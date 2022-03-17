Ăn sáng sao cho đúng? 7 sai lầm tưởng nhỏ nhặt này là nguyên nhân thầm lặng gây ra tăng cân

Bữa sáng luôn là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, nó giúp bạn tái tạo năng lượng sau một đêm dài. Tuy nhiên, có nhiều người lại phớt lờ tầm quan trọng của chúng, thậm chí đang ăn sáng sai cách dẫn đến nguy hiểm đến sức khỏe. Dưới đây là 7 cách ăn sáng sai lầm mà mọi người thường mắc phải dẫn đến việc tăng cân không báo trước

Những cách ăn sáng sai lầm cần tránh: Chúng ta luôn biết rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày và người ta nên ăn sáng như một vị vua. Nhưng, có bao nhiêu người trong chúng ta thực sự làm theo điều này? Hãy để chúng tôi thừa nhận rằng, chỉ một số ít thực hiện. Trong khi một số người trong chúng ta làm điều đó vì quản lý thời gian không thường xuyên, một số làm điều đó vì họ muốn giảm cân. Nếu bạn thuộc nhóm người sau, hãy lướt xuống bên dưới và biết thêm về những sai lầm khi ăn sáng mà bạn đang mắc phải bên dưới lớp bọc nhân danh giảm cân 1.Bỏ bữa sáng: Nếu thời gian làm việc bận rộn khiến bạn bỏ bữa sáng, hãy cố gắng hít thở sâu và sắp xếp lại lịch trình trong ngày.Bỏ ăn sáng không chỉ cản trở quá trình trao đổi chất mà còn khiến bạn uể oải. Do đó, hãy đảm bảo rằng bạn thưởng thức bữa sáng của mình hàng ngày.

2. Ăn sai chất dinh dưỡng đa lượng: Thực phẩm đóng gói như bánh ngọt, bánh nướng xốp, bánh nướng nhỏ và bánh kếp, nghe có vẻ giống như bữa sáng ngon và lành mạnh, nhưng thực tế không phải vậy. Chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng đa lượng, thường dẫn đến tăng cân. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 3. Nước ép cho bữa ăn sáng: Bắt đầu ngày mới với một ly nước trái cây tươi luôn là một ý kiến ​​hay, nhưng bạn có biết ở góc độ quản lý cân nặng, đó là một ý kiến ​​tồi. Theo các chuyên gia, trái cây tươi hoặc nước ép rau quả thiếu hàm lượng chất xơ và dẫn đến thèm ăn vặt giữa ngày, dẫn đến tăng cân. Do đó, nên tránh nước trái cây vào bữa sáng, thay vào đó là trái cây tươi

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 4. Bỏ qua protein: Nếu bạn thích bánh aloo parathas (một loại bánh của Ấn Độ) hơn trứng luộc cho bữa sáng, bạn đã sai lầm. Theo các chuyên gia, bạn nên thưởng thức bữa sáng giàu protein như trứng, vì chúng giúp bạn no lâu hơn và giúp tránh ăn quá nhiều Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 5. Quá nhiều đường cho bữa sáng: Mọi người thích thưởng thức bánh nướng nhỏ, bát ngũ cốc hoặc thậm chí là bánh kếp chứa nhiều đường. Theo các chuyên gia, những thực phẩm này chỉ bổ sung thêm calo trong ngày và giảm phạm vi ăn các món lành mạnh khác của bạn trong ngày. Vì vậy, hãy tránh chúng!

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 6. Một tách trà hoặc cà phê: Ở Ấn Độ, nhiều người coi trà hoặc cà phê là bữa sáng. Hãy để chúng tôi nói với bạn rằng bạn đang đi sai hướng. Hàm lượng caffeine thực sự khiến bạn đói sớm hơn và kết quả là bạn ăn quá nhiều trong giờ ăn trưa. Do đó, đừng làm như vậy. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 7. Sai thời điểm: Chúng ta thường làm các công việc vặt trong gia đình hoặc email văn phòng mỗi ngày và tiếp tục trì hoãn thời gian ăn sáng. Theo các chuyên gia, thời gian tốt nhất để thưởng thức bữa sáng là trong vòng hai giờ sau khi thức dậy, vì nó cũng tốt cho quá trình trao đổi chất. Phá vỡ quy tắc này dẫn đến việc ăn quá nhiều

Những lầm tưởng và sự thật về bữa sáng: 'Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày' liệu có đúng hoàn toàn? Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày? Bỏ qua nó có bị béo phì không? Có rất nhiều quan điểm về bữa ăn đầu tiên trong ngày mà một số người coi là không thể thiếu, nhưng một số khác lại không quá quan trọng.

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