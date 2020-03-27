Viêm cổ tử cung là một bệnh lý mà rất nhiều chị em phụ nữ mắc phải. Căn bệnh này gây ra nhiều phiền toái cho phái nữ, đặc biệt nếu không được điều trị triệt để có thể dẫn đến ung thư tử cung. Bài viết dưới đây xin hướng dẫn bạn đọc cách chữa viêm cổ tử cung bằng lá trầu không mang lại hiệu quả cực kỳ tốt ngay tại nhà. Mời bạn cùng theo dõi.

Viêm cổ tử cung có thể để lại những biến chứng nguy hiểm cho chị em phụ nữ nếu như không được phát hiện và điều trị triệt để:

Cảm giác đau rát khi quan hệ giao hợp, có thể chảy máu âm đạo sau khi giao hợp mà không liên quan đến kinh nguyệt.

Viêm cổ tử cung là tình trạng viêm nhiễm ở cổ tử cung, nơi nằm giữa tử cung và âm đạo. Bệnh có thể không có dấu hiệu hay triệu chứng cụ thể, chỉ được phát hiện khi đi khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, một số chị em phụ nữ sẽ xuất hiện những biểu hiện bệnh cụ thể như:

Cổ tử cung bị viêm nhiễm dẫn đến khả năng ngăn ngừa vi khuẩn từ bên ngoài suy giảm. Vi khuẩn sẽ dễ dàng xâm nhập vào bên trong tử cung gây ra nhiều căn bệnh phụ khoa như: viêm phần phụ, viêm vùng chậu,…

Viêm cổ tử cung sẽ làm xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dưới, khi hư ra nhiều làm cho đời sống tình dục của chị em phụ nữ không được như ý. Bên cạnh đó, việc có cảm giác đau hoặc chảy máu sau quan hệ khiến người bị viêm cổ tử cung cảm giác sợ hãi khi gần gũi với chồng.

Viêm cổ tử cung có thể làm giảm khả năng có thai ở chị em phụ nữ. Khi bị bệnh, lượng dịch tiết ra trong âm đạo sẽ tăng lên nhanh chóng khiến cho việc tinh trùng đến kết hợp với trứng gặp nhiều khó khăn, từ đó dẫn đến khả năng thụ tinh thấp, thậm chí có thể dẫn đến vô sinh.

Một biến chứng nguy hiểm của bệnh viêm cổ tử cung là ung thư tử cung, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh.

Người bị viêm cổ tử cung cảm giác đau đớn, khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa viêm cổ tử cung bằng lá trầu không hiệu quả

Một trong những phương pháp dân gian được nhiều phụ nữ áp dụng là chữa viêm cổ tử cung bằng lá trầu không ngay tại nhà. Thành phần của lá trầu không giúp diệt khuẩn, diệt nấm rất tốt đồng thời ngăn ngừa sự xâm nhập của các loại vi khuẩn gây bệnh từ bên ngoài vào trong. Trầu không hỗ trợ điều trị viêm ngứa, ngăn ngừa mùi hôi, tiết dịch, làm khô thoáng vùng kín, làm lành vết thương nhanh và hiệu quả.

Vì thế, chị em bị viêm cổ tử cung có thể áp dụng điều trị bệnh lý của mình bằng bài thuốc với lá trầu không. Bạn có thể áp dụng theo 2 cách sau:

Cách 1: Lá trầu không rửa sạch với nước muối loãng. Sau đó cho trầu không vào đun sôi rồi đổ ra một chiếc chậu thau, pha thêm một chút nước lạnh vào chậu thau rồi đem rửa vùng kín. Thực hiện khoảng 2 – 3 lần/ tuần để giảm hẳn các triệu chứng của bệnh.

Rửa vùng kín với nước lá trầu không - Ảnh minh họa: Internet

Cách 2: Lá trầu không rửa sạch, đun sôi khoảng 15 phút, cho thêm một ít muối vào nồi, rồi đổ ra chậu nhỏ và đem xông. Việc xông lá trầu sẽ giúp các dược chất của lá trầu không được thẩm thấu vào vùng kín, điều trị viêm cổ tử cung hiệu quả.

Xông lá trầu không chữa viêm cổ tử cung - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là cách chữa viêm cổ tử cung tại nhà bằng lá trầu không. Ngoài ra, chị em phụ nữ cũng có thể áp dụng cách chữa viêm cổ tử cung bằng thuốc Đông y cũng rất tốt và hiệu quả.

Cách chữa viêm cổ tử cung bằng thuốc Đông y

Một số bài thuốc chữa viêm cổ tử cung theo phương pháp Đông y mang lại hiệu quả tích cực cho chị em phụ nữ như sau:

Bài 1: Sử dụng Tam thất, trần bì

Chuẩn bị: 10g tam thất, 1g trần bì, 5g phụ phế.

Cách thực hiện: Đầu tiên, bạn sấy khô tam thất, trần bì và phụ phế, sau đó tán thành bột mịn. Sử dụng hỗn hợp bột trên pha với nước sôi để uống. Ngày uống 2 lần cho đến khi giảm hẳn các triệu chứng viêm cổ tử cung.

Bài 2: Sử dụng Ích mẫu, đương quy

Chuẩn bị: 30g ích mẫu, 24g đương quy, 15g xuyên khung, 5g vừng đen, 6g hoa kinh giới và 30g cam thảo.

Cách thực hiện: Đem hỗn hợp trên sắc với nước đến khi còn 1 bát thuốc thì đổ ra uống. Uống liên tục trong khoảng 1 tháng để có hiệu quả trong việc điều trị bệnh một cách tốt nhất.

Chữa viêm cổ tử cung bằng Đông y - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu về cách chữa viêm cổ tử cung bằng lá trầu không đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rất tốt ngay tại nhà. Bên cạnh đó, những bài thuốc Đông y cũng giúp chị em phụ nữ đẩy lùi được căn bệnh thầm kín nhưng rất nguy hiểm này. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích để chị em biết cách áp dụng, lấy lại được hạnh phúc trong đời sống hàng ngày.