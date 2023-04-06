Cách chọn nhạc chuông báo thức buổi sáng cho một ngày đầy năng lượng

Sức khỏe 06/04/2023 07:25

Làm thế nào bạn có thể bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng hơn vào buổi sáng mà không còn cảm giác mệt mỏi hay chán nản vì phải đi làm? Hãy thử cài đặt nhạc chuông của bạn theo cách bên dưới nhé!

Thức dậy sớm là một việc khó khăn, cho dù bạn đã làm việc đó suốt nhiều năm liền. Khi còn nhỏ, chúng ta thường được đánh thức bởi tiếng gọi yêu thương của người thân và khi trưởng thành, chúng ta chủ yếu dựa vào điện thoại để đánh thức mình vào buổi sáng. 

 Cách chọn nhạc chuông báo thức buổi sáng cho một ngày đầy năng lượng - Ảnh 1

 

Có khá nhiều tùy chọn cho chuông báo thức  có trong thư viện nhạc chuông điện thoại, cho dù bạn sử dụng iOS hay Android. Bạn có thể đặt bài hát yêu thích làm chuông báo thức Vậy đâu là thứ khiến việc thức dậy hiệu quả và năng lượng hơn?

 

Sydney Aten, một nhà thần kinh học cho biết, bất kể bạn chọn nhạc chuông nào, bước đầu tiên để thức dậy với cảm giác sảng khoái là phải có một giấc ngủ ngon. Một nghiên cứu cho biết trung bình, người lớn cần ngủ khoảng 7 đến 9 tiếng vào ban đêm và thay đổi tùy theo từng người.

 

Chuyên gia Aten nói bạn chỉ thức dậy thoải mái nếu bạn có một ngủ ngon. Nhưng cũng có thể bạn đang ngủ ngon và phải thức dậy bởi tiếng chuông báo thức khủng khiếp. Một nghiên cứu nhỏ được công bố vào năm 2020 thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne cho thấy rằng âm thanh trung tính có thể làm bạn cảm thấy dễ uể oải vào buổi sáng. 

 

Chuông báo thức to 

 

Chuyên gia Aten đã thử thiết lập âm thanh chuẩn (Alarm)của điện thoại làm chuông báo thức. Trong 5 ngày liên tục, họ luôn thức dậy với sự mệt mỏi và cảm thấy thật tệ. Ngay khi "Báo thức" vang lên, tim họ bắt đầu đập nhanh và họ thức dậy trong trạng thái hoảng loạn. Chuyên gia Aten nói tiếng chuông báo thức lớn đó có thể khiến cơ thể căng thẳng và làm tăng nhịp tim của bạn. 

 

Cách chọn nhạc chuông báo thức buổi sáng cho một ngày đầy năng lượng - Ảnh 2

 

Chuông báo thức trung tính 

 

Chuyên gia đã thử chuyển sang "Radar", báo thức mặc định của Apple và nó không khiến cô cảm thấy sợ hãi khi thức dậy như "Alarm" nhưng vẫn khiến tim cô đập nhanh và cảm thấy bất an. Aten nói rằng những loại báo thức này có thể sẽ đánh thức cả những người ngủ say. Vậy nên nếu bạn không thể thức dậy vào lúc báo thức kêu, có lẽ bạn nên xem xét lại thói quen đi ngủ của mình để có giấc ngủ ngon hơn, hiệu quả hơn. Aten cũng giải thích khái niệm về quán tính giấc ngủ, điều này sẽ giúp bạn tìm được chuông báo thức phù hợp. Cô cũng lưu ý rằng sự uể oải và mệt mỏi có thể kéo dài từ vài giây đến vài phút, thậm chí lên đến một giờ. 

 

Chuông báo thức thư giãn, du dương

 

Vào tuần thứ 3, tôi thiết lập âm thanh “Tiếng chim” (Birds) có sẵn trong ứng dụng Sức khỏe của Apple. Lần này, cô đã có trải nghiệm tốt hơn nhiều khi thức dậy vào buổi sáng. Tiếng "Birds" không làm cô sợ hãi hay khó chịu và khiến cô thức dậy với cảm giác thoải mái hơn mỗi ngày. 

 

Tóm lại không có câu trả lời rõ ràng cho việc bạn chọn âm thanh báo thức nào là tốt nhất cho mọi người. Nó phụ thuộc vào lối sống giấc ngủ và bạn cảm thấy thế nào vào buổi sáng. Nhưng lời khuyên mà chuyên gia đưa ra chính là hãy ngưng dùng "Alarm" làm báo thức của bạn, có thể mọi thứ đều có thể giải quyết được.

 

Theo Huffpost 

Tình hình sức khoẻ của các bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Hà Nội

Tình hình sức khoẻ của các bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Hà Nội

Bệnh viện đã tiếp nhận rất nhiều các nạn nhân trong vụ tai nạn, trong đó, có 2 ca bệnh rất nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   phương pháp dậy sớm cách dậy sớm sức khỏe giấc ngủ

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm