khó thở, thậm chí ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Vì vậy, chủ quan không tìm hiểu cách làm tan máu bầm nhanh để chưa trị kịp thời sẽ hối hận không kịp. Giới thiệu đến các bạn một vài dấu hiệu của vết bầm tím thường gặp, bao gồm:

Hiện tượng đông máu và tổn thương mô trong cơ thể do va đập tạo ra các vết bầm tím là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống hằng ngày. Hầu hết ai trong chúng ta cũng vài lần bị những vết thâm tím dù nhẹ hay nặng, có khi các vết bầm hiện lên lúc nào cũng không hay biết. Vết bầm không những xấu về mặt thẩm mỹ mà với những vết bầm nghiêm trọng có thể gây ra các biến chứng khó lường dẫn đến nguy kịch.

- Vết bầm tím thường nhạy cảm và thậm chí đôi khi có thể đau trong vài ngày đầu, nhưng cơn đau thường hết khi vết bầm mờ đi.

- Ban đầu, một vết bầm mới có thể hơi đỏ, sau đó sẽ chuyển sang màu xanh hoặc màu tím đậm trong vòng một vài giờ và sẽ thành màu vàng hoặc xanh lá cây sau vài ngày khi vết bầm lành.

- Bởi vì da không bị tổn thương chỗ vết bầm, nên không có nguy cơ mắc nhiễm trùng.

Cách làm tan máu bầm bằng muối



Đối với các vết bầm nhẹ ngoài da do tổn thương khi va chạm hay tai nạn nhẹ, người ta thường sử dụng cách làm tan máu bầm bằng muối kết hợp với hành tây để tăng tính hiệu quả. Muối và hành tây làm giảm sưng, chữa trị tắc nghẽn mạch máu và làm tan nhanh máu bầm tích tụ. Bạn chỉ cần giã nhuyễn hoặc xay hành tây cùng với một ít muối trắng, sau đó đắp một lớp mỏng lên vết thương cần chữa trị. Sau đó dùng gạc vệ sinh quấn nhẹ lại và lặp lại thao thác đắp hỗn hợp muối và hành tây, quấn gạt vào ngày hôm sau. Bạn nên để qua đêm để cảm nhận sự thay đổi rõ rệt vào ngày hôm sau.

Cách làm tan máu bầm bằng muối

Cách làm tan máu bầm bằng trứng gà

Cách làm tan máu bầm bằng trứng gà có vẻ quá quen thuộc với chúng ta rồi có phải không? Cả người lớn và trẻ nhỏ đều biết trứng gà dùng để lăn các vết bầm trên mặt. Cách hoạt động của trứng gà là các lỗ nhỏ li ti trên bề mặt lòng trắng trứng dẫn đến lòng đỏ và hút các máu bầm tích tụ trên da vào trong lòng đỏ. Và điều này chỉ có tác dụng khi trứng có áp suất cao tức là còn nóng. Bạn chỉ cần luộc chín trứng gà, nên luộc vài trứng vì khi trứng đã hút hết bầm sẽ chuyển màu và nguội đi, thay mới quả trứng khác đang nóng để tiếp tục lăn qua lăn lại trên vết thương cho đến khi hết hẳn.

Cách làm tan máu bầm bằng trứng gà

Cách làm tan máu bầm bằng mật gấu

Chúng tôi không khuyến khích bạn dùng cách làm tan máu bầm bằng mật gấu để điều trị vết bầm tím vì tính nhân văn. Khi bạn sử dụng mật gấu là tiếp tay cho kẻ săn bắn trái phép và dân kinh doanh có cơ hội tiêu diệt gấu và đưa chúng lên bờ vực tuyệt chủng. Mật gấu tuy rất tốt nhưng hoạt tính của nó quá mạnh nên bạn cần hiểu rõ cách dùng để tránh bị tác dụng phụ làm tổn hại đến vết thương. Mật gấu có tính nóng, làm tan máu bầm máu tụ, giảm đau sưng viêm, và xoa bóp mỗi ngày 2-3 lần giúp làm tan máu bầm, giảm đau hiệu quả.

Lưu ý rằng chỉ sử dụng mật gấu để xoa bóp những vết bầm tím không hở da thịt và nên pha loãng mật gấu trước khi sử dụng vì tính năng của mật gấu rất cao dễ gây khó chịu, kích ứng da nếu như sử dụng mật gấu đặc bôi trực tiếp lên da thịt. Dân gian thường dùng rượu mật gấu để xoa lên vết bầm bởi nó đã được pha loãng và an toàn cho da.

