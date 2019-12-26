3 việc cần tránh sau khi hết 'đèn đỏ' kẻo mắc bệnh phụ khoa, thậm chí xuất huyết tử cung

Sống khỏe 26/12/2019 06:11

Trong những ngày hành kinh, phụ nữ thường kiêng cữ nhiều thứ. Tuy nhiên, chị em cũng cần tránh 3 việc này sau khi hết ngày đèn đỏ kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe.

Rất nhiều chị em quan niệm rằng khi những ngày đèn đỏ kết thúc, chúng ta không cần kiêng cữ gì nữa vì lúc này cơ thể đã hoàn toàn hồi phục. Tuy nhiên đây là một suy nghĩ sai lầm. Trên thực tế, khi vừa kết thúc kỳ kinh nguyệt, cơ thể phụ nữ còn tương đối yếu.

Theo các bác sĩ, chị em nên tránh 3 việc sau đây khi vừa hết kỳ kinh để bảo đảm sức khỏe cho bản thân: 

1. Quan hệ tình dục

Ở thời điểm này, sức khỏe của bạn chưa được phục hồi hoàn toàn. Vì vậy, chị em nên tránh quan hệ tình dục.

ngay den do 1
Chị em nên tránh quan hệ tình dục khi vừa hết hành kinh - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, khi vừa hết kì kinh nguyệt, sức đề kháng đối với vi khuẩn của phụ nữ vẫn còn kém, tử cung cũng chưa trở lại trạng thái bình thường. Quan hệ vào thời điểm này khiến chị em rất dễ gặp phải các vấn đề về viêm nhiễm, thậm chí bệnh phụ khoa.

Các bác sĩ cho biết, chị em chỉ nên quan hệ sau khi hết hành kinh khoảng 2-3 ngày và sử dụng bao cao su để tránh mắc các căn bệnh tình dục.

2. Ăn uống thực phẩm lạnh

Nhiều chị em mê các món lạnh như chè, kem, các loại nước ngọt, me đá, sấu đá… Tuy nhiên, đây là những thực phẩm phụ nữ nên tránh ngay sau khi hết kì kinh nguyệt.

ngay den do 2
Chị en nên kiêng đồ lạnh khi vừa hết 'đèn đỏ' - Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩm lạnh có thể ảnh hưởng tới tử cung, gây ra các vấn đề tiêu cực với sức khỏe. Do đó, ngay sau khi hết kì kinh nguyệt, hãy ăn những đồ ấm, nóng để cơ thể được bảo vệ tốt nhất.

3. Vận động quá mạnh

Một trong những lưu ý khi hết hành kinh là tránh vận động quá mạnh. Vào thời điểm này, nội mạc tử cung vẫn chưa thể hồi phục như ban đầu.

ngay den do 3
Tránh vận động mạnh khi vừa hết kì kinh nguyệt - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vận động với cường độ cao, quá trình hồi phục của nội mạc tử cung sẽ bị ảnh hưởng. Từ đó, chị em dễ gặp các vấn đề về sức khỏe sinh sản, thậm chí là viêm tử cung, xuất huyết tử cung.

Vì vậy, chị em nên chọn các bài tập thể dục nhẹ nhàng để tránh làm tổn thương tử cung, đảm bảo sức khỏe.

Làm gì để phục hồi sức khỏe nhanh nhất sau kỳ kinh?

Thông thường, phụ nữ sẽ mất khoảng 20-80ml máu sau mỗi kì kinh nguyệt. Mất máu nhiều dẫn đến cơ thể suy nhược. Do đó, ngay sau khi hết hành kinh, chị em nên ăn nhiều hơn để bù lại những chất dinh dưỡng đã mất. 

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ sau mỗi kì kinh nên ăn các nhóm thực phẩm có chứa nhiều sắt như gan động vật, rau xanh... Bên cạnh đó, tránh các công việc nặng nhọc, căng thẳng để cơ thể có thể hồi phục nhanh nhất. 

4 thực phẩm chớ ăn khi “đèn đỏ” kẻo lĩnh hậu quả, ăn 6 thứ này còn tốt hơn

4 thực phẩm chớ ăn khi “đèn đỏ” kẻo lĩnh hậu quả, ăn 6 thứ này còn tốt hơn

Thời kỳ kinh nguyệt là giai đoạn nhạy cảm của chị em bởi bạn sẽ phải chịu những cơn đau bụng, mất máu, mệt mỏi,... Có một số thực phẩm có thể giúp phụ nữ giảm bớt sự khó chịu khi "đèn đỏ" nhưng có những thực phẩm lại rất có hại.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh phụ khoa bệnh tình dục kỳ kinh nguyệt

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 30 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 34 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?