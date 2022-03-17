Bí quyết giúp bạn chống lại hơi thở có mùi khi phải liên tục đeo khẩu trang vì đại dịch COVID-19

Sức khỏe 17/03/2022 19:05

Trên thực tế, khoảng 25% dân số thực sự mắc chứng hôi miệng. Nhưng trong thời đại đại dịch Corona hoành hành và việc đeo khẩu trang dường như là bắt buộc thì hơi thở có mùi mới là vấn đề đối với rất nhiều người trong chúng ta.

Bí quyết giúp bạn chống lại hơi thở có mùi khi phải liên tục đeo khẩu trang vì đại dịch COVID-19 - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Hầu hết mọi người sẽ không thể ngửi thấy hơi thở của bạn vì bạn đang đeo khăn che mặt. Tuy nhiên, nhược điểm là bạn đang ngửi hơi thở của chính mình theo những cách mà bạn có thể chưa bao giờ có trước đây nhờ khẩu trang.

Bí quyết giúp bạn chống lại hơi thở có mùi khi phải liên tục đeo khẩu trang vì đại dịch COVID-19 - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Vấn đề là hầu hết mọi người thường không biết hơi thở của họ có mùi như thế nào ngay cả khi nó có mùi hôi. Đeo mặt nạ có tác dụng chống lại vi rút Corona bằng cách ngăn không cho hơi thở của bạn và người khác di chuyển tự do lây lan nhau trong không khí. Điều đó có nghĩa là khi bạn thở ra, hơi thở của bạn thu lại ngay dưới lỗ mũi, hơi khó chịu vì hơi ấm, ẩm và nói thẳng ra là nó có mùi.

Vì vậy, làm thế nào bạn có thể chống lại "hơi thở mặt nạ?"

Bí quyết giúp bạn chống lại hơi thở có mùi khi phải liên tục đeo khẩu trang vì đại dịch COVID-19 - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Hôi miệng đôi khi có thể do các vấn đề sức khỏe mãn tính không liên quan đến miệng của bạn, chẳng hạn như bệnh tiểu đường hoặc các vấn đề về gan, thận, xoang hoặc đường hô hấp. Các yếu tố khác có thể bao gồm chế độ ăn uống của bạn, đặc biệt nếu bạn đang ăn các loại thực phẩm có mùi hăng như tỏi và hành. Trong trường hợp này, thậm chí không phải là mùi thức ăn đọng lại trong miệng của bạn, đó là do chúng bị đẩy trở lại bầu khí quyển khi cơ thể bạn đang tiêu hóa bữa ăn của bạn.

Các nguồn thực phẩm gây hôi miệng khác bao gồm đồ ngọt và đồ uống có cồn, chúng gây ra mùi do vi khuẩn trong miệng ăn đường.

Bí quyết giúp bạn chống lại hơi thở có mùi khi phải liên tục đeo khẩu trang vì đại dịch COVID-19 - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Tất nhiên, các vấn đề về răng miệng cũng là nguồn gốc phổ biến của hơi thở có mùi, bao gồm sâu răng, bệnh nướu răng và răng khôn cũng ảnh hưởng. Những vấn đề lâu dài này thường là kết quả của những thói quen xấu cũng tạo ra vấn đề hôi miệng ngắn hạn. Thức ăn từ một hoặc hai bữa ăn cuối cùng của bạn chưa được xỉa răng hoặc chải sạch, sẽ bị phân hủy trong miệng, gây ra mùi hôi. Và tất nhiên, hút thuốc là một điều khác chắc chắn sẽ khiến hơi thở của bạn bốc mùi.

Bí quyết giúp bạn chống lại hơi thở có mùi khi phải liên tục đeo khẩu trang vì đại dịch COVID-19 - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Vệ sinh răng miệng tốt, chẳng hạn như dùng chỉ nha khoa, đánh răng, làm sạch thường xuyên và kiểm tra răng miệng với nha sĩ sẽ giúp giảm thiểu các vấn đề về răng miệng mà hậu quả là hơi thở có mùi. Nhưng trước mắt, bạn có thể nhai kẹo cao su không đường và uống nước để kích thích tiết nước bọt tươi, có tác dụng giúp miệng không bị hôi.

Nước súc miệng cũng giúp ích trong ngắn hạn. Tìm những loại thực sự tiêu diệt vi khuẩn bằng cetylpyridinium chloride hoặc chlorhexidine có trong danh sách thành phần.

Bí quyết giúp bạn chống lại hơi thở có mùi khi phải liên tục đeo khẩu trang vì đại dịch COVID-19 - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Không có thời gian nào "lý tưởng" như hiện tại để cải thiện vệ sinh răng miệng và hơi thở của bạn. Sau khi mặt nạ và khẩu trang trở thành dĩ vãng lúc đại dịch đã được dập tắt, bạn sẽ có thể tự tin chào hỏi gia đình và bạn bè không còn xa cách xã hội của mình.

Theo HowStuffWorks

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