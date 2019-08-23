Tổng hợp bài thuốc chữa đau lưng, nhức mỏi hiệu quả trong dân gian

Căn bệnh này rất phổ biến và gây nên không ít phiền toái với người bệnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh. Thậm chí, với những trường hợp mắc bệnh nặng có thể dẫn đến mất khả năng lao động.

Đau nhức xương khớp là nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là khi chuyển mùa, thay đổi thời tiết. Đối tượng chính thường mắc bệnh là người già, những người thường xuyên lao động nặng,...

Lá nhàu được coi là vị thuốc trị đau lưng hiệu quả đã được sử dụng từ lâu nay. Không chỉ dùng lá nhàu mà rễ nhàu, quả nhàu cũng mang đến hiệu quả vô cùng cao.

Một số bài thuốc chữa đau lưng , trị nhức xương sau đây vừa dễ tiến hành vừa mang đến hiệu quả lại cao.

Lá nhàu giúp chống viêm và chữa đau cột sống vùng thắt lưng

Trong Đông Y nhàu được coi là vị thuốc quý trong điều trị đau lưng. Công dụng của lá nhàu có thể kể đến như: chống viêm và chữa đau cột sống vùng thắt lưng, điều kinh, nhuận tràng, trị ho cảm , đau gân, đái đường, kiết lị, hỗ trợ miễn dịch, …

Theo Tây Y, trong quả của cây nhàu có chứa nhiều dược chất cực tốt cho cơ thể con người như: canxi,acid linoleic, magie, kali, vitamin thuộc nhóm B và các chất có tác dụng chống oxy hóa.

Lá nhàu có chứa chất Emodin giúp làm giảm các cơn đau nhức. Dùng lá nhàu rất an toàn, không chứa độc tính nên bạn có thể yên tâm sử dụng.

Bài thuốc từ lá nhàu trị đau lưng:

+ Chữa đau lưng, nhức mỏi, tê bại: Chặt nhỏ rễ nhàu rồi đem phơi khô, sao vàng (chừng 1/2 kg). Ngâm chung với 2 lít rượu 450. Sau nửa tháng, bạn đem ra sử dụng, dùng một ly nhỏ trước bữa ăn .

+ Chữa đau lưng, nhức mỏi chân tay: Ngâm khoảng 200g quả nhàu già xắt lát mỏng với 2 lít rượu. Ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 20 – 30ml.

+ Chữa đau lưng do thận: Chuẩn bị các vị thuốc bao gồm rễ nhàu 12g, rau ngót 8g, ngó bần 8g, đậu săng 8g, tầm gửi cây dâu 8g, cối xay 8g, dây gùi 8g, rễ ngà voi 8g, ngũ trảo 12g.

Cho các vị thuốc vào nồi rồi đổ nửa lít nước vào sắc còn 250ml. Chia làm 2 lần uống trong 1 ngày (uống nóng).

+ Chữa đau nhức do phong thấp: Chuẩn bị các vị thuốc gồm rễ cây nhàu 20g, rễ cỏ xước 20g, cam thảo dây 6g, dây đau xương 20g, củ Khúc khắc (Thổ phục linh) 20g. Sắc uống ngày một thang. Một ngày uống 2-3 lần.

Món ngon trị bệnh đau lưng từ lá nhàu

Bên cạnh đó, bạn có thể làm món ngon trị bệnh đau lưng từ cây nhàu như: món ếch om lá nhàu, cật heo nướng lá nhàu, thịt băm cuốn lá nhàu…

2. Bài thuốc từ cây mần ri trị đau lưng

Cây mần ri còn có tên là cỏ mần ri, màn màn hoa trắng, mần ri hoa tím. Dùng cây mần ri mang đến nhiều hiệu quả chữa bệnh như tăng cường chức năng gan, hỗ trợ điều trị các bệnh về gan như xơ gan, viêm gan, gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc cơ thể....

Dùng cây mần ri giúp hỗ trợ điều trị phong tê thấp, đau lưng, đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp

Đặc biệt, theo kinh nghiệm dân gian, dùng cây mần ri giúp hỗ trợ điều trị phong tê thấp, đau lưng, đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp, nhất là thường gặp ở người cao tuổi. Cách thực hiện rất đơn giản và an toàn nhất mà vẫn đạt hiệu quả cao.

Cụ thể bài thuốc chữa đau nhức xương khớp từ cây mần ri như sau:

- Chuẩn bị khoảng 50g cây mần ri khô. Sua đó rửa lại cho sạch. Đem sắc lấy nước uống đều đặn mỗi ngày.

- Bên cạnh đó, bạn có thể áp dụng cách giã nát cây mần ri và đem đắp lên những vùng khớp bị sưng đau.

3. Bài thuốc cây xương rồng trị đau lưng

Theo y học cổ truyền, xương rồng là loại cây có vị đắng, tính hàn, độc. Mặc dù vậy, loại cây này lại mang đến hiệu quả điều trị chứng đau bụng, đau lưng cao.

