Phát hiện gần đây cho thấy bạn hoàn toàn có thể tự giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng các hình thức vận động ở nhà thường ngày

Theo một nghiên cứu mới đây, những hoạt động đơn giản hàng ngày bạn có thể làm mà không cần ra khỏi nhà hoặc làm vườn có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh về tim lên đến 2/3

Các chuyên gia tại Đại học California ở San Diego phát hiện ra rằng đơn giản chỉ cần đứng lên và làm việc nhà có thể bảo vệ những người phụ nữ lớn tuổi hơn, so với việc bạn chỉ nằm trên ghế dài cả ngày mà không làm gì. Họ cho biết ngay cả việc rửa bát đĩa hoặc hút bụi cũng góp phần vào hoạt động hàng ngày. Trong nghiên cứu, dành bốn giờ mỗi ngày để thực hiện các hoạt động nhẹ nhàng như làm việc nhà, làm vườn, nấu ăn và tắm vòi hoa sen có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Những người làm việc này có nguy cơ mắc bệnh tim hoặc đột quỵ thấp hơn so với những người làm việc nhà ít hơn hai giờ. Tiến sĩ Steve Nguyễn, Đại học California ở San Diego, cho biết: "Tất cả các hoạt động vận động đều nhằm mục đích ngăn ngừa bệnh tật. Dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày, bao gồm các hoạt động mà tất cả chúng ta thực hiện khi đứng trên chân và ngồi ngoài ghế, dẫn đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch"

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nghiên cứu bao gồm 5.400 phụ nữ Mỹ trên 63 tuổi và sử dụng các thiết bị để theo dõi chuyển động hàng ngày của họ. NHS cho biết những người trên 65 tuổi nên cố gắng tập thể dục vừa phải 2,5 giờ mỗi tuần, chẳng hạn như đi bộ, thể dục nhịp điệu dưới nước hoặc đánh tennis đôi. Nhưng làm các động tác dễ dàng trong thời gian dài hơn vẫn có lợi hơn trong nghiên cứu ở California. Ở những phụ nữ dành 4 giờ mỗi ngày để làm việc nhà, nguy cơ tử vong vì bệnh tim giảm 62% và nguy cơ đột quỵ giảm 1/3. Các nhà khoa học tiết lộ trên Tạp chí Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, những phụ nữ năng động hơn cũng ít có nguy cơ mắc bệnh tim hoặc động mạch hơn 43%. Tiến sĩ Andrea LaCroix nói thêm: "Hiểu được lợi ích của việc vận động trong cuộc sống hàng ngày và thêm điều này vào các hướng dẫn hoạt động thể chất có thể khuyến khích vận động nhiều hơn".

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