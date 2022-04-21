Giảm cân quá vất vả... Vậy hãy áp dụng ngay những cách sau đây để duy trì cân nặng hợp lý

Các sản phẩm và thông tin liên quan đến chế độ ăn uống đang được cập nhập mỗi ngày, nhưng thực tế là không có cách nào để duy trì cân nặng thích hợp. Một tạp chí y khoa của Mỹ đã giới thiệu '4 cách để duy trì cân nặng sau khi giảm cân'. Nó dựa trên một nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu thực phẩm của Đại học Cornell về chế độ ăn uống, lượng tập thể dục và lối sống giữa những nam và nữ để duy trì cân nặng sau khi giảm cân. Vậy cách tốt nhất để duy trì cân nặng phù hợp với tình trạng cơ thể của bạn là gì?

Ăn sáng hàng ngày với một chế độ ăn uống lành mạnh đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc duy trì cân nặng. 96% người được hỏi trả lời 'có' cho câu hỏi 'Bạn có ăn sáng không?' Thức ăn chính mà họ thích dùng cho bữa sáng là trứng, trái cây và rau. Nhóm nghiên cứu cho biết rằng "Ăn sáng nhưng điều quan trọng là ăn thức ăn chưa qua chế biến. Nếu bạn tự nấu ăn tại nhà thì còn tuyệt vời hơn là mua ở quán ăn vì bạn sẽ tiêu thụ ít hơn và tốt cho sức khỏe của bạn".

Tập thể dục mỗi ngày

Để duy trì một cân nặng cũng như hình thể cân đối bạn nên tiêu thụ hết những số calo mà cơ thể đã nạp vào. Đối với câu hỏi 'Bạn có tập thể dục mỗi ngày không?' có 42% người được hỏi trả lời là 'có'. Tuy nhiên, nếu bạn không thể tập thể dục mỗi ngày do công việc bận rộn thì việc tập thể dục cách nhau trong ngày cũng sẽ có hiệu quả trong việc duy trì cân nặng.