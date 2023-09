Tiết lộ bài thuốc quý từ tác dụng của cây cúc tần trong dân gian

- Chữa lao lực, thổ huyết: dùng 150g thân, lá, cành thái nhỏ kết hợp cùng 20g phần thịt của đồng giã nát, pha với 30ml nước, sau đó vắt lấy nước cốt. Cho ½ muỗng muối uống ngày 3 lần trong 5 ngày. - Đau đầu, giảm sốt: 2 nắm lá cúc tần, 1 nắm lá chanh, 1 nắm sả, sắc lấy nước uống và xông hơi. - Làm lành vết thương, tan máu bầm: rửa sạch, giã nát, đắp lên vết thương, vết bầm tím. - Chữa ho viêm khí quản: 3 nắm lá cúc tần già, rửa sạch, phơi khô, băm nhỏ, nửa lạng thịt lợn băm nhuyễn, 2 nắm gạo, 2 lát gừng tươi rồi đem hầm thành cháo đến khi chín nhừ, ăn ngày 3 lần, 1 lần 3 bữa. - Trị đau lưng: dùng lá, cành non nghiền nát, sao cùng ít rượu đắp lên chỗ đau khoảng 15-20 phút. - Trị viêm họng, mũi, ho: lá cúc, cỏ xước, hoa cứt lợn đun sôi uống thay nước lọc mỗi ngày, có thể cho thêm lá diếp cá. - Chữa hen suyễn: dùng 1 bó giã nát, lấy nước cốt và uống liên tục trong 100 ngày. - Chữa bệnh trĩ: lá cúc tần, lá lốt, lá ngải cứu, lá sung, mỗi thứ một nắm trộn thêm 1 vài lát nghệ rồi đem rửa sạch và đun với nước đến khi thu được hỗn hợp cô đặc. Xông hậu môn 15 phút, sau đó xông trực tiếp thêm 15 phút nữa khi nước còn ấm.

Sắc thuốc uống từ cây cúc tần chữa được nhiều loại bệnh

Cây cúc tần chữa bệnh trĩ

Bài thuốc dân gian sử dụng để trị bệnh này thì không thể sử dụng một mình. Thông thường cây cúc tần chữa bệnh trĩ được kết hợp cùng với lá lốt, nghệ tươi hoặc ngải cứu mới phát huy được hiệu quả.

- Chuẩn bị lá cây cúc tần, ngải cứu, lá lốt, lá sung và nghệ vàng.

- Sử dụng mỗi thứ 1 nắm rửa sạch sẽ, nấu lấy nước, nước sôi tắt bếp.

- Dùng xông hậu môn khoảng 15 phút, sau đó tiếp tục ngâm trực tiếp 15 phút nữa, lau khô bằng khăn mềm.

- Dùng 2-3 lần một ngày để đạt hiệu quả tốt nhất, sau 2 tháng bệnh sẽ khỏi hẳn, các khóm trĩ sẽ teo lại.

Bệnh nhân lưu ý là để bệnh nhanh hết như mong muốn cần kiền trì và áp dụng đều đặn, ít nhất là 2 tháng và có chế độ ăn uống khoa học, bổ sung thêm trái cây và các món ăn tốt cho đường ruột để tăng sức đề kháng và hỗ trợ cho việc điều trị bệnh dứt điểm.

Cây cúc tần chữa bệnh trĩ

Cây cúc tần chữa ho

Bên cạnh công dụng cho bệnh trĩ, cây cúc tần chữa ho, nhức đầu cảm sốt rất tốt kèm theo trị các triệu chứng đau đầu do căng thẳng suy nghĩ nhiều, viêm phế quản…Dưới đây là công thức chi tiết bạn có thể tham khảo để áp dụng để thấy rõ tác dụng của cây cúc tần.

- Ho do viêm phế quản: để trị khỏi ho viêm phế quản, người ta kết hợp 20g cúc tần già băm nhỏ với 3g gừng tươi cắt nhỏ, thêm 2 nắm gạo và 50g thịt lợn nạc băm nhuyễn để nấu cháo. Dùng 3 lần trong 1 ngày, ăn trong 3 ngày sẽ giảm hẳn ho.

- Chữa nhức đầu cảm sốt: bao gồm 18g lá cúc tần, 9g lá sẻ và 9g lá chanh mang sắc thuốc lấy nước cốt để uống khi nóng và phần bã thì cho thêm nước vào để xông giải cảm. Lá hương nhu và lá bàng cũng có thể dùng để nấu chung với lá cúc tần để tăng kết quả chữa trị.

- Trị căng thẳng do stress: 50g cúc tần, 100g đu đủ vừa chín tới, 50g hoa cúc trắng (xé nhỏ), 100g óc lợn. Cho 1 lít nước cùng cúc tần, đu đủ, hoa cúc trắng vào nồi đun sôi. Sau đó thêm óc lợn vào đun 20 phút nữa cho nhừ là ăn được. Cách dùng là ăn nóng trước bữa cơm, ăn liền 1 tuần và khoảng 2 lần/ngày sẽ trị dứt điểm căng thẳng.