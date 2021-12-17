Bước tiến mới trong Đông tây y kết hợp hỗ trợ điều trị tiểu đường

Hiện nay, bệnh tiểu đường vẫn chưa có thuốc đặc trị, do đó, người bệnh được chỉ định sử dụng thuốc Tây cả đời. Tuy nhiên, bên cạnh tác dụng nhanh, tức thời, các thuốc này thường có tác dụng phụ không mong muốn như: rối loạn tiêu hóa, dị ứng thuốc, giữ nước, gây tổn thương gan, thận... Do đó, người bệnh dễ nảy sinh tâm lý bài trừ dùng thuốc, dẫn đến việc dùng thuốc không đúng - đủ liều, tự ý bỏ thuốc, dùng chung đơn với người khác… khiến đường huyết dễ tăng giảm thất thường làm gia tăng nguy cơ gặp biến chứng.

Khi đối diện với dịch Covid-19, nếu đường huyết không được kiểm soát tốt, người tiểu đường lại càng đối mặt với nhiều hiểm nguy trong quá trình điều trị. Vì lượng đường trong máu tăng cao gây ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan đích và làm suy giảm hệ thống miễn dịch, giảm khả năng chống chọi với các tác nhân gây bệnh, khiến tình trạng bệnh tiến triển nhanh, dễ gây suy đa phủ tạng và tăng nguy cơ tử vong gấp nhiều lần cho người tiểu đường nếu chẳng may nhiễm bệnh.

Theo các chuyên gia Nội tiết đầu ngành, để bảo vệ bản thân trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, người tiểu đường cần phối hợp nhiều phương pháp để chủ động ổn định đường huyết ở mức an toàn dưới 7mmol/l. Trong đó, xu hướng kết hợp thuốc tây với thảo dược tự nhiên đã được chứng minh có tác dụng hạ đường huyết như dây thìa canh có thể coi là giải pháp vừa nâng cao hiệu quả hạ và ổn định đường huyết, vừa giúp giảm tác dụng phụ trong quá trình điều trị

Tây y kết hợp Dây thìa canh sạch chuẩn quốc tế - Giải pháp ổn định đường hiệu quả trong giai đoạn dịch

Từ 2000 năm trước, Dây thìa canh đã được sử dụng trong Y học cổ truyền của Ấn Độ để trị bệnh “nước tiểu ngọt”. Các chế phẩm bào chế từ dây thìa canh được sản xuất và sử dụng rộng rãi tại Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ,...

Tuy nhiên, phải đến năm 2006, Dây thìa canh mới được tìm thấy ở Việt Nam. Đến năm 2007, lần đầu tiên người bệnh được chính thức tiếp cận với một sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường chiết xuất từ dây thìa canh với tên gọi Diabetna, giúp hỗ trợ giảm đường huyết, giảm HbA1c, giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường hiệu quả. Sản phẩm được chuyển giao độc quyền từ đề tài nghiên cứu cấp bộ về Dây thìa canh cho Công ty Nam Dược với nguyên liệu từ vùng trồng Dây thìa canh GACP - WHO, đảm bảo hàm lượng hoạt chất cao trong mỗi viên sản phẩm.

Kết quả nghiên cứu về Dây thìa canh chuẩn sạch quốc tế được đăng trên tạp chí khoa học Phytochemistry

Không dừng lại ở việc ứng dụng kết quả công trình nghiên cứu sẵn có, với mong muốn mang đến sản phẩm tốt nhất cho người tiểu đường, TS. Hoàng Minh Châu - Tổng Giám đốc Công ty Nam Dược đã phối hợp với nhóm các nhà khoa học Hàn Quốc của Đại học quốc gia Seoul dày công nghiên cứu về thành phần hóa học và tác dụng sinh học của các hoạt chất trong Dây thìa canh Việt Nam. Mẫu nghiên cứu lấy từ vùng trồng Dây thìa canh đạt tiêu chuẩn GACP – WHO tại Hải Hậu, Nam Định.

Kết quả bước đầu “Tìm ra 9 hoạt chất mới có tác dụng hạ đường huyết chỉ có trong Dây thìa canh tại Việt Nam”, trong đó có 2 hoạt chất có tác dụng hạ đường huyết mạnh là Saponin số 4 và số 5 đã được kiểm duyệt và đăng trên tạp chí khoa học hàng đầu thế giới Phytochemistry - tạp chí chính thức của Hiệp hội hóa học Bắc Mỹ và Châu Âu.

Ngày 16/12/2021 vừa qua, TS Hoàng Minh Châu - đại diện của nhóm nghiên cứu đã có bài báo cáo về kết quả nghiên cứu trong chương trình “Tự hào Đông Y Việt Nam” “Đông y với sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân” được tổ chức để chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của Hội Đông Y Việt Nam.

Ảnh TS. Hoàng Minh Châu phát biểu tại chương trình

Đồng thời, TS. Hoàng Minh Châu cũng đã chia sẻ về kế hoạch hợp tác phát triển khoa học và công nghệ giữa Nam Dược và Viện KHCN Việt Nam – Hàn Quốc VKIST nhằm làm giàu tối đa lượng hoạt chất có tác dụng hạ đường huyết mạnh đưa vào viên uống hỗ trợ điều trị tiểu đường Diabetna để nâng cao hiệu quả hỗ trợ giảm đường huyết, giảm HbA1c, giảm nguy cơ biến chứng của tiểu đường cho người bệnh.

Theo đánh giá của các chuyên gia tham dự chương trình, đây không chỉ là tin vui cho người bệnh khi Nam Dược tiên phong nâng cao chất lượng sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường 100% từ thảo dược sạch, mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao giá trị của cây thuốc Việt Nam, là cơ sở để chuẩn hóa, nghiên cứu và ứng dụng dược liệu để nâng cao hiệu quả điều trị các chứng bệnh nói chung của Đông y.