5 yếu tố tiềm ẩn làm tăng cân mà bạn không ngờ đến

Khi bị căng thẳng, cơ thể sẽ chuyển sang 'chế độ sinh tồn'. Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Yale, Mỹ đã công bố kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng khi bị căng thẳng, hormone cortisol bị kích thích, dẫn đến tăng cảm giác thèm ăn và tích tụ mỡ bụng. Những người bị căng thẳng nhiều sẽ làm tăng lượng mỡ bụng hơn mỡ đùi và có lượng cortisol cao hơn.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng thời gian ngủ càng ngắn thì tỷ lệ béo phì càng cao. Nếu bạn không ngủ đủ giấc, bạn sẽ tăng cân vì hai lý do. Một là nếu thức khuya, bạn sẽ có xu hướng ăn khuya, từ đó làm tăng lượng calo nạp vào cơ thể. Thứ hai, về mặt khoa học, nếu bạn thiếu ngủ, hormone leptin đào thải chất béo sẽ giảm và hormone ghrelin khiến bạn cảm thấy đói sẽ tăng lên. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến nhiều người tăng cân không kiểm soát.

3. Mãn kinh

Thời kỳ mãn kinh, thiếu nội tiết tố nữ và tăng cân là nỗi ám ảnh của phụ nữ ở độ tuổi 40-50. Không chỉ có sự thay đổi nội tiết tố mới khiến phụ nữ mãn kinh tăng cân. Thủ phạm chính ảnh hưởng đến trọng lượng cơ thể là sự suy giảm khả năng trao đổi chất khi già đi, vì vậy chúng ta đốt cháy ít calo hơn và ít tập thể dục hơn do những thay đổi trong lối sống. Sau khi mãn kinh, chất béo thường tích tụ nhiều ở eo, không phải quanh mông hoặc đùi .

4. Sử dụng thuốc chống trầm cảm

Một trong những tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm là khiến bạn tăng cân. Được biết, khoảng 25% những người đã dùng thuốc chống trầm cảm trong một thời gian dài sẽ bị tăng cân. Tuy nhiên, một số bệnh nhân trầm cảm lại tăng cân sau khi được chữa trị. Điều này là do tâm trạng họ tốt hơn và có lại cảm giác thèm ăn.

5. Hội chứng Cushing

Tăng cân là một triệu chứng điển hình của 'Hội chứng Cushing', đây là tình trạng tiết cortisol quá mức bất thường. Biểu hiệu thường thấy là khuôn mặt bạn sẽ tròn lên, ngấn mỡ tích tụ ở gáy và bụng. Hội chứng Cushing có thể xảy ra khi hấp thụ corticosteroid có trong các loại thuốc điều trị các bệnh hen suyễn, viêm khớp và lupus, hoặc khi hormone thượng thận tiết ra quá mức cũng là nguyên nhân cần chú ý.

Theo Kormedi.