Cách làm tan máu bầm bằng mật gấu

Cách làm tan máu bầm bằng khoai tây

Ngoài các cách trên, còn có một phương pháp dân gian khác được nhiều người tin dùng và truyền tay nhau đó chính là tận dụng các dưỡng chất làm tan máu bầm có trong khoai tây. Theo hướng dẫn thì khoai tây được rửa sạch, luộc chín rồi lột vỏ. Tiếp đó, bạn nghiền nát và trộn đều với 2 muỗng canh mật ong, một ít nước rồi đắp hỗn hợp này trên vị trí da bầm tím, giữ nguyên trong vài giờ. Áp dụng 2 lần/ngày khoảng 2-3 ngày thì các vết bầm sẽ biến mất. Cách làm tan máu bầm bằng khoai tây này khá an toàn cho da.

Cách làm tan máu bầm bằng khoai tây

Cách làm tan máu bầm bằng dứa

Với cách làm tan máu bầm bằng dứa, người ta kết hợp cùng đu đủ bởi cả hai đều chứa một loại enzyme tiêu hóa có chức năng phá vỡ protein gây tắc nghẹn mạch máu và các dịch ở mô. Khi ăn dứa và đu đủ sẽ làm tan máu bầm và kháng khuẩn cũng như khả năng làm liền sẹo của dứa đã được khoa học chứng minh. Tuy nhiên lạm dụng quá nhiều dứa và đu đủ trong quá trình điều trị sẽ gây sưng rát lưỡi bên trong. Lưu ý dứa sẽ thành chất độc hại nếu dùng khi chưa chín như ép nước uống, ăn trực tiếp vì có thể dẫn đến hiện tượng tiêu chảy, nôn mửa và hình thành những búi xơ trong đường ruột.

Ngoài ra, còn vô vàn cách làm tan máu bầm nhanh mà dân gian để lại như:

- Chườm đá lạnh: giảm đau nhức, kích thích mạch máu bị tổn thương co bóp lại giúp giảm sưng phồng và vết thâm tím. Tuy nhiên dùng ở mức độ vừa phải để không bị phỏng lạnh.

- Chườm nước nóng: cũng giống như chườm lạnh, không nên dùng quá lâu trên bề mặt da sẽ dẫn đến phỏng nóng, cách này cũng có tác dụng lưu thông mạch máu làm tan máu bầm.

- Nha đam và rau ngò: vitamin và các kháng sinh có trong hai loại thực vật này sẽ thẩm thấu qua da, giúp giảm sưng viêm, kháng sinh, tan máu bầm nhanh chóng.

- Nghệ tươi: với vị cay đắng, tính bình, có tác dụng hành khí, hoạt huyết, nghệ tươi được áp dụng khá nhiều trong dân gian để điều trị tan máu bầm. Người ta thường dùng củ nghệ tươi giã nát cùng một ít phèn chua để xoa bóp lên vết thương.

Cách làm tan máu bầm bằng dứa

Bên cạnh đó, bổ sung dưỡng chất từ trái cây và rau xanh như cam, chanh, ổi, quýt, bông cải xanh như vitamin K, vitamin C là rất cần thiết để hỗ trợ tan máu bầm từ bên trong cơ thể. Các vitamin giúp tăng sức đề kháng và phát triển collagen, làm lành vết thương. Đối với vết bầm thông thường có thể điều trị bằng các cách dân gian trên tại nhà, nhưng đối với các vết bầm lớn ảnh hưởng đến thành mạch bị vỡ hay gặp ở người già, người mắc bệnh lý khác thì nên tìm đến bác sĩ để được chẩn đoán và hướng dẫn điều trị đúng cách. Vì có thể bạn bị rối loạn quá trình đông máu như giảm số lượng hoặc chất lượng tiểu cầu, rối loạn các yếu tố đông máu hoặc tổn thương thành mạch mắc phải.





Cách làm tan máu bầm nhanh

Do vậy, bạn không nên coi thường vết thương sẽ tự khỏi sau vài ngày theo cách làm tan máu bầm nhanh mà bạn biết được. Nếu sau 1 tháng mà vẫn không hết, bạn nên đi khám bệnh để bác sỹ làm thêm một số xét nghiệm để tìm xem có phải đó là biểu hiện bên ngoài của một số bệnh tiềm ẩn chưa được phát hiện như tiểu đường, suy thận, bệnh tạo keo, ung thư máu. Tình trạng kéo dài sẽ gây ra những biến chứng khó lường ảnh hưởng đến các bệnh lý khác, gây khó khăn cho quá trình điều trị bệnh.