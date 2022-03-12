Bật mí bí quyết ăn kiêng số 1 của những người sống lâu nhất thế giới vừa tốt cho sức khỏe vừa đánh bay mỡ bụng hiệu quả

Sức khỏe 12/03/2022 09:15

Không có gì lạ khi ngày càng có nhiều người mắc các bệnh nghiêm trọng như bệnh tim và ung thư mỗi năm. Trong khi chế độ ăn uống hàng ngày không phải là phần duy nhất của nguyên nhân này, nó chỉ là một thành phần chính giải thích tại sao rất nhiều người bị tổn thương sức khỏe và tăng cân nhanh chóng.

Bật mí bí quyết ăn kiêng số 1 của những người sống lâu nhất thế giới vừa tốt cho sức khỏe vừa đánh bay mỡ bụng hiệu quả - Ảnh 1
Nguồn ảnh : Shutterstock

Trong khi ở một số nơi khác trên thế giới, mọi người đang mắc bệnh với tỷ lệ nhỏ hơn nhiều. Trên thực tế là có năm khu vực trên thế giới có mật độ người sống cao nhất khoảng trăm tuổi đang tiếp tục được nghiên cứu vì lý do này.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét các thói quen và tập quán hàng ngày của các khu vực này để tìm hiểu cách các nơi khác trên thế giới có thể áp dụng những nguyên tắc này vào cuộc sống của họ để hy vọng tăng tuổi thọ và chất lượng cuộc sống. Một trong những bí quyết ăn kiêng tốt nhất mà họ học được từ những người sống lâu nhất trên thế giới này là ăn một chế độ ăn chủ yếu dựa trên thực vật, đó là điều mà các nhà nghiên cứu gọi là "Phương pháp nghiêng về thực vật" có thể giúp ích cho sức khỏe tổng thể của bạn đáng kể.

Bật mí bí quyết ăn kiêng số 1 của những người sống lâu nhất thế giới vừa tốt cho sức khỏe vừa đánh bay mỡ bụng hiệu quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Ăn uống dựa trên thực vật là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả cách tất cả năm vùng có sức khỏe dẻo dai nhất trên thế giới. Những khu vực này trên thế giới chủ yếu ăn ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, rau, trái cây và đôi khi là thịt và cá.

Tìm hiểu thêm về đặc điểm này của việc ăn uống trong những vùng ấy để biết thêm các mẹo giúp đẩy lùi lão hóa, tăng cường khỏe mạnh cho sức khỏe của bạn nhé. 

Ăn uống dựa trên thực vật là gì?

Bật mí bí quyết ăn kiêng số 1 của những người sống lâu nhất thế giới vừa tốt cho sức khỏe vừa đánh bay mỡ bụng hiệu quả - Ảnh 3
Nguồn ảnh : Shutterstock

Theo các nhà nghiên cứu, việc ăn dựa trên thực vật là ăn một chế độ ăn kiêng 95% là thực vật hoặc các sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Tất cả các khu vực Xanh có sức khỏe bền bỉ đều ăn thịt cho những dịp đặc biệt hoặc các sự kiện kỷ niệm, và theo Tạp chí Y học Phong cách sống Hoa Kỳ, họ ăn các phần thịt nhỏ hơn nhiều so với những gì thường được phục vụ.

Người Mỹ thường được dạy rằng các sản phẩm động vật là chất đạm cần thiết. Tuy nhiên, các nguồn cung cấp protein chính cho những người sống lâu nhất trên thế giới bao gồm các loại đậu, ngũ cốc, rau và các sản phẩm từ đậu nành. Ví dụ, ở Nicoya, khẩu phần đậu đen được ưu ái hàng ngày. Ở Ikaria, đó là đậu gà và đậu mắt đen. Và ở Okinawa, đó là đậu phụ và khoai lang.

Bật mí bí quyết ăn kiêng số 1 của những người sống lâu nhất thế giới vừa tốt cho sức khỏe vừa đánh bay mỡ bụng hiệu quả - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn dầu và chất béo phù hợp để nấu ăn. Dầu ô liu và các loại dầu có nguồn gốc thực vật khác rất phổ biến ở các vùng xanh có tuổi thọ cao, đó là lý do tại sao các nhà nghiên cứu đề nghị tránh dùng mỡ động vật nhất có thể.

Bật mí bí quyết ăn kiêng số 1 của những người sống lâu nhất thế giới vừa tốt cho sức khỏe vừa đánh bay mỡ bụng hiệu quả - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Tuân theo mô hình ăn uống này trong cuộc sống của chính bạn

Bật mí bí quyết ăn kiêng số 1 của những người sống lâu nhất thế giới vừa tốt cho sức khỏe vừa đánh bay mỡ bụng hiệu quả - Ảnh 6
Nguồn ảnh : Shutterstock

Nghiên cứu này không nhất thiết có nghĩa là bạn nên chuyển sang chế độ ăn uống dựa trên thực vật ngay lập tức và trao đổi với bác sĩ trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi chế độ ăn uống nào là điều rất quan trọng. Nói như vậy những vẫn có những bài học quý giá mà chúng ta có thể thu thập được từ những người sống lâu nhất trên thế giới.

Ví dụ, kén chọn các loại thịt hơn và giảm lượng thịt bạn tiêu thụ thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng. Theo một báo cáo gần đây trên tạp chí JAMA Internal Medicine, việc tiêu thụ nhiều thịt chế biến (xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội) và thịt đỏ cao hơn có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân ở người lớn.

Bằng cách hạn chế tiêu thụ thịt và tăng lượng tiêu thụ các sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật, bạn có thể tăng cường sức khỏe tổng thể khi già đi. Nhưng một lần nữa cần nhắc lại, bạn hãy kiểm tra với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thực hiện những thay đổi này!

Theo Eat this Not that

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