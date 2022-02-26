Những lầm tưởng và sự thật về bữa sáng: 'Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày' liệu có đúng hoàn toàn?

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày? Bỏ qua nó có bị béo phì không? Có rất nhiều quan điểm về bữa ăn đầu tiên trong ngày mà một số người coi là không thể thiếu, nhưng một số khác lại không quá quan trọng.

Quan niệm: "Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày" Tin rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày có thể khiến chúng ta tiêu thụ nhiều thực phẩm hơn mức cần thiết để bắt đầu ngày mới. Theo giải thích của Tổ chức Người tiêu dùng và Người dùng (OCU), lý tưởng nhất là ăn uống đồng đều theo 3 hoặc 5 bữa trong một ngày. Ngoài ra, tổ chức này khẳng định rằng bữa sáng có thể không cần đưa vào thói quen sinh hoạt. Có nhiều người thức dậy mà không có cảm giác đói. Họ chỉ uống một ly cà phê hoặc nước trái cây vào bữa sáng vì họ không muốn ăn bất cứ thứ gì khác. Trong trường hợp ép bản thân phải ăn sáng, họ có thể cảm thấy, chóng mặt, buồn nôn. Vì vậy, bữa sáng không phải là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày.

Sự thật: "Thực phẩm được quảng cáo không phải lúc nào cũng tốt cho sức khỏe" Có những loại thực phẩm được quảng cáo tốt cho bữa sáng như ngũ cốc và bánh quy... Tuy nhiên, những thực phẩm này thường có lượng đường cao và dư thừa chất béo, hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe. Lầm tưởng: "Nên ăn sáng ngay khi ra khỏi giường" Không có thời gian cụ thể cho bữa ăn sáng. Nếu ăn sau 2 tiếng kể từ khi thức dậy thì đây cũng được coi là bữa sáng!

Nên nhớ là không phải tất cả mọi người đều có chế độ ăn uống và làm việc như nhau. Một số người cần bắt đầu ngày mới bằng cách tập thể dục trước khi ăn, số khác thức dậy đã cảm thấy đói ... Mỗi người cần chọn thời gian ăn sáng phù hợp nhất với bản thân. Sự thật: "Chúng ta nên ngồi ăn sáng một cách từ tốn" Nếu ăn sáng vội vàng vì đi làm muộn, chúng ta sẽ không cảm thấy ngon miệng. Vội vàng khiến chúng ta không có thời gian để ngồi ăn thoải mái. Vì vậy, chúng ta nên dậy sớm hơn một chút để ăn sáng một cách thoải mái hơn. Việc ăn sáng vội vàng có thể trở nên không lành mạnh nếu chọn các sản phẩm như Sôcôla, các sản phẩm bánh công nghiệp nhiều đường... Do đó, quan tâm đến những gì chúng ta ăn và dậy sớm hơn sẽ giúp chúng ta có một lối sống lành mạnh. Không bắt buộc phải ăn sáng, mặc dù rất khó để không ăn thứ gì cho đến giờ trưa. Tuy nhiên, chúng ta nên quan tâm đến chế độ ăn uống và hãy thưởng thức các món ăn.

Thời điểm ăn bữa sáng, trưa, tối tốt nhất để giảm cân có thể bạn chưa biết Muốn giảm cân hiệu quả, bạn cần duy trì một lối sống lành mạnh. Ăn uống đúng lượng, đúng loại chưa đủ, mà bạn cũng cần phải ăn đúng thời điểm.

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