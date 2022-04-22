Chế độ ăn Địa Trung Hải được mệnh danh là 'chế độ vàng' cho sức khỏe: Vậy lợi ích của phương pháp này là gì mà khiến nhiều người 'u mê' như vậy?

Sức khỏe 22/04/2022 10:39

Chế độ ăn Địa Trung Hải đã được khoa học chứng minh là rất tốt cho sức khỏe. Dưới đây là 5 lý do tại sao chế độ ăn Địa Trung Hải lại tốt cho bạn.

Để ăn theo chế độ Địa Trung Hải, bạn cần phải thực hiện một chế độ ăn uống cân bằng của tất cả các nhóm thực phẩm được đề cập trong kim tự tháp thực phẩm. Theo kim tự tháp, điều quan trọng là phải phân loại những thực phẩm bạn cần ăn hàng ngày, hàng tuần và những thực phẩm thỉnh thoảng cần bổ sung và những loại thực phẩm phù hợp với thể trạng. Vậy chế độ ăn Địa Trung Hải có lợi ích cho cơ thể bạn? 

1. Được chứng minh là chế độ ăn kiêng tốt nhất

Chế độ ăn Địa Trung Hải được mệnh danh là 'chế độ vàng' cho sức khỏe: Vậy lợi ích của phương pháp này là gì mà khiến nhiều người 'u mê' như vậy? - Ảnh 1

Chế độ ăn Địa Trung Hải được khoa học coi là chế độ ăn lành mạnh nhất. Đặc biệt, nó còn được cho có tác dụng chữa lành các bệnh liên quan đến viêm mãn tính, chẳng hạn như hội chứng tiểu đường, bệnh tim, bệnh thoái hóa thần kinh và ung thư. 

2. Tăng Cholesterol tốt

Theo Trung tâm Béo phì và Dinh dưỡng của Mạng lưới Nghiên cứu Y sinh (CIBERobn) và Viện Y học del Mar (IMIM), ăn theo chế độ Địa Trung Hải giúp các chất chứa cholesterol tốt hoạt động hiệu quả hơn. Có nghĩa là bạn có thể ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch của bạn chỉ cần có chế độ ăn uống hợp lý.

3. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Chế độ ăn Địa Trung Hải được mệnh danh là 'chế độ vàng' cho sức khỏe: Vậy lợi ích của phương pháp này là gì mà khiến nhiều người 'u mê' như vậy? - Ảnh 2

Các món ăn truyền thống của các nước Địa Trung Hải chứa nhiều thành phần giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Trên thực tế, người ta cũng chỉ ra rằng các nước trong khu vực có tỷ lệ mắc bệnh tim thấp hơn so với các nơi khác trên thế giới. 

4. Giúp hạn chế suy giảm trí nhớ

Các loại rau lá xanh trong chế độ ăn này rất giàu chất chống oxy hóa và có tác dụng ngăn ngừa sự phân hủy tế bào. Ăn nhiều rau mỗi ngày được chứng minh là có thể làm chậm tốc độ suy giảm trí nhớ do lão hóa gây ra. 

5. Giúp làm giảm chứng trầm cảm

Chế độ ăn Địa Trung Hải được mệnh danh là 'chế độ vàng' cho sức khỏe: Vậy lợi ích của phương pháp này là gì mà khiến nhiều người 'u mê' như vậy? - Ảnh 3

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Deakin ở Úc đã nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ ăn Địa Trung Hải đối với chứng trầm cảm. Ăn theo chế độ Địa Trung Hải được chứng minh là giúp ngăn ngừa và điều trị chứng trầm cảm vì nó là chế độ ăn uống lành mạnh có ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe tinh thần và não bộ của con người.

Theo Step To Health

 

Giảm cân quá vất vả... Vậy hãy áp dụng ngay những cách sau đây để duy trì cân nặng hợp lý

Giảm cân quá vất vả... Vậy hãy áp dụng ngay những cách sau đây để duy trì cân nặng hợp lý

Một tạp chí y khoa của Mỹ đã giới thiệu '4 cách để duy trì cân nặng sau khi giảm cân'. Nó dựa trên một nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu thực phẩm của Đại học Cornell về chế độ ăn uống, lượng tập thể dục và lối sống giữa những nam và nữ để duy trì cân nặng sau khi giảm cân.

Xem thêm
Từ khóa:   chế độ ăn địa trung hải lợi ích của chế độ ăn uống sức khỏe

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm