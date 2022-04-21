Những loại thực phẩm giúp tăng năng lượng khi cơ thể mệt mỏi

Trong tiết trời ấm áp như thế này, quá trình trao đổi chất của cơ thể hoạt động mạnh mẽ và đòi hỏi rất nhiều chất dinh dưỡng khác nhau.

Trong tiết trời ấm áp như thế này, quá trình trao đổi chất của cơ thể hoạt động mạnh mẽ và đòi hỏi rất nhiều chất dinh dưỡng khác nhau. Vì lý do này, cơ thể chúng ta dần trở nền uể oải hơn. Về vấn đề này, trang web MD và cổng thông tin y tế của Mỹ và tờ Daily Mail của Anh đã giới thiệu tám loại thực phẩm giúp cơ thể tràn đầy năng lượng. Bánh mì nguyên cám, gạo lứt Nếu ăn quá nhiều carbohydrate khiến cơ thể khó kiểm soát được trọng lượng. Nhưng carbohydrate là nguồn năng lượng yêu thích của cơ thể và đóng một vai trò trong việc tăng mức độ serotonin (một chất hóa học khiến bạn cảm thấy dễ chịu). Dù các thực phẩm làm từ lúa mì nguyên cám hoặc gạo lứt giàu carbohydrate nhưng lượng đường huyết không tăng quá cao.

Trứng Ảnh minh họa: Internet Trứng rất giàu protein, có tác dụng hình thành cơ bắp và cung cấp năng lượng. Trứng không chỉ giàu dưỡng chất protein mà còn rất giàu chất sắt. Thiếu sắt có thể dẫn đến thiếu máu và làm giảm khả năng cung cấp oxy đi khắp cơ thể của các tế bào hồng cầu. Nếu đang cực kỳ mệt mỏi cần tăng lượng sắt hấp thụ thông qua trứng. Cá hồi Cá hồi rất giàu axit béo omega-3 chống lại bệnh trầm cảm và tốt cho sức khỏe tim mạch. Axit béo omega-3 chứa nhiều trong cá hồi không chỉ giúp hình thành cơ bắp mà còn giúp lưu thông máu và thúc đẩy quá trình hình thành xương. Nó cũng chứa chất béo tốt tạo cảm giác no lâu hơn so với các loại thực phẩm khác.

Nấm Ảnh minh họa: Internet Nấm rất giàu chất sắt giúp cơ thể tăng năng lượng hạn chế chứng uể oải. Sắt giúp sản xuất và vận chuyển oxy trong cơ thể. Ăn nấm trong món salad hoặc súp giúp tăng sự hấp thu các chất dinh dưỡng khác nhau, đặc biệt là vitamin D và B12 thúc đẩy quá trình sản xuất năng lượng trong các tế bào. Nước Bạn cần giữ cho cơ thể đủ nước để tránh mệt mỏi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mất nước làm chậm quá trình trao đổi chất và giảm năng lượng. Bạn nên uống nước và đồ uống không đường thường xuyên. Bạn cũng nên cho một lát chanh vào nước và uống thường xuyên sẽ giúp đào thải một số độc tố trong cơ thể, làm tăng năng lượng và giúp loại bỏ các chất cặn bã. (Theo Kormedi)

Hãy uống mỗi ngày một ly nước thêm vài lát chanh để đẩy nhanh tốc độ giảm cân Nếu uống nước bỏ thêm vài lát chanh sẽ giúp điều tiết thể trọng và đẩy nhanh tốc độ giảm cân.

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