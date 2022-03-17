Đẩy lùi căn bệnh tim nguy hiểm chỉ với những hoạt động đơn giản bạn làm hàng ngày

Sức khỏe 17/03/2022 07:40

Phát hiện gần đây cho thấy bạn hoàn toàn có thể tự giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng các hình thức vận động ở nhà thường ngày

Theo một nghiên cứu mới đây, những hoạt động đơn giản hàng ngày bạn có thể làm mà không cần ra khỏi nhà hoặc làm vườn có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh về  tim lên đến 2/3

Các chuyên gia tại Đại học California ở San Diego phát hiện ra rằng đơn giản chỉ cần đứng lên và làm việc nhà có thể bảo vệ những người phụ nữ lớn tuổi hơn, so với việc bạn chỉ nằm trên ghế dài cả ngày mà không làm gì. Họ cho biết ngay cả việc rửa bát đĩa hoặc hút bụi cũng góp phần vào hoạt động hàng ngày. Trong nghiên cứu, dành bốn giờ mỗi ngày để thực hiện các hoạt động nhẹ nhàng như làm việc nhà, làm vườn, nấu ăn và tắm vòi hoa sen có thể giảm nguy cơ  mắc bệnh tim. Những người làm việc này có nguy cơ mắc bệnh tim hoặc đột quỵ thấp hơn so với những người làm việc nhà ít hơn hai giờ. Tiến sĩ Steve Nguyễn, Đại học California ở San Diego, cho biết: "Tất cả các hoạt động vận động đều nhằm mục đích ngăn ngừa bệnh tật. Dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày, bao gồm các hoạt động mà tất cả chúng ta thực hiện khi đứng trên chân và ngồi ngoài ghế, dẫn đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch"

Đẩy lùi căn bệnh tim nguy hiểm chỉ với những hoạt động đơn giản bạn làm hàng ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nghiên cứu bao gồm 5.400 phụ nữ Mỹ trên 63 tuổi và sử dụng các thiết bị để theo dõi chuyển động hàng ngày của họ. NHS cho biết những người trên 65 tuổi nên cố gắng tập thể dục vừa phải 2,5 giờ mỗi tuần, chẳng hạn như đi bộ, thể dục nhịp điệu dưới nước hoặc đánh tennis đôi. Nhưng làm các động tác dễ dàng trong thời gian dài hơn vẫn có lợi hơn trong nghiên cứu ở California. Ở những phụ nữ dành 4 giờ mỗi ngày để làm việc nhà, nguy cơ tử vong vì bệnh tim giảm 62% và nguy cơ đột quỵ giảm 1/3. Các nhà khoa học tiết lộ trên Tạp chí Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, những phụ nữ năng động hơn cũng ít có nguy cơ mắc bệnh tim hoặc động mạch hơn 43%. Tiến sĩ Andrea LaCroix nói thêm: "Hiểu được lợi ích của việc vận động trong cuộc sống hàng ngày và thêm điều này vào các hướng dẫn hoạt động thể chất có thể khuyến khích vận động nhiều hơn".

Người lớn tuổi viêm tai giữa, bác sĩ hé lộ sự thật bất ngờ

Người lớn tuổi viêm tai giữa, bác sĩ hé lộ sự thật bất ngờ

Bà Nguyễn Thị M (50 tuổi, ở Hà Nam) phát hiện ra mình ù tai, nghe kém từ cách đây gần 2 tuần. Ban đầu, bà cho là mình mất ngủ, mệt mỏi, huyết áp thấp nên… cứ để xem có tự khỏi không. Tình hình không cải thiện, đặc biệt là sau một cơn sốt cao, bà mới hối hả đi viện.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ lớn tuổi bệnh tim mạch phòng chống bệnh

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 1 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 2 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 3 giờ 7 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm