Các trường hợp viêm gan đang gia tăng ở trẻ em: COVID-19 có liên quan hay không??

Viêm gan nặng ở trẻ em rất hiếm và chúng tôi chưa biết điều gì gây ra sự gia tăng bất thường này trong các trường hợp. Lý thuyết dẫn ra cho rằng đó là một loại nhiễm vi rút nào đó, thậm chí có thể là SARS-CoV-2, loại coronavirus gây ra COVID-19.

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh đã được thông báo về 74 trường hợp kể từ tháng 1 năm 2022, với 49 trường hợp ở Anh, 13 trường hợp ở Scotland và 12 trường hợp còn lại lây lan giữa Wales và Bắc Ireland. Các trường hợp riêng biệt khác của bệnh viêm gan cấp tính nặng ở trẻ em đã được xác định ở Mỹ, Tây Ban Nha và Ireland.

Nhưng làm thế nào những trường hợp viêm gan này có liên kết với COVID? Hay có nhiều nguyên nhân nào khá có thể được tìm thấy ở nơi khác thì sao? Trước tiên, chúng ta hãy phân tích bệnh viêm gan siêu vi là gì và nó có liên quan như thế nào đến các bệnh nhiễm vi rút.

Viêm gan là một thuật ngữ y tế để chỉ tình trạng viêm gan. Viêm là một phản ứng miễn dịch chung đối với nhiễm trùng hoặc chấn thương - một dấu hiệu cơ thể đang cố gắng chống lại một căn bệnh tiềm ẩn.

Các triệu chứng ở trẻ em thường bao gồm một số (nhưng không phải tất cả) những biểu hiện sau: nước tiểu sẫm màu, phân màu xám, vàng da và mắt (gọi là vàng da) và nhiệt độ cao. Với sự chăm sóc y tế thích hợp, tình trạng bệnh thường có thể được điều trị, nhưng một số bệnh nhân có thể yêu cầu ghép gan.

Tổ chức Y tế Thế giới đã báo cáo rằng sáu trong số trẻ em bị ảnh hưởng ở Anh đã được cấy ghép cho đến nay. Nguyên nhân có thể khác nhau nhưng ở trẻ em, viêm gan thường liên quan đến nhiễm virut. Phổ biến nhất trong số này là năm loại virus viêm gan: viêm gan A, B, C, D và E.

Các vi rút khác như adenovirus có thể gây viêm gan, nhưng trường hợp này rất hiếm. Điều bất thường ở những trường hợp này ở trẻ em là không một cái nào trong số 5 loại virus viêm gan được phát hiện ở bất kỳ bệnh nhân nào. Điều này loại trừ nguyên nhân phổ biến nhất của các triệu chứng này, các cơ quan y tế công cộng vẫn đang tìm kiếm câu trả lời.

Adenovirus và viêm gan

Adenovirus là một bệnh nhiễm virus rất phổ biến ở người, đặc biệt là trẻ em. Gần như mọi đứa trẻ đều bị nhiễm adenovirus ít nhất một lần trước mười tuổi. Thông thường, những loại vi rút này gây nhiễm trùng phổi và đường hô hấp, dẫn đến các triệu chứng cảm lạnh thông thường và đôi khi là viêm phổi. Trong một số trường hợp, chủ yếu ở trẻ em từ 5 tuổi trở lên, adenovirus có thể gây ra chứng bệnh đôi khi được gọi là "sốt xuất huyết", dẫn đến đau họng, sốt và viêm mắt.

Ở những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch (bất kỳ ai có hệ thống miễn dịch hoạt động không bình thường, chẳng hạn như những người trải qua cấy ghép nội tạng hoặc điều trị ung thư), adenovirus trong một số trường hợp hiếm gặp có thể gây ra bệnh viêm gan.

Nhưng cực kỳ hiếm, đặc biệt là ở những trẻ em không có vẻ bị suy giảm miễn dịch. Nếu adenovirus là nguyên nhân của những trường hợp này, điều đó có nghĩa là một biến thể mới của adenovirus đã xuất hiện dễ gây viêm gan hơn.

Các nguyên nhân tiềm ẩn khác

Adenovirus dường như là lời giải thích hợp lí nhất, vì đây là một bệnh nhiễm trùng phổ biến ở trẻ em và có thể gây viêm gan. Nhưng có một số tình huống thay thế cần được khám phá.

Viêm gan tự miễn, trong đó cơ thể tự tấn công gan (trái ngược với vi rút hoặc tác nhân gây bệnh khác tấn công gan), có thể gây ra những trường hợp như vậy. Nhưng đây là một tình trạng hiếm gặp, ảnh hưởng đến khoảng 10.000 người ở Anh và thường thấy ở phụ nữ khoảng 45 tuổi.

Với những điều này cho thấy, viêm gan tự miễn rất khó có thể là nguyên nhân của một loạt các trường hợp ở trẻ em. Đã có những gợi ý rằng COVID có thể đứng sau những trường hợp viêm gan này, vì SARS-CoV-2 đã được phát hiện ở một số trẻ em.

Các trường hợp viêm gan được cách ly đã được báo cáo xuất hiện ở những bệnh nhân bị COVID, nhưng trường hợp này thậm chí còn hiếm hơn so với viêm gan tự miễn, và chủ yếu được quan sát thấy ở người lớn bị COVID nặng. Điều quan trọng là không có trẻ em nào được chẩn đoán mắc bệnh viêm gan ở Vương quốc Anh được tiêm vắc xin COVID, vì vậy không có cơ sở để tin rằng vắc xin COVID có liên quan gì đến sự gia tăng đột biến này.

Một khả năng khác là đây là một triệu chứng mới do sự tương tác giữa các vi rút (ví dụ như đều một đứa trẻ đồng thời nhiễm adenovirus và coronavirus). Ngoài ra, nó có thể do một loại vi-rút mới nào đó mà chưa được phát hiện gây ra.

Nên làm gì vào lúc này?





Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh đang khuyến cáo các bậc cha mẹ và người chăm sóc trẻ cảnh giác với các dấu hiệu viêm gan ở trẻ em. Mặc dù adenovirus hiện có vẻ là nguyên nhân có nhiều khả năng nhất, nhưng sẽ cần điều tra thêm để xác nhận điều này và loại trừ các giải thích có thể có khác, chẳng hạn như virus mới. Thậm chí có thể đưa ra những trường hợp hiếm gặp trong tất cả các trường hợp.

Khi đại dịch COVID tiếp tục, chúng ta thường nhận định rằng coronavirus là một nguyên nhân có thể dẫn đến những tình trạng bất thường của sức khỏe. Đồng thời, chúng ta không nên cho rằng luôn nhất thiết phải có một mối liên kết. Suy nghĩ như vậy có nguy cơ làm chúng ta mù quáng trước những gì thực sự đang diễn ra. Chúng ta có thể làm gì để bảo vệ chống lại, nếu adenovirus được tìm thấy là nguyên nhân chính, và giảm thiểu mọi nguy cơ biến chứng nghiêm trọng?