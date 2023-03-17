Mới đây, siêu mẫu Minh Tú lần đầu tiết lộ tình hình sức khỏe sinh sản không ổn định. Cách đây hai năm, cô được bác sĩ chẩn đoán có dấu hiệu bệnh lạc nội mạc tử cung . Tinh thần của cô bất ổn sau lần đi khám tổng quát. Sau khi phát hiện tình trạng sức khỏe thiếu ổn định, cô quyết định chia tay bạn trai người nước ngoài 2 năm. Nữ người mẫu không dám chia sẻ lý do.

Minh Tú (sinh năm 1991) là người mẫu nổi tiếng của Việt Nam. Cô giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013, giải nhì Asia's Next Top Model 2017 cùng danh hiệu Miss Supranational Asia 2018.

Cùng tìm hiểu bệnh lạc nội mạc tử cung là gì? Nguyên nhân và cách phòng tránh

Lạc nội mạc tử cung là tình trạng xảy ra khi các tế bào nội mạc tử cung (hay màng trong tử cung, là loại mô hình thành nên lớp niêm mạc tử cung) được tìm thấy bên ngoài tử cung của phụ nữ. Bệnh có thể gây ra vô sinh do khả năng làm tổn thương vòi trứng và ống dẫn trứng, dẫn đến cản trở nhu động ống dẫn trứng và làm rối loạn sự phóng noãn.

Theo thống kê, có đến gần 40% phụ nữ bị vô sinh có liên quan đến lạc nội mạc tử cung. Lý do là vì, tình trạng viêm do bệnh có thể làm hỏng tinh trùng hoặc trứng trong quá trình thụ tinh, hoặc cản trở sự di chuyển của chúng qua ống dẫn trứng và qua tử cung. Trường hợp nghiêm trọng hơn, lạc nội mạc tử cung có thể khiến ống dẫn trứng bị chặn bởi sự kết dính hoặc mô sẹo.

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân của bệnh lạc nội mạc tử cung

Hiện y học vẫn chưa xác định được rõ nguyên nhân bệnh lạc nội mạc tử cung là gì. Có nhiều giả thuyết cho rằng lạc nội mạc tử cung do những nguyên nhân như:

Do di truyền

Yếu tố di truyền là một trong những nguyên nhân khiến cho chị em nữ giới bị lạc nội mạc tử cung.

Sự chảy ngược của máu kinh

Máu kinh trào ngược cũng là nguyên nhân gây ra lạc nội mạc tử cung. Sự trào ngược này có thể do chị em quan hệ trong những ngày hành kinh hoặc có thể do tác động khác.

Sự phát triển của thai nhi

Khi thai nhi có sự phát triển trong cơ thể người mẹ, dưới sự tác động và kích thích của hormone estrogen có thể gây ra bệnh lạc nội mạc tử cung.

Rối loạn hệ miễn dịch, thực hiện các thủ thuật ngoại khoa, viêm vùng chậu... cũng là nguyên nhân gây ra bệnh lạc nội mạc tử cung.

Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp phòng ngừa lạc nội mạc tử cung

Để phòng ngừa bệnh hiệu quả, bạn có thể tham khảo một số gợi ý dưới đây:

Hiện tại không có phương pháp phòng ngừa lạc nội mạc tử cung. Một số bằng chứng cho thấy rằng liệu pháp điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật nhanh chóng và tích cực có thể ngăn chặn sự tiến triển, đặc biệt là khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn đầu.

Sử dụng thuốc tránh thai sớm và kéo dài, mang thai và cho con bú có khả năng bảo vệ chống lại căn bệnh này ở một mức độ nào đó.