Các triệu chứng của corona virus xuất hiện theo một thứ tự như thế nào?

Một số nhà nghiên cứu đã có một phát hiện quan trọng khi phân tích các số liệu từ WHO. Các bệnh nhân mắc corona virus dường như có các triệu chứng giống nhau và theo thứ tự tương tự. Đây là một khám phá quan trọng giúp phát hiện Covid-19 sớm hơn.

Một khám phá quan trọng đã được thực hiện trong một nghiên cứu về bệnh nhân Covid-19. Các bệnh nhân dường như có tất cả các triệu chứng giống nhau và các triệu chứng này xảy ra theo thứ tự. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Nam California đã phân tích các số liệu từ WHO và sau đó đưa ra kết luận này. Thứ tự xuất hiện các triệu chứng của Covid-19 khác với bệnh cúm và hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng tương tự.

Thứ tự xuất hiện các triệu chứng khi nhiễm Covid-19

Ảnh minh họa

Ở hầu hết bệnh nhân coronavirus, các triệu chứng bắt đầu bằng việc tăng nhiệt độ cơ thể hoặc sốt, ho là triệu chứng thứ hai. Tiếp theo là khó thở và đau cơ, các triệu chứng này hầu như luôn xảy ra cùng nhau. Sau đó, người bệnh sẽ cảm thấy buồn nôn, đau bụng và nôn mửa. Cuối cùng, các triệu chứng đường ruột như tiêu chảy xảy ra. Nghiên cứu đã phân tích sự phát triển của coronavirus ở hơn 55.000 bệnh nhân. Các triệu chứng khác, chẳng hạn như đau họng, mệt mỏi và đau đầu, cũng được nghiên cứu, nhưng thứ tự của các triệu chứng là giống nhau giữa các bệnh nhân.

So với các triệu chứng của virus cúm tương tự.

Ảnh minh họa

Bản thân các triệu chứng này phổ biến hơn với các loại virus khác. Tuy nhiên, thứ tự mà các triệu chứng của coronavirus xảy ra đặc biệt độc đáo. Với các bệnh cúm tương tự do virus gây ra, thứ tự xuất hiện của các triệu chứng là khác nhau. Các số liệu của WHO về coronavirus đã được so sánh với các số liệu về vi rút cúm và các vi rút trước đó như SARS và MERS. Các nhà nghiên cứu và nhà khoa học phát hiện ra rằng bệnh cúm thường bắt đầu bằng ho và sau đó là sốt, trái ngược với coronavirus. Với SARS và MERS, các triệu chứng thường bắt đầu bằng sốt và ho, nhưng bệnh nhân có nhiều khả năng có các triệu chứng liên quan đến đường ruột hơn so với coronavirus.

