Cách chọn nhạc chuông báo thức buổi sáng cho một ngày đầy năng lượng

Thức dậy sớm là một việc khó khăn, cho dù bạn đã làm việc đó suốt nhiều năm liền. Khi còn nhỏ, chúng ta thường được đánh thức bởi tiếng gọi yêu thương của người thân và khi trưởng thành, chúng ta chủ yếu dựa vào điện thoại để đánh thức mình vào buổi sáng.

Có khá nhiều tùy chọn cho chuông báo thức có trong thư viện nhạc chuông điện thoại, cho dù bạn sử dụng iOS hay Android. Bạn có thể đặt bài hát yêu thích làm chuông báo thức Vậy đâu là thứ khiến việc thức dậy hiệu quả và năng lượng hơn?

Sydney Aten, một nhà thần kinh học cho biết, bất kể bạn chọn nhạc chuông nào, bước đầu tiên để thức dậy với cảm giác sảng khoái là phải có một giấc ngủ ngon. Một nghiên cứu cho biết trung bình, người lớn cần ngủ khoảng 7 đến 9 tiếng vào ban đêm và thay đổi tùy theo từng người.

Chuyên gia Aten nói bạn chỉ thức dậy thoải mái nếu bạn có một ngủ ngon. Nhưng cũng có thể bạn đang ngủ ngon và phải thức dậy bởi tiếng chuông báo thức khủng khiếp. Một nghiên cứu nhỏ được công bố vào năm 2020 thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne cho thấy rằng âm thanh trung tính có thể làm bạn cảm thấy dễ uể oải vào buổi sáng.

Chuông báo thức to

Chuyên gia Aten đã thử thiết lập âm thanh chuẩn (Alarm)của điện thoại làm chuông báo thức. Trong 5 ngày liên tục, họ luôn thức dậy với sự mệt mỏi và cảm thấy thật tệ. Ngay khi "Báo thức" vang lên, tim họ bắt đầu đập nhanh và họ thức dậy trong trạng thái hoảng loạn. Chuyên gia Aten nói tiếng chuông báo thức lớn đó có thể khiến cơ thể căng thẳng và làm tăng nhịp tim của bạn.

Chuông báo thức trung tính

Chuyên gia đã thử chuyển sang "Radar", báo thức mặc định của Apple và nó không khiến cô cảm thấy sợ hãi khi thức dậy như "Alarm" nhưng vẫn khiến tim cô đập nhanh và cảm thấy bất an. Aten nói rằng những loại báo thức này có thể sẽ đánh thức cả những người ngủ say. Vậy nên nếu bạn không thể thức dậy vào lúc báo thức kêu, có lẽ bạn nên xem xét lại thói quen đi ngủ của mình để có giấc ngủ ngon hơn, hiệu quả hơn. Aten cũng giải thích khái niệm về quán tính giấc ngủ, điều này sẽ giúp bạn tìm được chuông báo thức phù hợp. Cô cũng lưu ý rằng sự uể oải và mệt mỏi có thể kéo dài từ vài giây đến vài phút, thậm chí lên đến một giờ.

Chuông báo thức thư giãn, du dương

Vào tuần thứ 3, tôi thiết lập âm thanh “Tiếng chim” (Birds) có sẵn trong ứng dụng Sức khỏe của Apple. Lần này, cô đã có trải nghiệm tốt hơn nhiều khi thức dậy vào buổi sáng. Tiếng "Birds" không làm cô sợ hãi hay khó chịu và khiến cô thức dậy với cảm giác thoải mái hơn mỗi ngày.

Tóm lại không có câu trả lời rõ ràng cho việc bạn chọn âm thanh báo thức nào là tốt nhất cho mọi người. Nó phụ thuộc vào lối sống giấc ngủ và bạn cảm thấy thế nào vào buổi sáng. Nhưng lời khuyên mà chuyên gia đưa ra chính là hãy ngưng dùng "Alarm" làm báo thức của bạn, có thể mọi thứ đều có thể giải quyết được.

Theo Huffpost