Cùng điểm qua 9 công dụng thần kỳ khi uống sữa pha quế trước khi đi ngủ.

Sau một ngày làm việc cực kỳ bận rộn, bên cạnh việc tắm nước nóng, ngâm mình trong bồn tắm hay đơn giản là pha một tách trà, cà phê hoặc ca cao nóng, tại sao bạn không chuẩn bị một thức uống ít calo hơn, hương vị thơm ngon mà còn có nhiều lợi ích vàng đó là sữa quế.

Giúp ngủ ngon

Uống sữa ấm với quế mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon vì quế có tác dụng kỳ diệu trong việc thư giãn cơ bắp và loại bỏ căng thẳng khỏi cơ thể.

Chữa cảm lạnh và ho

Nếu cơ thể thường xuyên bị ho và cảm lạnh, thì đây là thức uống bạn nên uống hàng ngày. Quế tăng cường cách thức mà chất chống oxy hóa có thể giúp cơ thể tự bảo vệ, do đó tăng cường khả năng miễn dịch. Lưu ý, cần uống sữa ấm với quế để đạt hiệu quả tốt nhất.

Tốt cho răng miệng

Các đặc tính kháng khuẩn của sữa quế kích hoạt việc tiêu diệt các vi khuẩn gây ra một số vấn đề răng miệng. Sâu răng và các vấn đề răng miệng khác có thể được ngăn ngừa bằng cách uống sữa quế thường xuyên.

Sâu răng và các vấn đề răng miệng khác có thể được ngăn ngừa bằng cách uống sữa quế thường xuyên. Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân

Một trong những lý do khiến chị em yêu thích món đồ uống sữa ấm với quế mỗi tối là vì nó giúp giảm cân. Một điều kỳ diệu khác của quế là nó đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và giúp quá trình tiêu hóa diễn ra nhanh hơn. Nhờ đó, cơ thể sẽ không cảm thấy đói trong một thời gian dài và ăn ít hơn. Đó là lý do tại sao một ly sữa ấm với một chút quế được hầu hết các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng.

Là thuốc giảm đau tự nhiên

Một trong những đặc tính hấp dẫn nhất của quế là khả năng hoạt động như một loại thuốc giảm đau. Khi uống quế với sữa ấm, cơn đau sẽ giảm ngay lập tức. Điều này là do quế trải qua phản ứng với prostaglandin, giúp thư giãn các cơ khi bị căng thẳng. Kết quả là đạt được sự giảm đau tự nhiên cho có thể.

Có tác dụng chống viêm hiệu quả

Quế cũng rất tốt trong việc chống nhiễm trùng và sửa chữa các mô bị tổn thương. Vì vậy, hãy tiếp tục và pha cho mình một tách sữa ấm pha với quế.

Chỉ cần uống một cốc sữa quế hằng ngày vào buổi tối có tác dụng chống viêm vô cùng hiệu quả. Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Rất nhiều nghiên cứu cho thấy quế có thể giúp chống lại một số yếu tố nguy cơ chính đối với bệnh tim, bao gồm cholesterol, chất béo trung tính và huyết áp.

Quế làm giảm lượng đường trong máu

Ở những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, sử dụng 1 gram hoặc khoảng nửa muỗng cà phê quế mỗi ngày đã được chứng minh là có tác dụng có lợi đối với các dấu hiệu giảm lượng đường trong máu.

Bảo vệ chống lại các bệnh thoái hóa thần kinh

Quế cho rằng quế có thể giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Chiết xuất từ quế Ceylon có khả năng ức chế sự tích tụ của một loại protein trong não – nguyên nhân gây ra bệnh Alzheimer.

Danh sách các lợi ích sức khỏe của sữa quế dưới đây là một tham khảo dinh dưỡng hữu hiệu. Nhưng, trước khi bạn kết hợp danh sách này trong chế độ ăn uống hàng ngày, nên tham khảo ý kiến ​​một chuyên gia dinh dưỡng để có thể đưa ra quyết định đúng đắn.