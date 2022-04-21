5 lý do bạn nên ăn hạt bí ngô: Vừa dễ tìm lại vô cùng tốt cho sức khỏe

Sức khỏe 21/04/2022 22:14

Hạt bí tuy nhỏ nhưng lại chứa đầy chất dinh dưỡng, dù chỉ ăn một lượng nhỏ cũng giúp bạn rất nhiều trong việc cải thiện sức khỏe. Hãy cùng tìm hiểu xem lợi ích mà hạt bí ngô đem lại cho sức khỏe của bạn nhé!

1. Cung cấp chất dinh dưỡng

5 lý do bạn nên ăn hạt bí ngô: Vừa dễ tìm lại vô cùng tốt cho sức khỏe - Ảnh 1

28g hạt bí ngô có khoảng 151 calo và nó chủ yếu chứa chất béo và protein. 28g hạt bí ngô chứa 1,7g chất xơ, 5g carbohydrate, 7g protein, 13g chất béo, ... Trong đó còn có lượng vitamin K cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Nó còn chứa rất nhiều chất chống oxy hóa khác nhau và các axit béo không bão hòa, kali, vitamin B2 và axit folic vô cùng tốt cho sức khỏe của bạn. 

2. Chứa nhiều chất chống oxy hóa

Hạt bí ngô rất giàu chất chống oxy hóa như carotenoid  vitamin E. Các chất chống oxy hóa này có tác dụng làm giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi các tác nhân gây hại. Một nghiên cứu cho thấy rằng hạt bí ngô còn có tác dụng làm giảm bệnh viêm khớp. 

3. Giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư

Hạt bí ngô có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư dạ dàyung thư vú, phổi, tuyến tiền liệt và ung thư đại trực tràng. Một nghiên cứu cho thấy ăn hạt bí ngô thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ sau mãn kinh. Ngoài ra, chất lignans có trong hạt bí ngô rất tốt cho việc ngăn ngừa và điều trị ung thư vú, các chất dinh dưỡng khác có trong hạt bí ngô làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư tuyến tiền liệt .

4. Cải thiện sức khỏe tim mạch

5 lý do bạn nên ăn hạt bí ngô: Vừa dễ tìm lại vô cùng tốt cho sức khỏe - Ảnh 2

Hạt bí ngô chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, magiê, kẽm, axit béo,… Những thành phần này giúp tim mạch khỏe mạnh. Các nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng dầu hạt bí ngô làm giảm các triệu chứng huyết áp cao và cholesterol cao.

Một nghiên cứu khác được thực hiện đối với phụ nữ sau mãn kinh cho thấy uống bổ sung dầu hạt bí ngô trong 12 tuần làm giảm huyết áp tâm trương (huyết áp tối thiểu) 7% và tăng 16% cholesterol tốt cho cơ thể. Một nghiên cứu khác cho thấy các enzym nitric oxide trong dầu hạt bí ngô có tác dụng tốt cho tim mạch. Nitric oxide giúp cải thiện lượng máu bằng cách làm giãn nở các mạch máu, giảm nguy cơ tích tụ mảng bám trong động mạch.

5. Cải thiện giấc ngủ

Nếu bạn hay trằn trọc không ngủ được, hãy thử ăn một ít hạt bí ngô trước khi đi ngủ. Hạt bí ngô rất giàu tryptophan - một loại axit amin giúp cải thiện giấc ngủ. Dùng khoảng 1 gam tryptophan mỗi ngày có thể giúp bạn ngủ ngon hơn.

Theo Kormedi.com

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