Bị rong kinh: Nên ăn và uống gì cho nhanh hết?

Rong kinh là nỗi ám ảnh của không ít các chị em phụ nữ, tình trạng này thường đi kèm với triệu chứng khiến cơ thể suy nhược, mệt mỏi và thiếu sức sống. Vậy hiện tượng này vì đâu mà có? Và đâu là biện pháp giúp hết rong kinh nhanh ? Hãy cùng khám phá ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Thông thường, phụ nữ sẽ có thời gian kinh nguyệt từ 3 - 7 ngày, tương ứng với lượng máu kinh là 80 ml. Nhưng khi bị rong kinh thì thời gian hành kinh sẽ dài hơn và lượng kinh nguyệt cũng ra nhiều trên 80 ml. Điều này khiến cho chị em có cảm giác đau bụng, mệt mỏi, suy nhược cơ thể trầm trọng.

- Xuất huyết nặng trong kỳ kinh nguyệt, liên tục trên 7 ngày, phụ nữ phải thay băng vệ sinh mỗi giờ một lần do xuất huyết và tiếp diễn trong nhiều giờ.

- Xuất huyết nặng bất thường trong 2 kỳ kinh nguyệt liên tiếp.

- Kinh nguyệt ra nhiều vào ban đêm.

- Máu kinh đóng thành cục lớn.

- Hay bị đau bụng dưới.

- Mệt mỏi, thở dốc, có triệu chứng của thiếu máu nếu rong kinh kèm cường kinh kéo dài.

Rong kinh là hiện tượng thời gian kinh nguyệt kéo dài hơn 10 ngày!

Rong kinh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của phụ nữ, tình trạng này kéo dài có thể nguy hiểm đến tính mạng của chị em, đặc biệt là dễ dẫn đến bệnh thiếu máu ở phụ nữ. Không chỉ vậy, tình trạng rong kinh rong huyết còn tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gây viêm nhiễm cơ quan sinh dục, dễ gây vô sinh sau này.

Nguyên nhân bị rong kinh

Hiện nay, vẫn chưa xác định được cụ thể nguyên nhân gây ra rong kinh. Tuy nhiên, theo chẩn đoán của các bác sĩ có thể là do:

Một trong những nguyên nhân gây ra rong kinh là rối loạn nội tiết tố nữ!

- Rối loạn kích thích tố: Sự cân bằng giữa 2 kích thích tố nữ estrogen và progesterone giúp việc rụng trứng, tạo màng dày trong tử cung và hành kinh được suôn sẻ. Nhưng vì một lý do nào đó, sự cân bằng này bị phá vỡ và màng tử cung sẽ dày lên quá độ rồi bong ra khiến kinh nguyệt quá nhiềụ. Do đó, khi bị rong kinh sẽ dẫn đến khó có thể có thai được. Tình trạng này thường gặp ở tuổi dậy thì, có kinh lần đầu tiên và những phụ nữ gần đến tuổi mãn kinh.

- Bị bướu sợi tử cung: Những chị em nào bị bướu sợi tử cung cũng có thể bị rong kinh.

Đây chính là 2 nguyên nhân chính chiếm 80% gây ra những trường hợp bị rong kinh.

Bị rong kinh: Nên ăn và uống gì cho nhanh hết?

Ăn uống đúng cách chính là cách giúp tình trạng rong kinh thuyên giảm nhanh nhất. Vì thế, khi bị rong kinh để nhanh hết thì các chị em hãy ăn và uống các thực phẩm sau đây nhé!

1. Rau xanh và hoa quả tươi

Rau củ quả giúp cân bằng nội tiết tố và hạn chế tình trạng nhiễm trùng!

Rau xanh và hoa quả tươi là nguồn cung cấp các vitamin và các chất oxy hóa dồi dào, giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể và giúp hạn chế được tình trạng nhiễm trùng. Đây cũng là nguồn cung cấp hàm lượng vitamin A, vitamin C và vitamin E giúp cải thiện lượng đường trong máu và cân bằng nội tiết tố giúp cải thiện tình trạng bệnh hiệu quả hơn.

Chính vì vậy, muốn cải thiện tình trạng rong kinh, các chị em nên thường xuyên bổ dsung cà chua, bông cải xanh, bí đỏ…vào các bữa ăn trong ngày nhé.

2. Các loại ngũ cốc

Ngũ cốc giúp ổn định tình trạng mất cân bằng nội tiết tố!

Đây là nhóm thực phẩm cung cấp nhiều dưỡng chất nhất cho quá trình cải thiện bệnh rong kinh. Các loại ngũ cốc mà các chị em nên ăn như lúa mạch, yến mạch, gạo nâu… có hàm lượng glycemic thấp, giúp ổn định tình trạng mất cân bằng nội tiết tố. Đồng thời, nhóm thực phẩm này cũng chứa một lượng sắt đáng kể thúc đẩy quá trình tạo máu, hạn chế tình trạng thiếu máu do kinh nguyệt kéo dài.

3. Các loại cá biển

Các loại cá biển là nguồn cung cấp Omega 3 dồi dào, có khả năng giảm đau và hạn chế những tổn thương do kinh nguyệt kéo dài gây ra, đồng thời còn hỗ trợ cân bằng nội tiết tố hiệu quả nữa nhé! Các chị em nhất định đừng bỏ lỡ!

4. Thực phẩm giàu chất sắt

Nên ăn nhiều thực phẩm giàu sắt để tránh tình trạng thiếu máu khi bị rong kinh!

Khi bị rong kinh chị em nên ăn nhiều thực phẩm giàu sắt như gan, thịt đỏ, hải sản… để có đủ lượng sắt tạo máu, tránh tình trạng thiếu máu, gây đau đầu và chóng mặt.

5. Thực phẩm giàu vitamin B6

Do rong kinh bị mất máu quá nhiều nên việc tăng cường sản xuất ra tế bào máu mới rất quan trọng. Vì thế, các chị em cần phải ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin B6 để có thể sản xuất tế bào máu mới, điều hòa lượng đường trong máu, giữ ở mức ổn định và hạn chế được tâm trạng thất thường trong những ngày hành kinh.

Thực phẩm giàu vitamin B6 giúp tăng cường sản xuất máu!

Trên đây là dấu hiện nhận biết, nguyên nhân bị rong kinh, cũng như gợi ý những thực phẩm cần ăn để hỗ trợ thuyên giảm việc bị rong kinh. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em đã có câu trả lời cho câu hỏi "Bị rong kinh nên ăn uống gì cho nhanh hết" và có thể để xây dựng cho mình một chế độ ăn thật khoa học để việc điều trị bệnh đạt hiệu quả cao hơn nhé! Chúc các chị em luôn khỏe đẹp và xinh tươi nhé!