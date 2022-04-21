Giảm cân quá vất vả... Vậy hãy áp dụng ngay những cách sau đây để duy trì cân nặng hợp lý

Giảm cân 21/04/2022 22:30

Một tạp chí y khoa của Mỹ đã giới thiệu '4 cách để duy trì cân nặng sau khi giảm cân'. Nó dựa trên một nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu thực phẩm của Đại học Cornell về chế độ ăn uống, lượng tập thể dục và lối sống giữa những nam và nữ để duy trì cân nặng sau khi giảm cân.

Các sản phẩm và thông tin liên quan đến chế độ ăn uống đang được cập nhập mỗi ngày, nhưng thực tế là không có cách nào để duy trì cân nặng thích hợp. Một tạp chí y khoa của Mỹ đã giới thiệu '4 cách để duy trì cân nặng sau khi giảm cân'. Nó dựa trên một nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu thực phẩm của Đại học Cornell về chế độ ăn uống, lượng tập thể dục và lối sống giữa những nam và nữ để duy trì cân nặng sau khi giảm cân. Vậy cách tốt nhất để duy trì cân nặng phù hợp với tình trạng cơ thể của bạn là gì?

Ăn sáng với chế độ ăn uống lành mạnh là điều bắt buộc!

Giảm cân quá vất vả... Vậy hãy áp dụng ngay những cách sau đây để duy trì cân nặng hợp lý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ăn sáng hàng ngày với một chế độ ăn uống lành mạnh đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc duy trì cân nặng. 96% người được hỏi trả lời 'có' cho câu hỏi 'Bạn có ăn sáng không?' Thức ăn chính mà họ thích dùng cho bữa sáng là trứng, trái cây và rau. Nhóm nghiên cứu cho biết rằng "Ăn sáng nhưng điều quan trọng là ăn thức ăn chưa qua chế biến. Nếu bạn tự nấu ăn tại nhà thì còn tuyệt vời hơn là mua ở quán ăn vì bạn sẽ tiêu thụ ít hơn và tốt cho sức khỏe của bạn". 

Tập thể dục mỗi ngày

Để duy trì một cân nặng cũng như hình thể cân đối bạn nên tiêu thụ hết những số calo mà cơ thể đã nạp vào. Đối với câu hỏi 'Bạn có tập thể dục mỗi ngày không?' có 42% người được hỏi trả lời là 'có'. Tuy nhiên, nếu bạn không thể tập thể dục mỗi ngày do công việc bận rộn thì việc tập thể dục cách nhau trong ngày cũng sẽ có hiệu quả trong việc duy trì cân nặng.

Ăn nhẹ với các loại hạt

Giảm cân quá vất vả... Vậy hãy áp dụng ngay những cách sau đây để duy trì cân nặng hợp lý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Bạn có thể ngăn tình trạng ăn uống vô độ bằng cách tiêu thụ đồ ăn nhẹ như các loại hạt hoặc trái cây trước và sau giờ ăn bất cứ khi nào. Đối với câu hỏi về 'Món ăn nhẹ yêu thích của bạn?' có 65% người được hỏi chọn các loại hạt như hạt dẻ cười và quả óc chó và trái cây như chuối. Đặc biệt, hạt dẻ cười có chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các tế bào mỡ và hình thành cơ bắp.

Tiêu thụ chất đạm

Giảm cân quá vất vả... Vậy hãy áp dụng ngay những cách sau đây để duy trì cân nặng hợp lý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Protein mang lại cảm giác no lâu hơn so với carbohydrate và cugn cấp đủ chất dinh dưỡng cần thiết để giảm hoặc duy trì cân nặng. Ngay cả khi bạn giảm lượng thức ăn để giảm cân nếu bạn không có đủ protein trong cơ thể chế độ ăn của bạn thường không duy trì được lâu. Vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều ủng hộ và phản đối việc bổ sung protein nhưng không có ý kiến nào ​​bất đồng về thịt gà. Vì thịt gà có ít calo, cholesterol, chất béo và có nhiều protein nên nó là lựa chọn tối ưu nhất để duy trì cân nặng.

(Theo Kormedi)

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