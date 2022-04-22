Chế độ ăn Địa Trung Hải được mệnh danh là 'chế độ vàng' cho sức khỏe: Vậy lợi ích của phương pháp này là gì mà khiến nhiều người 'u mê' như vậy?

Để ăn theo chế độ Địa Trung Hải, bạn cần phải thực hiện một chế độ ăn uống cân bằng của tất cả các nhóm thực phẩm được đề cập trong kim tự tháp thực phẩm. Theo kim tự tháp, điều quan trọng là phải phân loại những thực phẩm bạn cần ăn hàng ngày, hàng tuần và những thực phẩm thỉnh thoảng cần bổ sung và những loại thực phẩm phù hợp với thể trạng. Vậy chế độ ăn Địa Trung Hải có lợi ích cho cơ thể bạn?

Chế độ ăn Địa Trung Hải được khoa học coi là chế độ ăn lành mạnh nhất. Đặc biệt, nó còn được cho có tác dụng chữa lành các bệnh liên quan đến viêm mãn tính, chẳng hạn như hội chứng tiểu đường, bệnh tim, bệnh thoái hóa thần kinh và ung thư.

2. Tăng Cholesterol tốt

Theo Trung tâm Béo phì và Dinh dưỡng của Mạng lưới Nghiên cứu Y sinh (CIBERobn) và Viện Y học del Mar (IMIM), ăn theo chế độ Địa Trung Hải giúp các chất chứa cholesterol tốt hoạt động hiệu quả hơn. Có nghĩa là bạn có thể ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch của bạn chỉ cần có chế độ ăn uống hợp lý.

3. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Các món ăn truyền thống của các nước Địa Trung Hải chứa nhiều thành phần giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Trên thực tế, người ta cũng chỉ ra rằng các nước trong khu vực có tỷ lệ mắc bệnh tim thấp hơn so với các nơi khác trên thế giới.

4. Giúp hạn chế suy giảm trí nhớ

Các loại rau lá xanh trong chế độ ăn này rất giàu chất chống oxy hóa và có tác dụng ngăn ngừa sự phân hủy tế bào. Ăn nhiều rau mỗi ngày được chứng minh là có thể làm chậm tốc độ suy giảm trí nhớ do lão hóa gây ra.

5. Giúp làm giảm chứng trầm cảm

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Deakin ở Úc đã nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ ăn Địa Trung Hải đối với chứng trầm cảm. Ăn theo chế độ Địa Trung Hải được chứng minh là giúp ngăn ngừa và điều trị chứng trầm cảm vì nó là chế độ ăn uống lành mạnh có ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe tinh thần và não bộ của con người.

Theo Step To Health