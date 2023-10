Liệu mát-xa vết bầm bằng trứng gà có thật sự hiệu quả? Hãy cùng chuyên gia giải đáp thắc mắc này nhé!

Vết bầm sẽ từ từ chuyển sang màu vàng. Điều này là do các tế bào hồng cầu không thể lấy oxy từ máu trong mô dưới da và sắc tố bilirubin có trong các tế bào hồng cầu sẽ được giải phóng làm da xuất hiện màu vàng.

Bầm tím xảy ra khi các mao mạch ngay dưới da bị vỡ do ngã hoặc va đập bên ngoài. Máu cháy ra từ các mao mạch bị vỡ sẽ tích tụ trong mô dưới da và đóng thành cục. Hồng cầu trong máu đông sẽ chuyển sang màu đỏ sẫm hoặc tím vì không nhận được oxy.

Lý do có nhiều dễ bị bầm tím là do mạch máu yếu hoặc mạch máu dễ vỡ do da và mạch máu gần nhau. Vết bầm tím thường thấy xung quanh cá chân, bắp chân. Các vết bầm dần biến mất theo thời gian, nhưng có thể để lại vết thâm.