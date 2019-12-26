Theo các bác sĩ, chị em nên tránh 3 việc sau đây khi vừa hết kỳ kinh để bảo đảm sức khỏe cho bản thân:

Rất nhiều chị em quan niệm rằng khi những ngày đèn đỏ kết thúc, chúng ta không cần kiêng cữ gì nữa vì lúc này cơ thể đã hoàn toàn hồi phục. Tuy nhiên đây là một suy nghĩ sai lầm. Trên thực tế, khi vừa kết thúc kỳ kinh nguyệt , cơ thể phụ nữ còn tương đối yếu.

Ở thời điểm này, sức khỏe của bạn chưa được phục hồi hoàn toàn. Vì vậy, chị em nên tránh quan hệ tình dục.

Chị em nên tránh quan hệ tình dục khi vừa hết hành kinh - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, khi vừa hết kì kinh nguyệt, sức đề kháng đối với vi khuẩn của phụ nữ vẫn còn kém, tử cung cũng chưa trở lại trạng thái bình thường. Quan hệ vào thời điểm này khiến chị em rất dễ gặp phải các vấn đề về viêm nhiễm, thậm chí bệnh phụ khoa.

Các bác sĩ cho biết, chị em chỉ nên quan hệ sau khi hết hành kinh khoảng 2-3 ngày và sử dụng bao cao su để tránh mắc các căn bệnh tình dục.

2. Ăn uống thực phẩm lạnh

Nhiều chị em mê các món lạnh như chè, kem, các loại nước ngọt, me đá, sấu đá… Tuy nhiên, đây là những thực phẩm phụ nữ nên tránh ngay sau khi hết kì kinh nguyệt.

Chị en nên kiêng đồ lạnh khi vừa hết 'đèn đỏ' - Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩm lạnh có thể ảnh hưởng tới tử cung, gây ra các vấn đề tiêu cực với sức khỏe. Do đó, ngay sau khi hết kì kinh nguyệt, hãy ăn những đồ ấm, nóng để cơ thể được bảo vệ tốt nhất.

3. Vận động quá mạnh

Một trong những lưu ý khi hết hành kinh là tránh vận động quá mạnh. Vào thời điểm này, nội mạc tử cung vẫn chưa thể hồi phục như ban đầu.

Tránh vận động mạnh khi vừa hết kì kinh nguyệt - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vận động với cường độ cao, quá trình hồi phục của nội mạc tử cung sẽ bị ảnh hưởng. Từ đó, chị em dễ gặp các vấn đề về sức khỏe sinh sản, thậm chí là viêm tử cung, xuất huyết tử cung.

Vì vậy, chị em nên chọn các bài tập thể dục nhẹ nhàng để tránh làm tổn thương tử cung, đảm bảo sức khỏe.

Làm gì để phục hồi sức khỏe nhanh nhất sau kỳ kinh?

Thông thường, phụ nữ sẽ mất khoảng 20-80ml máu sau mỗi kì kinh nguyệt. Mất máu nhiều dẫn đến cơ thể suy nhược. Do đó, ngay sau khi hết hành kinh, chị em nên ăn nhiều hơn để bù lại những chất dinh dưỡng đã mất.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ sau mỗi kì kinh nên ăn các nhóm thực phẩm có chứa nhiều sắt như gan động vật, rau xanh... Bên cạnh đó, tránh các công việc nặng nhọc, căng thẳng để cơ thể có thể hồi phục nhanh nhất.