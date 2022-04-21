Liệu mát-xa vết bầm bằng trứng gà có thật sự hiệu quả? Hãy cùng chuyên gia giải đáp thắc mắc này nhé!

Vết bầm sẽ từ từ chuyển sang màu vàng. Điều này là do các tế bào hồng cầu không thể lấy oxy từ máu trong mô dưới da và sắc tố bilirubin có trong các tế bào hồng cầu sẽ được giải phóng làm da xuất hiện màu vàng.

Bầm tím xảy ra khi các mao mạch ngay dưới da bị vỡ do ngã hoặc va đập bên ngoài. Máu cháy ra từ các mao mạch bị vỡ sẽ tích tụ trong mô dưới da và đóng thành cục. Hồng cầu trong máu đông sẽ chuyển sang màu đỏ sẫm hoặc tím vì không nhận được oxy.

Lý do có nhiều dễ bị bầm tím là do mạch máu yếu hoặc mạch máu dễ vỡ do da và mạch máu gần nhau. Vết bầm tím thường thấy xung quanh cá chân, bắp chân. Các vết bầm dần biến mất theo thời gian, nhưng có thể để lại vết thâm.

Các chuyên gia cho biết: “Phương pháp mát xa bằng trứng không mấy hiệu quả đối với các vết thâm tím. Trứng không chứa bất kỳ thành phần nào liên quan đến việc loại bỏ vết thâm. Mát xa bằng trứng có thể thúc đẩy tuần hoàn máu và giải phóng máu đông, nhưng hiệu quả cũng không mấy đáng kể".

Các chuyên gia nói rằng mát xa bằng trứng có thể tác dụng ngược lại đối với vết thâm. Nếu bạn mát xa trứng mạnh tay hoặc để lâu, các mạch máu tiếp tục mở ra khiến vết thâm càng to và lâu khỏi hơn.

Vì vậy, bạn có thể làm gì để loại bỏ vết thâm nhanh chóng tại nhà? Chuyên gia khuyên bạn nên bôi thuốc mỡ có chứa vitamin K với liều lượng vừa đủ. Vitamin K giúp củng cố mô liên kết của mao mạch làm cho thành mạch khỏe hơn.

Ngoài ra, bạn cần lưu ý là nếu có xoa bóp thì hãy nhẹ nhàng. Nếu làm quá mạnh có thể khiến các mạch máu đã suy yếu vỡ ra trở lại, để lại vết bầm tím rộng hơn và lâu khỏi hơn.

Theo Kormedi.com