Có nhiều loại xương rồng khác nhau, trong đó dùng xương rồng Opunitia – loại xương rồng có hình giống tai con thỏ hay xương rồng ba cạnh (xương rồng ba chia) thường đu7wọc dùng để giúp điều trị chứng đau lưng.

Xương rồng mang đến hiệu quả điều trị chứng đau bụng, đau lưng cao

Cách trị đau lưng bằng cây xương rồng:

+ Dùng xương rồng nướng

Chuẩn bị: Xương rồng tai thỏ

Cách làm:

+ Đầu tiên, bạn cắt bỏ gai xương rồng rồi đem rửa sạch với muối. Tiếp theo, cho vào bếp củi để nướng.

+ Cuốn miếng xương rồng đã nướng nóng bằng khăn mỏng để đắp lên vùng lưng bị đau. Lưu ý nhiệt độ không quá nóng để tránh bị bỏng. Thay miếng xương rồng nguội bằng miếng khác, liên tục như vậy khoảng 30 phút, ngày 1 – 2 lần, các cơn đau sẽ giảm rõ rệt.

Dùng xương rồng nướng chữa đau lưng

Bên cạnh đó, bạn có thể kết hợp dùng xương rồng nấu với cá lóc là bài thuốc để điều trị bệnh đau lưng.

Theo y học cổ truyền, cá lóc có vị ngọt, tính bình, giúp bồi bổ phục hồi sức khỏe rất tốt, không độc, làm mạnh gân xương, trừ phong thấp, đau lưng. Nên chọn xương rồng ba chia (hoặc xương rồng tai thỏ)

Kết hợp dùng xương rồng nấu với cá lóc là bài thuốc điều trị bệnh đau lưng hiệu quả

4. Bài thuốc trị đau lưng bằng lá lốt

Dùng lá lốt để chữa đau lưng là bài thuốc dân gian phổ biến được ông cha ta áp dụng từ lâu đời và mang đến hiệu quả cao. Lá lốt chữa đau thắt lưng ở nam giới hay phụ nữ rất tốt.

Lý do bởi lá lốt có vị nồng, tính ấm, hơi the giúp giảm đau xương khớp, chữa đau thắt lưng, ấm bụng, trừ lạnh, chữa đầy hơi, khó tiêu, nôn mửa, kháng khuẩn, chống viêm.

Lá lốt có vị nồng, tính ấm, hơi the giúp giảm đau xương khớp, chữa đau thắt lưng

- Bài thuốc uống chữa đau lưng bằng lá lốt:

+ Chuẩn bị tất cả các vị thuốc gồm: lá lốt, rễ cỏ xước, dây chìa vôi, rễ quýt rừng, hoàng lực, đơn gối hạc. Cho vào nồi sắc lấy nước dùng để uống trong ngày.

+ Lá lốt, tục đoạn, tầm gửi: Cho tất cả các nguyên liệu này sắc lấy nước để uống.

+ Lá lốt, cẩu tích, cỏ xước, rễ quýt rừng, hy thiêm, thiên niên kiện, cà gai leo: Sắc các nguyên liệu trên trong nồi và dùng để uống trong ngày.

+ Rễ lá lốt, rễ cây vòi voi, rễ cây bưởi và rễ cây cỏ xước: Rửa sạch tất cả nguyên liệu trên, sau đó đem sao vàng, sắc lấy nước để uống trong ngày. Kiên trì sử dụng trong một thời gian sẽ giúp giảm thiểu những triệu chứng đau lưng.

+ Lá lốt dùng để uống: Rửa sạch một nắm lá lốt tươi, sau đó mang đi sắc lấy nước dùng để uống trong ngày.

Bài thuốc đắp và chườm lá lốt lên vùng lưng bị đau

Bên cạnh đó, bạn có thể áp dụng bài thuốc đắp và chườm lá lốt lên vùng lưng bị đau như: dùng lá lốt với một ít muối xào nóng để chườm vào vùng lưng bị đau. Hoặc kết hợp lá lốt và ngải cứu hoặc dùng Lá lốt, cây chó đẻ, ngải cứu: Lá lốt: Bạn hãy lấy lá lốt tươi, giã nhỏ , sau đó cho

Một số món ăn từ lá lốt vừa ngon miệng, lại vừa bổ dưỡng, đặc biệt lại là một món ăn dùng để chữa bệnh đau lưng hiệu quả như: chả lá lốt, bò xào lá lốt, lá lốt rán trứng, bò nướng lá lốt.

5. Bài thuốc trị đau lưng bằng đu đủ xanh

Theo Đông y, tình trạng đau lưng thường do nguyên nhân phong hàn. Các kinh mạch xương khớp ở lưng không thể lưu thông, bị tắc nghẽn.

