Hãy uống mỗi ngày một ly nước thêm vài lát chanh để đẩy nhanh tốc độ giảm cân

Nếu uống nước bỏ thêm vài lát chanh sẽ giúp điều tiết thể trọng và đẩy nhanh tốc độ giảm cân.

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Theo nội dung được đăng trên tạp chí online về quản lý dinh dưỡng của Mỹ 'Fit Day', sẽ rất tốt cho những người muốn quản lý thể trọng của mình nếu nuôi dưỡng thói quen uống nước mà thà vào đó vài lát chanh. Điều này giúp đào thải một phần độc tố ra ngoài cơ thể, làm tăng năng lượng và loại bỏ chất cặn bã.

Đặc biệt, uống một lý nước chanh vào buổi sáng sớm sẽ đẩy nhanh quá trình thải độc và tăng hiệu quả làm sạch cơ thể. Lượng nước uống và hiệu quả thải độc có tỷ lệ tương đương nên thường xuyên uống nước để giảm độc tố trong cơ thể nhanh hơn.

Lý do mà nước thêm vào vài lát chanh giúp kiểm soát thể trạng vì nó là nước uống tự nhiên chỉ gồm nước và chanh. Có nghĩa là uống một cách tự nhiên mà không thêm vào đó bất kỳ chất gia công nhân tạo nào khi chế biến hoặc các chất phụ gia, chất bảo quản. Những loại thức uống tự nhiên như vậy có tác dụng tích cực cho sức khỏe con người.

Nước chanh đặc biệt hiệu quả để giảm cân vì nó không chứa calo. Nếu bạn uống nước có ga có hương chanh nhiều, chắc chắn sẽ không thể nào giảm cân được nhưng bạn có thể uống nước có thêm vài lát chanh thay cho nước lọc thông thường. Các loại nước có vị ngọt như nước hoa quả, nước có ga có hàm lượng đường cao vì vậy bạn không nên uống thường xuyên.

Nếu bạn là người thích uống nước có ga hoặc nước ép trái cây, bạn có thể thế những đồ uống đó bằng nước với chanh để giảm cân trong vòng vài tháng. Mặc dù đó là một sự khác biệt nhỏ về thói quen nhưng không có calo trong nước chanh nên nếu uống trong thời gian dài sẽ có kết quả tích cực.

(Theo Kormedi)

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