Trong đu đủ có chứa hoạt chất papain giúp tiêu hóa các chất đạm và làm lưu thông mạch máu ở những vùng xương khớp bị bít tắc. Đồng thời, đu đủ có tính bình, giúp vận hành khí huyết tốt hơn. Từ đó, làm giảm nhanh tình trạng đau lưng hiệu quả.

Bên cạnh đó, trong hạt đu đủ có chứa dưỡng chất giúp làm mềm cơ thịt, ngăn ngừa tình trạng ăn mòn gai cột sống. Tuy nhiên, phương pháp dùng đu đủ chữa đau lưng chỉ áp dụng cho tình trạng đau lưng nhẹ, không thể giải quyết dứt điểm tận gốc rễ cơn đau.

- Cách chữa đau lưng bằng đu đủ:

+ Chườm nóng bằng đu đủ

- Chuẩn bị một quả đu đủ xanh và hơ chín trên lửa. Lưu ý hơ đu đủ vừa đủ nóng để tránh gây bỏng vùng da lưng.

- Sau đó, bao bọc quả đu đủ lại bằng miếng vải và áp trực tiếp lên vùng lưng bị đau nhức.

- Kiên trì thực hiện cách này khoảng 3 – 4 lần/ tuần đều đặn sẽ giúp làm giãn các mạch máu và giúp máu lưu thông.

+ Hấp cách thủy

Chữa đau lưng bằng quả đu đủ xanh

- Chọn một quả đu đủ xanh, gọt vỏ và rửa thật sạch.

- Cắt đu đủ ra thành từng miếng nhỏ. Cho vào bình đựng rồi thêm vào một ít muối để hấp cách thủy.

- Hấp khoảng 15 phút là có thể đem ra dùng.

- Người bệnh ăn đu đủ khoảng 2 – 3 lần/ tuần để cải thiện tình trạng bệnh.

+ Ngâm rượu với đu đủ

- Đu đủ xanh đem gọt vỏ và rửa thật sạch với nước.

- Sau đó, đem cắt thành từng khúc nhỏ và cho vào rượu.

- Sau khi ngâm khoảng 10 – 15 ngày, bạn sử dụng nước rượu đu đủ để uống. Dùng khoảng 1 ly nhỏ/ lần để giảm cơn đau lưng.

- Nên tránh uống quá nhiều vì rượu không tốt cho sức khỏe. Nên ngưng sử dụng rượu ngay khi giảm triệu chứng bệnh để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

- Không nên áp dụng cách chữa trị này với những bệnh nhân mắc bệnh đau dạ dày, có tiền sử huyết áp cao.

6. Mẹo trị đau lưng bằng lá ngải cứu, rượu gừng

+ Dùng lá ngải cứu và muối

Trị đau lưng lưng bằng lá ngải cứu

- Rửa sạch lá ngải cứu rồi đem trộn lẫn với muối hạt to.

- Cho hỗn hợp này vào chảo rang lên hoặc nướng nóng. Sau đó, dùng chiếc khăn mỏng hoặc túi vải bọc lá ngải cứu và muối đã nướng vào.

- Chườm vào phần lưng bị đau. Nên tiến hành vào buổi tối trước khi đi ngủ để đạt hiệu quả cao. Kiên trì áp dụng trong hai tuần liên tiếp, sẽ thấy giảm đau hiệu quả.

- Để cách trị đau lưng đơn giản này mang lại hiệu quả nhiều hơn, bạn nên dùng các lá ngải cứu già.

+ Rượu gừng

Đầu tiên, bạn rửa gừng cho sạch rồi cạo vỏ, rửa lại lần nữa. Cho vào bình rượu ngâm trong khoảng nửa tháng. Dùng rượu này để xoa bóp ở những nơi đau nhức vào mỗi tối.

Nếu chăm chỉ thực hiện cách trị đau lưng cho bà bầu này thì đảm bảo là căn bệnh đau lưng này sẽ có dấu hiệu thuyên giảm ngay. Ngoài ra, chị em cũng có thể pha với nước ấm rồi ngâm chân buổi tối để giúp ngon giấc hơn đấy.

Rượu gừng trị đau lưng

Ngoài những mẹo dân gian trên, bạn nên có chế độ tập luyện hợp lý. Hoạt động thể chất đúng cách không chỉ giúp cơ thể bớt đau lưng mà còn giúp mạnh mẽ, khỏe khoắn hơn. Các bài tập phổ biến được khuyến khích có thể kể đến như tập yoga trị đau lưng, bơi lội, đi bộ,...

Trang bị những kiến thức về căn bệnh đau lưng là điều cần thiết giúp bạn có thêm hành trang làm kỹ năng sống cho mình. Hãy lưu lại những bài thuốc chữa đau lưng trên, chắc chắn sẽ có lúc bạn cần đến nó. Cần kiên trì sử dụng để đạt được kết quả tốt nhất. Không nên quá nóng vội trong quá trình trị bệnh.